«Ман Сити» снова станет чемпионом? Не так просто, этот сезон в АПЛ – особенный
Корреспондент «Советского спорта» — о скором старте очередного сезона в АПЛ.
САМЫЙ ИНТЕРЕСНЫЙ СЕЗОН ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ
Английская премьер-лига давненько так не волновала. Хотя конечно она всегда вызывала массу ярких эмоций, но в этот раз английский чемпионат интересен по-особенному. В лиге произошло много тренерских обновлений, клубы знатно поработали на трансферном рынке, а в элиту вернулись «Фулхэм», «Вулверхэмптон» и «Кардифф». Кроме того, сезон в целом может стать определяющим для Хосепа Гвардиолы и «Манчестер Сити»: АПЛ в кой-то веке может стать однополярной, чего не было очень давно: последний раз чемпион защищал титул 10 лет назад в сезоне-2008/09, тогда «МЮ» сэра Алекса Фергюсона вообще взял чемпионство трижды подряд.
В Англии уже давно собираются практически все сливки тренерского ремесла. И этот сезон не исключение, мы опять увидим борьбу школ, философий, подходов и стилей. АПЛ продолжает лидировать по разнообразию специалистов, в 20 клубах работают тренеры из 12 стран! Интересно, что британцев столько же, сколько испанцев – четверо.
|
КЛУБ
|
ТРЕНЕР
|
ГРАЖДАНСТВО
|
«Борнмут»
|
Эдди Хау
|
Англия
|
«Бернли»
|
Шон Дайч
|
Англия
|
«Тоттенхэм»
|
Маурисо Почеттино
|
Аргентина
|
«Брайтон»
|
Крис Хьютон
|
Ирландия
|
«Ливерпуль»
|
Юрген Клопп
|
Германия
|
«Хаддерсфилд»
|
Давид Вагнер
|
США
|
«Фулхэм»
|
Славиша Йоканович
|
Сербия
|
«Ньюкасл»
|
Рафаэль Бенитес
|
Испания
|
«Манчестер Юнайтед»
|
Жозе Моуринью
|
Португалия
|
«Манчестер Сити»
|
Хосеп Гвардиола
|
Испания
|
«Кардифф»
|
Нил Уорнок
|
Англия
|
«Вулверхэмптон»
|
Нуну Эшпириту Санту
|
Португалия
|
«Кристал Пэлас»
|
Рой Ходжсон
|
Англия
|
«Лестер»
|
Клод Пюэль
|
Франция
|
«Уотфорд»
|
Хави Грасия
|
Испания
|
«Саутгемптон»
|
Марк Хьюз
|
Уэльс
|
«Вест Хэм»
|
Мануэль Пеллегрини
|
Чили
|
«Арсенал»
|
Унаи Эмери
|
Испания
|
«Эвертон»
|
Марку Силва
|
Португалия
|
«Челси»
|
Маурицио Сарри
|
Италия
ЗАБУДЬТЕ ПРО РЕКОРДЫ
Любители «цифр и фактов» от души кайфанули в прошлом сезоне, когда «Ман Сити» не только де-факто выиграл чемпионат к февралю и доигрывал сезон по накатанной, но и побил кучу рекордов. Команда Гвардиолы установила новые рекорды по количеству набранных очков (100), побед подряд (18) и в сезоне (32), но и забила больше всех в истории – 106 голов.
Еще в прошлом году был установлен новый рекорд посещаемости, на «Уэмбли» на матче между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом» собралось 83 222 зрителя. Уже в сентябре «шпоры» отправятся на новую 62-тысячную арену, и про обновление рекорда можно смело забыть до постройки нового стадиона на территории Лондона или реконструкции старого. А пока ни того ни другого не предвидеться.
«ШЕСТЕРКА» ОКОНЧАТЕЛЬНО УСТАКАНИТСЯ?
Также грядущий сезон станет определяющим для положения дел во всей лиге. «Большой четверки» («Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Челси» – прим. ред.) не существует с 2009 года, баланс сил в премьер-лиге изменился. И как показала история, для возникновения новой турнирной страты необходимо около 8-10 лет. «Четверка» разбухла до «шестерки», в элиту на постоянной основе вошли «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».
Но если десять лет назад разрыв между Big Four и всеми остальными был колоссальным, то действующий с прошлого сезона многомиллиардный телевизионный контракт позволил клубам второго и третьего эшелонов сократить разрыв в классе и если не выровняться, то подойти вплотную к топ-клубам. Об этом говорят не только трансферы, но и отсутствие очкового разрыва в середине турнирной таблицы – один из ключевых показателей для определения уровня конкуренции.
С 2018 года в премьер-лиге изменились сроки летнего трансферного окна. Теперь оно будет закрываться в четверг перед первым туром, в этом сезоне это 9 августа (было открыто с 17 мая). Но это как касается только приобретений, продавать футболистов в другие лиги клубы смогут по старинке до 31 августа. Это правило было введено спустя долгие годы жалоб на большие клубы. Теперь маленькие и средние коллективы не смогут лишиться своих лидеров по ходу сезона, как это было раньше.
ЧТО ЗА НОВИЧКИ?
География АПЛ практически не изменилась: а) один валлийский клуб («Кардифф») сменил другой («Суонси»); б) теперь Лондон представлен шестью клубами, старейшая команда города «Фулхэм» вернулась в элиту; в) Тайн-уирское дерби («Ньюкасл» против «Сандерленда») мы опять не увидим.
«ВУЛВЕРХЭМПТОН»
Клуб вернулся в высший дивизион впервые с сезона-2011/12, попал в премьер-лигу как победитель чемпионшипа. Команда Нуну закончил прошлый сезон в космической разницей мячей (+43) и 99 очками в активе. «Вулвз» переполнены португальцами: кроме тренерского штаба, в составе аж семь футболистов из этой страны. Кстати, часть клуба через аффилированные компании принадлежит агенту Жорже Мендешу.
«КАРДИФФ»
Коллектив из столицы Уэльса вернулся в премьер-лигу спустя пять лет. Команда заняла второе место в чемпионшипе по итогам сезона и квалифицировалась в АПЛ напрямую с 90 очками после 46 встреч. Боссы «Кардиффа» уже потратили на трансферы 30 миллионов евро, взяв на эту сумму малоизвестных игроков из «Бристоля», «Норвича», «Престона» и «КПР». Самым известным футболистом в команде на данный момент является капитан сборной Исландии Арон Гуннарссон.
«ФУЛХЭМ»
Лондонцы покинули АПЛ в тот же год, что и «Кардифф». Команда по итогам сезона заняла третье место в чемпионшипе, но в премьер-лигу просочилась через плей-офф: в полуфинале прошли «Дерби» (0:1, 2:0), а в финале победили «Астон Виллу» (1:0). Клуб провел жирную трансферную кампанию, уже куплены Александр Митрович (25 млн евро, из «Ньюкасла»), Максим Ле Маршан (4 млн), Жан-Микаэль Сери (30 млн, оба из «Ниццы») и Фабри (6 млн, из «Бешикташа»). И это не считая арендованного Андре Шюррле!
***
Чемпионат Англии-2018/19 стартует 10 августа и завершится 19 мая следующего года. В первом туре нас ждет несколько сумасшедших матчей: «МЮ» – «Лестер», «Ньюкасл» – «Тоттенхэм», «Ливерпуль» – «Вест Хэма» и конечно «Арсенал» – «Манчестер Сити».
Англия вернулась. Что может быть лучше?