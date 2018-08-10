САМЫЙ ИНТЕРЕСНЫЙ СЕЗОН ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

Английская премьер-лига давненько так не волновала. Хотя конечно она всегда вызывала массу ярких эмоций, но в этот раз английский чемпионат интересен по-особенному. В лиге произошло много тренерских обновлений, клубы знатно поработали на трансферном рынке, а в элиту вернулись «Фулхэм», «Вулверхэмптон» и «Кардифф». Кроме того, сезон в целом может стать определяющим для Хосепа Гвардиолы и «Манчестер Сити»: АПЛ в кой-то веке может стать однополярной, чего не было очень давно: последний раз чемпион защищал титул 10 лет назад в сезоне-2008/09, тогда «МЮ» сэра Алекса Фергюсона вообще взял чемпионство трижды подряд.

В Англии уже давно собираются практически все сливки тренерского ремесла. И этот сезон не исключение, мы опять увидим борьбу школ, философий, подходов и стилей. АПЛ продолжает лидировать по разнообразию специалистов, в 20 клубах работают тренеры из 12 стран! Интересно, что британцев столько же, сколько испанцев – четверо.

КЛУБ ТРЕНЕР ГРАЖДАНСТВО «Борнмут» Эдди Хау Англия «Бернли» Шон Дайч Англия «Тоттенхэм» Маурисо Почеттино Аргентина «Брайтон» Крис Хьютон Ирландия «Ливерпуль» Юрген Клопп Германия «Хаддерсфилд» Давид Вагнер США «Фулхэм» Славиша Йоканович Сербия «Ньюкасл» Рафаэль Бенитес Испания «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью Португалия «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола Испания «Кардифф» Нил Уорнок Англия «Вулверхэмптон» Нуну Эшпириту Санту Португалия «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон Англия «Лестер» Клод Пюэль Франция «Уотфорд» Хави Грасия Испания «Саутгемптон» Марк Хьюз Уэльс «Вест Хэм» Мануэль Пеллегрини Чили «Арсенал» Унаи Эмери Испания «Эвертон» Марку Силва Португалия «Челси» Маурицио Сарри Италия

ЗАБУДЬТЕ ПРО РЕКОРДЫ

Любители «цифр и фактов» от души кайфанули в прошлом сезоне, когда «Ман Сити» не только де-факто выиграл чемпионат к февралю и доигрывал сезон по накатанной, но и побил кучу рекордов. Команда Гвардиолы установила новые рекорды по количеству набранных очков (100), побед подряд (18) и в сезоне (32), но и забила больше всех в истории – 106 голов.

Еще в прошлом году был установлен новый рекорд посещаемости, на «Уэмбли» на матче между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом» собралось 83 222 зрителя. Уже в сентябре «шпоры» отправятся на новую 62-тысячную арену, и про обновление рекорда можно смело забыть до постройки нового стадиона на территории Лондона или реконструкции старого. А пока ни того ни другого не предвидеться.

«ШЕСТЕРКА» ОКОНЧАТЕЛЬНО УСТАКАНИТСЯ?

Также грядущий сезон станет определяющим для положения дел во всей лиге. «Большой четверки» («Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Челси» – прим. ред.) не существует с 2009 года, баланс сил в премьер-лиге изменился. И как показала история, для возникновения новой турнирной страты необходимо около 8-10 лет. «Четверка» разбухла до «шестерки», в элиту на постоянной основе вошли «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».

Но если десять лет назад разрыв между Big Four и всеми остальными был колоссальным, то действующий с прошлого сезона многомиллиардный телевизионный контракт позволил клубам второго и третьего эшелонов сократить разрыв в классе и если не выровняться, то подойти вплотную к топ-клубам. Об этом говорят не только трансферы, но и отсутствие очкового разрыва в середине турнирной таблицы – один из ключевых показателей для определения уровня конкуренции.

С 2018 года в премьер-лиге изменились сроки летнего трансферного окна. Теперь оно будет закрываться в четверг перед первым туром, в этом сезоне это 9 августа (было открыто с 17 мая). Но это как касается только приобретений, продавать футболистов в другие лиги клубы смогут по старинке до 31 августа. Это правило было введено спустя долгие годы жалоб на большие клубы. Теперь маленькие и средние коллективы не смогут лишиться своих лидеров по ходу сезона, как это было раньше.

ЧТО ЗА НОВИЧКИ?

География АПЛ практически не изменилась: а) один валлийский клуб («Кардифф») сменил другой («Суонси»); б) теперь Лондон представлен шестью клубами, старейшая команда города «Фулхэм» вернулась в элиту; в) Тайн-уирское дерби («Ньюкасл» против «Сандерленда») мы опять не увидим.

«ВУЛВЕРХЭМПТОН»

Клуб вернулся в высший дивизион впервые с сезона-2011/12, попал в премьер-лигу как победитель чемпионшипа. Команда Нуну закончил прошлый сезон в космической разницей мячей (+43) и 99 очками в активе. «Вулвз» переполнены португальцами: кроме тренерского штаба, в составе аж семь футболистов из этой страны. Кстати, часть клуба через аффилированные компании принадлежит агенту Жорже Мендешу.

«КАРДИФФ»

Коллектив из столицы Уэльса вернулся в премьер-лигу спустя пять лет. Команда заняла второе место в чемпионшипе по итогам сезона и квалифицировалась в АПЛ напрямую с 90 очками после 46 встреч. Боссы «Кардиффа» уже потратили на трансферы 30 миллионов евро, взяв на эту сумму малоизвестных игроков из «Бристоля», «Норвича», «Престона» и «КПР». Самым известным футболистом в команде на данный момент является капитан сборной Исландии Арон Гуннарссон.

«ФУЛХЭМ»

Лондонцы покинули АПЛ в тот же год, что и «Кардифф». Команда по итогам сезона заняла третье место в чемпионшипе, но в премьер-лигу просочилась через плей-офф: в полуфинале прошли «Дерби» (0:1, 2:0), а в финале победили «Астон Виллу» (1:0). Клуб провел жирную трансферную кампанию, уже куплены Александр Митрович (25 млн евро, из «Ньюкасла»), Максим Ле Маршан (4 млн), Жан-Микаэль Сери (30 млн, оба из «Ниццы») и Фабри (6 млн, из «Бешикташа»). И это не считая арендованного Андре Шюррле!

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Чемпионат Англии-2018/19 стартует 10 августа и завершится 19 мая следующего года. В первом туре нас ждет несколько сумасшедших матчей: «МЮ» – «Лестер», «Ньюкасл» – «Тоттенхэм», «Ливерпуль» – «Вест Хэма» и конечно «Арсенал» – «Манчестер Сити».

Англия вернулась. Что может быть лучше?