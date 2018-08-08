В последние годы мы привыкли к тому, что английские клубы скупают все, что движется, причем, за очень хорошие деньги. Почему так? Потому что они могут себе это позволить.

Английская премьер-лига продала права на телетрансляции за рекордную сумму в 7,8 млрд долларов – по 2,6 млрд за сезон. Львиная часть этих средств по итогам сезона распределяется между клубами в качестве премиальных. Слабейшие команды лиги получают в разы больше, чем чемпион России. Самые успешные команды зарабатывают сотни миллионов за сезон.

Английские телевизионщики не дураки, чтобы просто так отваливать такие деньги. Они понимают, что клубы свободные средства будут не выводить в карманы собственников, а вкладывать в укрепление команды, чтобы на следующий сезон не провалиться и не потерять в деньгах. Ежегодно в Англию приезжают лучшие футболисты планеты, купленные на эти самые сотни миллионов. Чемпионат становится интереснее за его просмотр платят люди по всему миру – так телевизионщики отбивают вложенные деньги.

Если футболист не едет в Англию, значит он там не так уж и нужен. Мы можем сколь угодно долго думать6 что «Челси» проиграл торг «Монако», куда отправился Александр Головин. Но факт в том, что, как только «аристократам» понадобился футболист, вратарь, они согласились заплатить за него 80 млн евро – даже не торговались.

У англичан так теперь всегда – предложить такую сумму, чтобы торг был уже не уместен. Зачастую, правда, английские клубы начинают настолько сильно отрываться от реальности, что за громадные деньги приобретаются посредственные по большому счету футболисты.

Мы собрали Топ-10 самых безумных английских покупок лета 2018 года, когда за футболистов платились деньги в разы превышающие их рыночную стоимость.

10. Дэвид Брукс в «Борнмут» за 11,3 млн евро

Скромный «Борнмут» решил усилиться перед сезоном в премьер-лиге, чтобы по его окончании скоропостижно не покинуть самую дорогую лигу планеты. Одно из усилений – валлийский 21-летний полузащитник Дэвид Брукс, купленный за 11,3 млн евро. Его рыночная стоимость по оценкам ресурса Transfermarkt составляет 5 млн евро. В итоге «Борнмут» переплатил за футболиста в 2,26 раза. Самое интересное, что хавбек, купленный за 11,3 млн евро, ни разу в своей карьере не играл в клубе премьер-лиги, за всю жизнь в официальных матчах забил всего 4 гола и отдал 9 результативных передач.

9. Льюис Граббан в «Ноттингем Форест» за 6,8 млн евро

30-летний ямайский нападающий Льюис Граббан перешел даже не в команду АПЛ. Он из «Борнмута» перебрался в клуб Чемпионшипа, первой английской лиги, «Ноттингем Форест». Несмотря на то, что его оценочная стоимость составляет лишь 3 млн евро, клуб согласился заплатить за игрока 6,8 млн евро – в 2,27 раза больше, чем нужно. Всего в своей карьере Граббан на уровне премьер-лиги провел 24 матча, в которых один раз забил и отдал один результативный пас.

8. Джеймс Мэддисон в «Лестер» за 25 млн евро

Следующий уникальный персонаж перешел из «Норвича» в «Лестер». Речь о 21-летнем центральном полузащитнике Джеймсе Мэддисоне. На рынке он оценивается в 10 млн евро, но «лисы», получившие более 60 млн евро за Рийяда Мареза от «Манчестер Сити», решили не скупиться и заплатили в 2,5 раза больше его стоимости – 25 млн евро! Если вас удивило, что англичане могут позволить себе тратить по 11,3 млн евро на футболистов, ни разу не игравших на высоком уровне, то сейчас вы будете в шоке – в послужном списке Мэддисона также нет ни одного матча на уровне АПЛ!

7. Сэм Джонстон в «Вест Бромвич» за 7,35 млн евро

«Манчестер Юнайтед» наконец-то решился избавиться от своего воспитанника, голкипера Сэма Джонстона, которого «красные дьяволы» десять раз отдавали в аренды в семь разных клубов. Несмотря на богатый послужной список, Джонстон так ни разу в матче премьер-лиги на поле и не вышел. Скорее всего у игрока, которого оценивают в 2,5 млн евро, такой возможности не будет и в своем новом клубе, «Вест Бромвиче», который приобрел его за 7,35 млн евро – по цене в 2,94 раза выше рынка.

6. Маттео Гендузи в «Арсенал» за 8 млн евро

Арсен Венгер уехал, а страсть к молодым французским футболистам у лондонского «Арсенала» осталась. Этим летом «канониры» приобрели 19-летнего центрального полузащитника «Лорьяна» Маттео Гендузи. За игрока, который оценивается в 2,5 млн евро, англичане заплатили 8 млн евро – в 3,2 раза больше. Ему сейчас столько же, сколько и Килиану Мбаппе, но в отличие от чемпиона мира и лучшего молодого игрока турнира, он в Лиге 1 провел всего 8 матчей, в которых не отметился никакими результативными действиями, а в сборную даже не вызывался.

5. Рашид Геззаль в «Лестер» за 14 млн евро

26-летний правый инсайд сборной Алжира Рашид Геззаль сейчас мог бы играть с Александром Головиным в «Монако». Однако монегаски, не увидев в нем перспектив, отпустили парня в английский «Лестер», который согласился заплатить за игрока не 4 млн евро, как следовало бы, а 14 млн евро – в 3,5 раза больше. Почему? Просто потому что они могут себе это позволить.

4. Диего Рико в «Борнмут» за 12 млн евро

Испанец Диего Рико – крайний левый защитник испанского «Леганьеса», который в прошлом сезоне остановился в шаге от вылета в Сегунду. Несмотря на не самый удовлетворительный результат, на 25-летнего футболиста все же обратили внимание в АПЛ. Футболиста, которого оценивают в 2,5 млн евро, захотел видеть в своем составе все тот же «Борнмут». Англичане не пожалели даже 12 млн евро, переплатив в 4,8 раза. Но даже это – далеко не рекорд.

3. Дэнни Уорд в «Лестер» за 14 млн евро

Тройку «призеров» открывает голкипер сборной Уэльса, который перешел из «Ливерпуля» в «Лестер». За 25-летнего вратаря «лисы» согласились заплатить 14 млн евро – примерно столько же, во сколько сейчас оценивается Игорь Акинфеев. Проблема в том, что в отличие от Акинфеева Уорд ни разу не сыграл в Лиге чемпионов, а в английской премьер-лиге появился на поле лишь дважды, пропустив четыре мяча. Его оценочная стоимость – 2,5 млн евро. «Лестер» переплатил за футболиста в 5,6 раза – 11,5 млн евро!

2. Ангус Гунн в «Саутгемптон» за 11,3 млн евро

Из «Манчестер Сити» в «Саутгемптон» перешел другой голкипер – 22-летний Ангус Гунн, который последний сезон проводил в аренде в «Норвиче». Так уж случилось, что за свою карьеру Гунну ни разу не довелось выйти на поле в матче премьер-лиги. Несмотря на этой «святые» наскребли на него 11,3 млн евро. Учитывая, что футболист оценивается в 2 млн евро, «Саутгемптон» переплатил в 5,65 раз.

1. Джефферсон Лерма в «Борнмут» за 14 млн евро

Рекорд принадлежит колумбийскому опорному полузащитнику Джефферсону Лерме, который присоединился к «Борнмуту» за 28 млн евро. Российским любителям футбола он может быть знаком по матчам сборной Колумбии на чемпионате мира. Футболист на ЧМ-2018 ничего особенного не показал, вот и ценник на него по итогам турнира не возрос – остался на уровне 2 млн евро. Несмотря на это англичане согласились переплатить за футболиста в 14 раз, отдав 28 млн евро вместо 2 – переплата в 26 млн евро. Впечатляет!