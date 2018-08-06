1.«Локомотив» не забивает уже третий матч подряд, а три гранда «Локо», «Спартак» и ЦСКА в двух турах забили всего один гол на всех. В чем причина?

- Я уже говорил, что нынешний «Локо» мне напоминает «Спартак» периода начала прошлого сезона, после чемпионства. Тогда в первых турах красно-белые выглядели неубедительно. Если же говорить о том, что «Локо» пока не может забить, то мы и в прошлом году понимали, что у железнодорожников есть проблемы в нападении. А сейчас еще и сдал Фарфан, братья Миранчуки выглядят неважно. Не знаю, с чем это связано. Может, расстроились, что на чемпионате мира им не дали сыграть. Но если в этом проблема, в психологии, то, как раз, самое время проявить характер.

Что касается ЦСКА, то там просто некому забивать. Армейцы и в прошлом сезоне мучились, пока не вернули Мусу. И здесь возникает вопрос: кого готовят клубные школы, которые сейчас называются громким словом академии? Вспомните Базелюка, который пытался закрепиться в основе, но не смог. Сейчас Чалов повторяет его путь в том смысле, что пытается стать основным форвардом. Но пока не очень получается. Кто-то скажет, зато Головина продали в «Монако», но Головин не воспитанник армейской школы, он вырос в Сибири. Проблемы ЦСКА были легко предсказуемы: еще никому не удавалось безболезненно поменять восемь человек основы.

Перед началом чемпионата я сказал, что за золото будут бороться две команды – «Спартак» и «Зенит». Если только питерцы не сбавят, как в прошлом году. Ведь осенью все говорили, что «Зенит» будет чемпионом, а в результате – четвертое место.

Теперь о «Спартаке». В матче с «Локо» «Спартак» выглядел неплохо, создал несколько моментов, но Гилерме выручил. То, что «Спартак» не забивает - дело случая. Моментов команда создает много. Явно оживает Промес. Правда, пока маловато бьет по воротам, все передачи партнерам отдает. Зе Луиш в хорошей форме, Адриану имел момент. Еще раз повторю: дело случая, что «Спартак» не забил. В нападении у команды все будет в порядке.

2. «Ростов» набрал 6 очков. Видна работа Валерия Карпина, и удержатся ли ростовчане в верхней части на протяжении всего чемпионата?

Важно, что «Ростов» сейчас набирает очки. Но надо учесть, что ростовчане играли с ЦСКА, а армейцев в нынешнем сезоне, думаю, многие будут обыгрывать. В нынешнем ЦСКА главное – закрыть Фернандеса. Он сам и подносит снаряды, сам и угрожает воротам. С этим ростовчане справились.

Что касается Карпина, то он определился с составом. Игроки бьются на поле, но не могу сказать, что «Ростов» будет бороться за серебряные или бронзовые медали. В отличие от «Рубина», который вполне может вмешаться в борьбу за призовые места. А «Ростову» пока благоволит календарь – но пока не сыграл со «Спартаком» или «Зенитом».

И, мне кажется, что в итоговой таблице чемпионата ЦСКА может оказаться ниже «Рубина» и «Ростова».

3. «Зенит» побеждает на классе, а тон задают футболисты, вернувшиеся из аренды. Сейчас стал модным лозунг «Привет Манчини!». Согласны с этим лозунгом?

Не могу сказать, что «Зенит» выиграл без проблем. В матче с «Енисеем» в Тюмени питерцы получили преимущество только в конце матча. Тогда и забили оба гола. Сейчас забил Шатов, но гол-то вратарский. Хотя именно такие победы придают уверенности команде. Когда вроде бы должны выиграть легко, но мяч не идет в ворота.

Что касается лозунга, не готов его повторять, но могу сказать, что «Зенит» будет бороться за золото еще и потому, что конкуренция сильно возросла. Манчини доверял аргентинской колонии безоговорочно. Отправленные в аренды игроки там доказали, что с ними поступили несправедливо, а сейчас, вернувшись, будут это доказывать с удвоенной энергией.

4. «Оренбург» крупно выиграл в Самаре. Согласны, что остается посочувствовать главному тренеру «Крыльев» Андрею Тихонову?

Такое поражение - стечение обстоятельств. Половину первого тайма «Крылья» были сильнее. А затем пропустили гол и тут же не забили пенальти: удар Мияйловича отразил голкипер «Оренбурга» Фролов. Потом пару раз ошиблись защитники, и кончилось тем, что на перерыв «Крылья» ушли, проигрывая 0:3. Трудно отыграться с такого счета.

Хочу поддержать Андрея Тихонова и сказать ему, что ничего страшного не произошло,

5. С большой долей вероятности «Спартак» пополнит Роман Еременко. Что можете сказать об этом трансфере?

«Спартаку» нужен разыгрывающий. Играл на этой позиции Жано, не очень получилось, затем купили Ивелина Попова – тоже не очень пошло. Еременко – в этом плане очень хорошее приобретение. Но он окажется под серьезным прессингом, наслушается о себе всякого от болельщиков как «Спартака», так и ЦСКА. То, что это футболист хорошего уровня, сомнений нет. Но возникает один вопрос: человек пропустил два года, сможет ли он вернуться на прежний уровень?