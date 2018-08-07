В календаре «Уфы» пока на 13 августа назначен домашний матч с «Краснодаром», а 14 августа клуб уже должен в гостях играть в Лиге Европы.

В чемпионате России состоялось всего два тура, а мы снова пишем о проблемах с календарем Российской премьер-лиги. «Уфе» 13 августа предстоит провести домашний матч третьего тура против «Краснодара», а уже на 14 августа УЕФА назначил российскому клубу ответную игру третьего квалификационного раунда Лиги Европы с люксембургским «Прогресом».

Подстава УЕФА

Проблема, сразу скажем, возникла не по вине Российской футбольной премьер-лиги. Вина лежит на карликовом государстве Люксембург и футбольных чиновниках из УЕФА. В стане, два клуба из которой прошли неожиданно далеко в еврокубках, не хватило стадионов, чтобы провести их матчи в один день. А в УЕФА приняли решение из-за этого перенести игру одно из команды на два дня. Как вы понимаете, «одной из команд» оказался «Прогрес», а встречу перенесли на 14 августа.

Тут возникает сразу несколько банальных вопросов, на которые мы можем дать такие же банальные ответы.

Почему бы не перенести матч «Уфы» с понедельника 13 августа, на, скажем, пятницу 10 августа? Все просто – в четверг 9 августа «Уфа» проводит свой первый матч с «Прогресом» и через день не сможет сыграть с «Краснодаром».

Почему «Уфа» не поменялась местом проведения матчей с «Прогресом» – так бы проблема нехватки стадионов была решена. Дело в том, что проведение второго матча на своем поле дает клубам некоторые преимущества – результат первого матча уж известен и на своей территории ты можешь рассчитывать на более благоприятный результат.

Ноль реакции

К РФПЛ, казалось бы, вопросов быть не должно, кроме одного: что будем делать с матчем «Уфы» и «Краснодара»? Вопрос был задан еще в пятницу 3 августа. Тогда в РФПЛ пообещали пообщаться со всеми заинтересованными сторонами и в понедельник 6 августа определиться с датой проведения игры.

Как вы понимаете, 6 августа никто никому ничего не сказал, включая пусть и немногочисленных болельщиков «Краснодара», которые наверняка хотели бы поддержать свою команду и может даже уже купили билеты и забронировали отели.

Тот же самый вопрос был задан во вторник 7 августа на пресс-конференции РФПЛ, на которой подводили итоги второго тура РПЛ. Ответа мы снова не услышали. Почему бы уже не объявить, что игра «Уфы» с «Краснодаром» переносится на резервный день?

Кстати, на официальном сайте РПЛ единственным резервным днем для матчей чемпионата России почему-то значится 22 мая 2019 года. В других источниках фигурируют еще две даты – 5 декабря 2018 года и 24 февраля 2019 года. Первая дата – еще более или менее подходит, но кто поручится, что 5 декабря или 24 февраля в Уфе можно будет играть в футбол?

Август 2018 года. Страна, в которой только что отгремел чемпионат мира. мы снова думаем, куда бы впихнуть матч чемпионата страны. Сколько еще таких «неожиданных» ситуаций ждут нас в уже стартовавшем сезоне?

Просто для любопытства – приведем предполагаемый календарь «Уфы» в ближайшее будущее.