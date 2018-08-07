Трансфер Романа Еременко получается скандальным, но он будет далеко не первым, кто после ЦСКА решил поиграть в «Спартаке».

Между «Спартаком» и ЦСКА, так уж исторически сложилось, всегда была вражда. Противостояние на футбольном поле выливалось в войны болельщиков и баталии клубных систем.

Казалось бы, чтобы посчитать футболистов, игравших в обеих командах, должно хватить пальцев одной руки. Не тут-то было. Еще до перехода Романа Еременко в «Спартак», для подсчетов пришлось бы подключать не только вторую руку, но еще и обе ноги.

Если не считать 31-летнего россиянина с финским паспортом, мы наши как минимум 20 человек, которые играли за оба клуба. Шестеро из них повторили путь Еременко в обратном порядке – сначала играли в «Спартаке», а уж потом оказались в ЦСКА: Виктор Папаев, Сергей Ольшанский, Виктор Самохин, Андрей Ивановы, Дмитрий Тяпушкин и Руслан Нигматуллин. Еще один – иностранец, которому вообще плевать на всю эту историю – Леандро Самарони.

Тех же, кто уже после выступлений за ЦСКА переходил в «Спартак», дезертиров армейского клуба, набралась чертова дюжина. Вспомним всех.

Имя ЦСКА «Спартак» Матчей за «Спартак» Голов за «Спартак» Титулы в «Спартаке» Всеволод Бобров 1945-49 1953 21 10 1 Анатолий Крутиков 1954-58 1959-69 269 9 3 Валентин Ивакин 1955-56 1957-62 101 ? 3 Георгий Ярцев 1970 1977-80 116 55 1 Борис Кузнецов 1975-78, 1983-84 1985-89 90 0 2 Валерий Глушаков 1976-77, 1979 1980-84, 1988, 1995 19 2 1 Вагиз Хидиятуллин 1981-82 1976-80, 1986-88 155 14 2 Андрей Пятницкий 1986-87 1992-97 100 17 6 Валерий Масалитин 1987-89, 1990-93 1994-95 7 5 0 Валерий Карпин 1988 1990-94 117 28 5 Евгений Бушманов 1992-96 1989-92, 1998-2000 58 2 3 Роман Широков 1998-2001, 2016 2014-15 19 1 0 Сослан Джанаев 2005-06 2008-13 38 -41 0

Всеволод Бобров

Имя легендарного советского спортсмена, футболиста и хоккеиста Всеволода Боброва, всегда ассоциировалось с клубом ЦСКА. За эту команду он выступал и в коньках и в бутсах. Но мало кто знает, что свой последний сезон Всеволод Бобров в чемпионате страны по футболу провел в красно-белой форме. В тот момент, когда перестала существовать команда ВВС, пришедшая на смену ЦДКА, он принял предложение присоединиться к «Спартаку». Позже Бобров работал тренером. Сначала в ЦСКА, потом в «Спартаке», затем – снова в ЦСКА.

Анатолий Крутиков

Легендой, в отличие от Боброва, Анатолия Крутикова, начавшего свой путь в большой футбол в ЦСКА, не назовешь. Но фанатам «Спартака», за который игрок провел большую часть своей карьеры, он периодически является в страшных снах. Уже после окончания карьеры он возглавил красно-белый клуб. Проработал всего год. На за этот год «Спартак» единственный раз в своей карьере вылетел в первую лигу.

Валентин Ивакин

Голкипера Валентина Ивакина воспитанником «Спартака» не назовешь, хоть он и относился к клубной системе красно-белых – начинал играть в клубе «Пищевик» в Урюпинске. В военные году он служил в Каунасе и играл за местную команду на турнире ВДВ, после чего оказался в клубе «Дом офицеров». Так его заприметил ЦСКА. В армейском клубе Ивакин провел два года, за которые в составе главной команде на поле появился дважды. Оттуда Ивакин напрямую перешел в «Спартак», с которым за шесть лет выиграл три титула.

Георгий Ярцев

Один матч, но Георгий Ярцев, приводивший «Спартак» к чемпионскому званию в качестве тренера, за ЦСКА все-таки провел. Произошло это в 1970 году, когда его призвали в армию. В той встрече Ярцев получил травму, долго восстанавливался и после этого продолжил свою «службу» в смоленской «Искре». «Спартак» был чуть позже.

Борис Кузнецов

Воспитанник ЦСКА начинал свой футбольный путь в воротах, но еще в академии переквалифицировался в защитника. В родном клубе он сначала провел три года, позже переехав в «Локомотив». Став капитаном железнодорожников, кузнецов вернулся в ЦСКА, где провел еще два сезона, также став капитаном. После этого капитан ЦСКА перешел в «Спартак», был признан лучшим защитником сезона, попал в сборную СССР и выиграл два чемпионских титула.

Валерий Глушаков

Дядя нынешнего капитана «Спартака» Дениса Глушакова, Валерий, воспитанник красно-белого клуба, не придясь ко двору в родной команде, начал скитания по другим коллективам. В итоге судьба его трижды приводила в столичный ЦСКА: дважды в советское время и один раз уже в чемпионате России. Несмотря на то, что в «армейском» клубе он провел больше времени, чем в «народной» команде, племяннику дал совет перейти именно в «Спартак».

Вагиз Хидиятуллин

Воспитанник московского «Спартака» и многолетний лидер профсоюза тренеров и футболистов России Вагиз Хидиятуллин, тоже успел поиграть за оба клуба. В 1981 году он осуществил прямой переход из красно-белой команды в команду красно-синюю. Но это был не конец. В 1986 году он вернулся в «Спартак» и отыграл там два года, после чего только уехал во Францию.

Андрей Пятницкий

Андрей Пятницкий – самый титулованный из всех, кто сначала играл в ЦСКА, а потом переходил в «Спартак». С красно-белым кубом он выиграл шесть трофеев, в том числе и пять чемпионских званий. Первым российским клубом Андрея, правда, был ЦСКА, в котором тот провел два сезона. Возможно, так бы и остался в ЦСКА, если бы не захотел помочь почти родному «Пахтакору» вернуться в высшую лигу чемпионата СССР. Из Ташкента уже Александр Тарханов уговорил его перейти в «Спартак».

Валерий Масалитин

Нападающий Валерий Масалитин очень хотел уехать из ЦСКА. В 1990 году он пытался заиграть за голландский «Витесс», но в 5 матчах не забил ни одного гола. Потом он отправился в Испанию, где хотел подписать контракт с загадочным клубом «Бадахос» – сыграл за него 3 матча, забил 5 мячей, но предложение так и не получил – переизбыток нападающих. После этого он пробовал себя в чешской «Сигме», но уже игрока не устроили финансовые условия. Каждый раз он возвращался в ЦСКА. А в 1994 году он перешел в «Спартак». За два года игрок провел на поле 7 матчей, в которых забил 5 голов, но футболистом основы так и не стал.

Валерий Карпин

Многолетний партнер Александра Мостового по испанской «Сельте» и один из самых ярких российских тренеров, Валерий Карпин, тоже играл в ЦСКА. За главный клуб он провел 3 матча и еще 16 раз появлялся на поле в составе дубля. В 1988 году он ушел из ЦСКА, а через два года оказался в «Спартаке».

Евгений Бушманов

Отличился футбольными метаниями и новый тренер молодежной сборной России по футболу Евгений Бушманов. В 1992 году он перешел из «Спартака» в ЦСКА, где провел четыре сезона и 121 игру. Затем, транзитом через другой московский клуб, «Торпедо», Бушманов вновь оказался в «Спартаке» – 46 матчей. В красно-белой команде его до сих пор считают своим. С 2013 года он тренировал дубль «Спартака».

Роман Широков

Один из самых скандальных переходов получился у Романа Широкова. Он, воспитанник ЦСКА, так до 34 лет и не смог провести за свой родной клуб ни одного матча. Зато он сумел выиграть несколько титулов с питерским «Зенитом». Вскоре игрок оказался в «Спартаке», со скандалом, конечно. Со скандалом же и ушел, нагрубив, не в лицо, а в социальных сетях, президенту команды. Ушел в ЦСКА, футболку которого наконец смог примерить: 8 матчей и 0 голов. После этого Роман завершил карьеру игрока.

Сослан Джанаев

Один из лучших вратарей современной России, голкипер «Ростова» и сборной России Сослан Джанаев, как оказалось, – тоже воспитанник ЦСКА. Он был в заявке армейского клуба с 2005 по 2006 год, но ни разу на поле появиться так и не смог. В 2008 году Сослан оказался в «Спартаке», но своим шансом вновь не воспользовался. Начался длительные период хождения по арендам. В итоге в 2014 году он оказался в «Ростове», а в чемпионате страны сезона 2015/16 пропустил меньше всех в стране.