Главный тренер чемпионов мира Дидье Дешам рассказал L'Equipe о том, как изменился Поль Погба, насколько скромен Килиан Мбаппе и почему пришлось заменить в финале Н'Голо Канте.

«МЫ ПРОСТО ИГРАЛИ ЛУЧШЕ ВСЕХ»

– Перед чемпионатом мира казалось, что у сборной больше проблем в обороне, чем в атаке. Начался турнир – и уже наоборот: к нападению возникали вопросы, а защита не вызывала нареканий. Как вы решились ввести в состав двух молодых, сравнительно неизвестных публике крайних защитников Павара и Эрнандеса?

– Они заслужили место в составе. Не за красивые же глазки я их взял. Неординарные ребята, действуют на других скоростях, чем конкуренты. Именно такие мне и были нужны. Как начали играть, так и не менял их до конца турнира. С ними защита стала действовать стабильнее, даже центральные заиграли иначе.

– Ваш помощник Ги Стефан с восторгом рассказал о вашем выступлении перед командой после матча с Австралией.

– Я говорил минут сорок пять. Досталось всем, но больше всего – нападающим. Слушали молча. Было ясно, что с такой игрой дело не пойдет. Можно быть футболистом сколь угодно высокого уровня, но если в голове что-то не так, ничего не получится. Все меня поняли, сумели отбросить свое «эго», и с того момента настрой был уже другой.

– Рафаэль Варан охарактеризовал игроков сборной как хладнокровных убийц…

– А! Назовите, как угодно. Классный футбол – это эффективность. А мы были очень эффективны.

– А как же стиль?

– Выигрывает тот, кто сильнее. Для меня важно, чтобы мы создавали сопернику как можно больше проблем. Но бывают матчи, когда чаще играешь без мяча. Команда должна уметь и это. Изначально нет установки играть от обороны. Это соперник нас заставляет. Но глупо говорить, что у нас оборонительный футбол. Послушайте, сборная Франции забила 14 мячей, из них четыре – в финале и одиннадцать – в плей-офф! В 2010-м испанцы за весь турнир забили восемь. Можете как угодно называть наш футбол – важно лишь то, что мы просто играли лучше всех.

«ЗАЙДИ В РАЗДЕВАЛКУ!» – «НЕУДОБНО, СТАРИНА…»

– Критика вас нервировала?

– Я жил в параллельном мире и ее не замечал. Просто не хотел знать, что о нас говорят и пишут. Таким я стал с Евро-2016. Потому что тогда они перешли грань.

– Какую грань? Кто?

– Лезли в мою личную жизнь. Это возмутительно!

– Вы про заявления Эрика Кантона?

– Не только его!

– Вас много обсуждали и в этом году. В частности, Кристоф Дюгарри…

– Так нельзя, есть ведь какие-то границы! Я не против критики, как же без нее, но надо знать меру.

– После финала Зидан вам прислал смс с поздравлением?

– Да. Как и я ему после его третьей победы в Лиге чемпионов.

– 15 июля на финале в Москве мы увидели многих чемпионов мира 1998 года.

– Это было здорово! Искренние, настоящие друзья. Лиза (Лизаразю), Кристиан Карамбе, Лоран Блан, Лилиан Тюрам, Марсель Десайи… Марсель мне, как брат. Говорю ему: «Зайди в раздевалку!» – Он: «Да неудобно как-то, старина…» – «Да, хватит тебе!» – говорю. Ребята были рады его увидеть. Как и Жана-Пьера (Папена), он тоже зашел. Конечно, всегда найдутся завистники и недоброжелатели. Сейчас их у меня даже больше, чем когда-либо. Но когда пишут, что Лоран Блан до сих пор не может успокоиться… Полная ахинея! Он же понимал, что кто-то должен был сменить его. Не я, так другой. Я под него не копал.

«Н'ГОЛО КАНТЕ – НАШ ЛУЧ СВЕТА»

– Что скажете о Погба? Совсем другим человеком стал…

– Более спокойным, уравновешенным. Человек знал, зачем он сюда приехал. Все с самого начала делал так, как надо.

– Гризманн обещал перед турниром, что в нужный момент прибавит. Так и получилось.

– В сборную он приехал совершенно измочаленным после долгого сезона. Надо было, чтобы он пришел в себя, собрался.

– Ожидали такой прыти от Мбаппе?

– Меня он не удивил. Хотя в девятнадцать лет играть так эффективно и стать незаменимым – это, конечно, феноменально. Очень умный футболист. Во время турнира он однажды сказал очень правильные слова: «Я не могу быть рупором этой команды». Классный игрок, но скромный, знает свое место.

– Что произошло с Н’Голо Канте в финале?

– Не знаю. Может быть, он был не совсем здоров. Потому что еще за два дня до финала он был сам не свой в футбольном плане. Такое с ним редко случается.

– Может, перегорел? Все-таки финал.

– Надо у него спросить. Но он не очень-то любит распространяться о себе. А вообще Н’Голо – это такой луч света. Чемпионами стали во многом благодаря ему. Когда он уходил с поля, я спросил его: «НГ, что-то не так? Ты устал?» Он ответил шепотом: « Нет, все нормально, коуч!» Его все обожают. Феноменальный малыш.