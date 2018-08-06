Федор Смолов в «Локомотиве» - это прекрасная идея по многим причинам. В первую очередь для самого игрока. Очевидно, что после провала на двух крупных международных турнирах подряд Смолову, скорее всего, придется забыть о Европе. По крайней мере, в том виде, в котором ему хотелось. Он отвергал варианты с командами вроде «Вест Хэма», а других уже не дождется.

Карьерный тупик близко. Кажется, что «Краснодару» Федор отдал все. Он дважды становился лучшим бомбардиром РПЛ, тащил команду в Лиге Европы, но так и не дотянулся с ней до медалей. Сейчас там молодой тренер и работа ведется, скорее, на перспективу, а Смолову уже 28 лет, и он ни разу не играл в Лиге чемпионов.

«Локомотив» может предоставить ему эту возможность уже сейчас. При этом Федор вряд ли сможет жаловаться на партнеров в новой команде. Если раньше он забивал с передач Павла Мамаева, Маурисио Перейры и Виктора Классона, то в «Локо» атакующую компанию с ним составят Мануэл Фернандеш, братья Миранчуки и Джефферсон Фарфан. Эти парни вряд ли слабее.

Железнодорожники будут пытаться защитить чемпионский титул и забивать, преследуя такую цель, гораздо приятнее, чем просто ради того, чтобы снова попасть в Лигу Европы. В данной ситуации совершенно не хочется обидеть «Краснодар», в теории клуб Сергея Галицкого может вступить в борьбу за титул уже по ходу нынешнего сезона. Но, как говорит классик, «это не точно». У команды слишком мало совокупного опыта, чтобы решать такие задачи.

Кроме того, кажется, что в самом «Краснодаре» понимают - Федора пора отпускать. К основе постепенно подбирается Иван Игнатьев, в «Краснодаре-2» отлично себя проявляют Магомед Шапи-Сулейманов и Герман Онугха. Да, прямо сейчас они не смогут забивать даже на уровне демотивированного Смолова, но, опять же, работа ведется на перспективу. Галицкий по-прежнему не расстается с мечтой увидеть одиннадцать воспитанников на поле.

Поэтому Федору нужно уходить не только ради нового карьерного вызова, а просто, чтобы оказаться там, где он действительно нужен. «Локомотиву» сейчас просто необходим забивной нападающий. Смолов может оказаться в идеальных условиях, когда вся команда будет играть на него. Этот шанс нельзя упускать.

Еще один плюс этого перехода для форварда – имиджевый. У «Локо» великолепная пиар-служба, которая умеет создать правильное настроение вокруг новичков. Это поможет общественности быстрее забыть чертову «паненку» в серии пенальти против Хорватии и неумелый краснодарский дрифт на девятимиллионной БМВ. Гораздо больше всех будет интересовать, что Федор показывает на поле. Плюс ко всему, у «Локо» очень дружелюбные болельщики, поэтому ни о каком давлении трибун речи быть не может.

Не приходится сомневаться, что Смолов найдет общий язык с главным тренером. Юрий Семин, может быть, в каком-то смысле и консервативен, но практика показывает, что с раскрытием потенциала сильных игроков у него никогда не было проблем. На протяжении карьеры он находил подход к реально сложным людям, а за последний год и вовсе реанимировал ряд карьер: Игоря Денисова, Фернадеша, Фарфана и Эдера.

У Смолова ситуация даже проще. Он не гнил годами на лавке, никто его в сбитые летчики не записывал, тренеры не предлагали ему пойти в душ, и от тренировок с командой не отстраняли. Ему просто нужно преодолеть спад. И лучше всего это сделать, получив новые эмоции и новый вызов.