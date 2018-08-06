Корреспондент «Советского спорта» - о возможном трансфере нападающего «Краснодара» Федора Смолова в «Локомотив».

ЧЕРНАЯ ПОЛОСА?

Если и была у Федора непруха в этой жизни, то она давно прошла. Вспомните безголевые годы, насмешки публики и миграцию по между «Динамо», «Анжи» и «Уралом». Происходящее с Федором сейчас – дурацкая паненка в четвертьфинале с Хорватией, ДТП в Краснодаре, слабая реализация – трудный момент, но рабочий. Это не та черная полоса в карьере, непрерывно связанная с Викторией Лопыревой, тусовками и непрофессиональным отношением у футболу. Все чуточку проще. Но не факт, что легче.

Допустим, вариант с переходом в «Локомотив» по-настоящему существует. Ну и что? В прошлом году примерно в это же время общественность только и делала, что надевала на Смолова майку «Зенита» или «Спартака». Одни считали, что Федор перерос уровень «Краснодара», а другие – просто хотели заполучить в ряды любимой команды лучшего русского форварда последних лет. В итоге футболист остался в Краснодаре и поступил разумно, когда не стал менять место работы за год до культового для России чемпионата мира.

Вокруг Смолова сложился имидж модного парня, хорошего футболиста с европейским мышлением, которому для полноты образа не хватает как раз-таки профессиональной командировки в Европу. Чтобы, как Александр Головин, в большой клуб и топ-чемпионат. И как бы Федор не стал заложником этого образа, когда слова о смене чемпионата расходятся с делом. Тот же Головин практически ни слова о Европе не сказал и все так же доказал на поле, а потом взял и уехал. Вот так бы Смолову поступить, а не шило с мылом в руках перебирать.

ШАГ В НЕИЗВЕСТНОСТЬ

Поймите правильно: рисковать всем нужно ради масштабной цели. Вы же не пойдете в подворотню сквозь группу маргиналов просто так, пощекотать себе нервишки. На помощь прийти милой девушке или соседу – это да, а просто так зачем? По голове получить вы явно не хотите. А делать шаг в неизвестность ради возвращения в Москву, лишь бы увеличить годовой оклад и обратить против себя один весь Краснодар, это шаг нелогичный, тактически невыверенный и неоправданный.

Разве что поиграть в Лиге чемпионов – только в этом случае Смолова можно понять. Ведь переходя в «Локомотив» с целью сменить картинку и энергетическую обстановку, можно потерять абсолютно все, включая место в основе клуба/сборной и лояльность болельщиков. Можно не оказаться приверженцам разных взглядов с главным тренером или одноклубниками. В конце концов, можно потерять себя на футбольном поле, как это в ранние годы. А ведь время показать себя в Лиге Европы и уехать, скажем, зимой в топ-чемпионат еще есть.

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Риск всегда должен быть оправдан. Особенно когда тебе 28 и пришло время выбивать последний большой контракт в карьере. Переходя в «Локомотив», Федор может абсолютно спокойно ставить крест не только на европейской карьере, но и на мечте. А разве крутые парни так поступают?