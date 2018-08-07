КОГДА «ЗЕНИТ» ЗАПРОСИЛ ПЕРЕНОС МАТЧА С «РУБИНОМ»

ВИКТОР ПЫШКИН, спортивный директор РФПЛ

– Клубы, выступающие в еврокубках, имеют право обратиться в РФПЛ с просьбой перенести матч чемпионата страны. Так «Зенит» и поступил. 24 июля, сразу после жеребьевки третьего раунда Лиги Европы клуб направил письмо в лигу о том, что если соперником станет минское «Динамо», матч с «Рубином» будет перенесен на понедельник, 13 августа.

Также было дополнительное письмо о том, чтобы вопрос решился до 2 августа, когда минское «Динамо» играло ответный матч против «ДАК 1904» (3:1, 4:1). «Динамо» выиграло, и матч был перенесен. В «Рубине» подтвердили, что не против. Время начала матча по согласованию с основным вещателем выбрано – 20:00.

КОГДА СОСТОИТСЯ МАТЧ «УФА» – «КРАСНОДАР»

ВИКТОР ПЫШКИН

– Еще при жеребьевке было определено, что если люксембургский «Прогресс» выйдет в следующий раунд, ответный домашний матч состоится 14 августа. А по календарю, который был утвержден исполкомом по согласованию с лигой, 13 августа у нас был запланирован матч «Уфа» – «Краснодар». Сами понимаете, на следующий день игра состояться не может. Пока вопрос открыт, окончательно решение будет принято руководством РФПЛ.

ВСЕ ХОТЯТ СДЕЛАТЬ FAN ID КОМФОРТНЫМ

АЛЕКСАНДР МЕЙТИН, руководитель департамента по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ

На матче «Локомотив» – «Спартак» была перекличка между фанатами против Fan ID. Такое бывает, мы ведь не можем закрыть им рты. Все мнения и точки зрения будут учитываться – сейчас этот вопрос решается на уровне государства. Все хотят, чтобы это было для болельщиков комфортно. Любое новшество у нас вызывает отторжение, но в конце концов остаются довольны.

Как проносят баннеры против Fan ID? Разными способами. Бывает, что обматывают тонкой тканью тело под одеждой. С помощью технических средств это отследить невозможно.

ПОЧЕМУ БОЛЕЛЬЩКОВ «СПАРТАКА» ВЫПУСТИЛИ С «РЖД АРЕНЫ» ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ 50 МИНУТ

АЛЕКСАНДР МЕЙТИН

Это извечная проблема на больших матчах. Мы готовы всех выпустить одновременно, но транспорт не готов всех принять. Учитывая накал матча и поведение болельщиков, оперативным штабом полиции было принято решение придержать их выход. Это особенность стадиона в Черкизово, он неудобно расположен. Будем решать эту проблему, но в первую очередь нас заботит безопасность.

Почему на чемпионате мира все было иначе? На чемпионате мира была другая категория болельщиков – не было болельщиков ЦСКА, «Спартака», «Локомотива». Это другая обстановка. Мы исходим из градуса напряжения на стадионе. На ЧМ-2018 мы выпускали всех сразу.

О ПРОВЕДЕНИИ ТОПОВЫХ МАТЧЕЙ РПЛ В «ЛУЖНИКАХ»

СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВ, директор по связям с общественностью РФПЛ

– Лига заинтересована в увеличении популярности. Это один из вопросов, который будет обсуждаться на коммерческом комитете. Но надо понимать, что организатором матчей является клуб-хозяин. Каждый клуб на сезон заявляет основной и резервный стадион. Среди этих стадионов в нынешнем сезоне «Лужников» нет. Но если клуб посчитает возможным перенос матча со своего стадиона на более вместительную арену и обратится к нам, это можно обсуждать.

«ЕНИСЕЙ» – В ПЯТЕРКЕ ПО ПОПУЛЯРНОСТИ

АЛЕКСАНДР ЕГОРОВ, заместитель генерального директора БК «Лига Ставок»

– Самым популярным у болельщиков стал матч «Локомотив» – «Спартак» (18% от объема ставок), ненамного отстал «Зенит» – «Арсенал» (17%). Пять самых популярных команд: «Спартак», «Локомотив», «Зенит» ЦСКА и «Енисей».

Самым доходным для нас стал матч «Крылья Советов» – «Оренбург» (0:3) – маржа компании составила около 62%. Самым убыточным стал «Урал» – «Краснодар» (1:2). Объем ставок по сравнению с предыдущим сезоном (после второго тура) выше на 14%, а количество ставок – на 10%.