«Судьи, как и футболисты, входят в сезон»

– В новом сезоне РПЛ стартуем с 18 главными арбитрами и 35 ассистентами. Мы ввели двоих новых арбитров – Николая Волошина и Василия Казарцева, который определенное время назад уже работал в премьер-лиге. Номинально новичок и Станислав Васильев – он был в списках арбитров в прошлом сезоне, но не получал игр. В нынешнем сезоне он дебютировал в первом туре («Арсенал» – «Динамо» – 0:0). Также введен один ассистент – Валентин Мурашов из Москвы.

– Как вы готовите арбитров к сезону?

– Сначала собираемся с судьями РПЛ, рассматриваем различные спорные моменты с концовки прошлого сезона, вырабатываем решения. Двух одинаковых моментов не бывает, тем не менее наша задача – чтобы схожие моменты трактовались одинаково. Затем эти мы спускаем эти решения арбитрам ФНЛ, а после них – в регионы арбитрам ПФЛ.

Правда, в этом году из-за чемпионата мира сборы получились скомканными, потому что хорошие базы были заняты сборными. Хотелось, чтобы сборы продолжились на день-два больше, но не беда – мы сделали упор на теоретические занятия. Все главные арбитры приехали на сборы физически готовыми и сдали нормативы.

– Что нового нас ждет в новом сезоне?

– Теперь правилами официально разрешена четвертая замена в добавленное время. В матче Суперкубка это новшество уже было применено. В Кубке России начиная со стадии, когда в борьбу вступают клубы РПЛ, также будет разрешена четвертая замена. Сразу оговорюсь, что для команд ФНЛ и ПФЛ, когда они играют между собой, и без того разрешено четыре-пять замен, поэтому им дополнительная замена не будет разрешена, только в матчах с участием команд РПЛ.

– Довольны ли вы работой арбитров на матчах «Локомотив» – «Спартак» (Владимир Москалев) и ЦСКА – «Ростов» (Евгений Турбин)?

– Общее качество арбитража в этих матчах у меня ни тревоги, ни сомнений не вызывает. Да, есть нюансы и шероховатости, но в начале сезона это не критично. Судьи, как и футболисты, входят в сезон. Да, бывают огрехи, но мы знаем, как их исправить.

– Как оцените эпизод с неназначенным на Бухарове пенальти в матче «Динамо» – «Рубин» (1:1)?

– В плане борьбы был похожий момент в матче первого тура «Арсенал» – «Динамо». Мне бы хотелось, чтобы такие эпизоды были более, скажем так, очевидны. Не каждое касание, тем более в штрафной, это фол. Возможно, Рыков немного оттеснял Бухарова, но это не тот контакт, от которого нападающий так картинно упал. У меня к арбитру по этому эпизоду вопросов нет.

«Розетти обещал помочь советом»

– Расскажите о подготовке судей работе с системой VAR.

– На исполкоме было принято решение, что VAR будет применяться в девяти матчах сезона. Сейчас главное – определиться с финансированием этого проекта, расположением комнаты VAR – на каждом стадионе или, как это было на ЧМ, в одном месте. Так что пока занимаемся разработкой стратегии.

Прежде, чем официально провести первый матч с системой VAR, мы должны провести несколько тренировок в режиме офлайн. Затем на детском или юношеском турнире провести матчи в режиме онлайн, и только после этого можно будет говорить о том, что эта система будет внедрена в чемпионате России.

Плюс я общался с Роберто Розетти, которого очень хорошо знаю лично, задавал ему интересующие меня вопросы. Он обещал оказать содействие. Надеюсь, с его помощью мы сделаем большой шаг.

– В чем будет заключаться эта помощь?

– В советах. Он провел чемпионат мира без технических накладок, поэтому может рассказать, как все это организовывается. Какие первые шаги делать, как переходить от офлайна к онлайну и прочее. Мы учимся и чем быстрее научимся, тем быстрее сможем использовать VAR.

– Как оцените работу Сергея Карасева на чемпионате мира?

– Для меня большая честь, что российский арбитр представлял страну на чемпионате мира. Количество игр большого значения не имеет. На двух предыдущих чемпионатах мира арбитр из Узбекистана Равшан Ирматов провел по пять матчей, а на этом – только три. И таких примеров много.

У руководителей ФИФА были свои причины выбирать тех или иных арбитров, и осуждать их за выбор не стоит. Чтобы что-то обсуждать, надо находиться внутри коллектива. Нам надо сосредоточиться на том, что наш арбитр отсудил матч на чемпионате мира. По игре к нему вопросов никаких. Для меня на ЧМ-2018 он входил в пятерку арбитров, которые были на голову выше остальных.