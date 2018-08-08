– Эдуард Васильевич, в игре «Динамо» (Минск) – «Зенит» (Санкт-Петербург) на чьей стороне будут Ваши симпатии?

– Ну, странный вопрос. Я несколько лет тренировал минское «Динамо», сделал их чемпионами СССР. Так что ничего удивительного.

– В нынешнем «Динамо» кто Вам нравится? Чего или кого опасаться «Зениту»?

– Не хочу сейчас пускаться в детальный анализ. Так скажу: все уже не то.

– Кто фаворит матча?



– Футбол славен неожиданностями, не забывайте об этом.

– Я много лет стесняюсь задать Вам вопрос: а правда ли, что в раздевалке игрокам сборной СССР Вы читали «Как закалялась сталь» Николая Островского?

– С чего вдруг взяли такое?

– Ну, есть такой миф.

– Нет, не читал. Какие-то мотивирующие книги есть, конечно. Но я чаще пел.

– Пели?

– Гимн пел. Наш, советский. Мне, кстати, вот на чемпионате мира понравилось петь гимн перед матчами сборной России. В принципе, все то же самое. Я пел, и за них болел.

– Болели за Россию?

– Ну, я ж из России. Я же родом из-под Коломны. Так что опять - ничего удивительного.

– Как Вам результат у сборной на чемпионате?

– Не понравился общий подход, который был заявлен Черчесовым до старта: «Выйти из группы в плей-офф, а там видно будет!» Этого мало. Должна быть надежда идти до конца. Помнишь такую песню? «Надежда, мой компас земной…»

– Но результат-то был!

– Да что результат? Исполнители – вот что главное. А в сборной есть волкодавы, которых продавливают в ударную зону… Это не футбол.

Общая проблема – и для Белоруссии, и для России – заключается в том, что нет тех, кого можно назвать «футбольные умницы». Думаю, что хромает воспитательная работа.

– А как качество футбола на чемпионате в целом?

– Много было антифутбольной тактики. Много было пасов назад, бесконечных поперечных передач. Меня как специалиста страшно раздражает контроль мяча ради контроля мяча. Еще хуже может быть только отказ от владения мячом, чтобы выстроить в своей штрафной баррикады.

– Сейчас это называется «ставить автобус».

– Я не знаю, у кого это так называется. Главное – что никто не думает об интересе болельщиков. А ведь что главное в футболе? Атака – любая! – должна завершаться ударом по воротам. Вот к чему надо стремиться, вот в каком направлении должен футбол двигаться…

– Не так давно Вы вступили с жесткой критикой того, как футболисты празднуют голы.

– В мои игроцкие годы мы как праздновали? Ну хлопнешь по плечу, обнимешь партнера. Может, иногда и поцелуешь партнера, но – оговорюсь – все это происходило на высоком порыве. А тут что? Все эти обнаженные животики, ползанье с имитацией собачки, справляющей малую нужду. Мне это дико.

– Многие сейчас прочтут и скажут, что Вы просто старый…

– Да не брюзжание это, поймите. Хоть мне и 76 лет. Я никого не осуждаю. Мне грустно, что люди не понимают, что выглядят смешно и глупо. Я за сдержанность. Как у биатлонистки нашей. Вот посмотрите на Дашу Домрачеву, она ничего не выдумывает при своих победных финишах. Взмах руки, вот так вот,снизу вверх.И все. Это нормально.