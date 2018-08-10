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КУРТУА, НА ВЫХОД

В конце июля «Ливерпуль» объявил о покупке голкипера Алиссона из «Ромы» за 62,5 миллиона евро. На тот момент бразилец стал самым дорогим вратарем в истории футбола, но его стоимость не смогла продержаться в топе даже месяц. «Челси» взрорвал очередную бомбу, когда купил у «Атлетика» из Бильбао вратаря КепуАррисабалагу. Теперь это не только один из главных трансферов лета, но и прямой путь ТибоКуртуа в мадридский «Реал».

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Пока бельгиец пропускал тренировки «Челси», клуб приобрел вратаря на годы вперед. И обоих вратарей сватали в «Реал»: Куртуа туда очень хочет, а Кепа еще зимой отказался от переезда в Мадрид, тогда за него предлагали 20 миллионов евро. Кстати, теперь 23- летний Аррисабалага не только самый дорогой вратарь, но и испанский футболист. Ранее рекорд принадлежал АльвароМорате (65 млн), которого тоже покупал «Челси». До Мораты – снова «Челси» и уже Фернандо Торрес (58).

Кепа по национальности баск, за сборную Испании он сыграл пока только один матч (товарищеский против Коста-Рики – 2:0), а открыл футболиста миру нынешний тренер «Барсы» Эрнесто Вальверде в 2016 году. В прошлом сезоне Кепа был был одним из лучших вратарей примеры по количеству сейвов (64 – третье место), длинных передач (368 – лучший среди испанцев вообще), а также отраженным пенальти (два из трех).

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КЕПА АРРИСАБАЛАГА – Из «Атлетика» в «Челси» (80 млн)

Об перспективном испанце уже поговорили.

АЛИССОН  - Из «Ромы» в «Ливерпуль» (62,5)

Бразилец провел выдающийся сезон в чемпионате Италии, помог «Роме» выйти в полуфинал Лиги чемпионов, а также поразил всех статистическими показателями. Но важно другое: «Ливерпуль» продолжает трансферную кампанию по укреплению защитной линии, Алиссон стал второй большой покупкой за полгода, зимой в команде пришел защитник Вирджилван Дейк. 

ЖОРЖИНЬО – Из «Наполи» в «Челси» (57)

Системообразующий футболист одной команды МаурициоСарри перешел вслед за тренером в другую его команду. Однако понятно, что итальянскому тренеру не удастся привить «Челси» неаполитанский стиль, потому что, например, не хватает футболиста, похожего на Марека Гамшика. У Жоржиньо в прошлом сезоне был лучший показатель по количеству передач за матч (98), а их качество застыло на отметке в 93%. Жоржиньо похож на режистру, но отрабатывающего в обороне и разгоняющего атаки.

РИЯД МАРЕЗ – Из «Лестера» в «Манчестер Сити» (67,8)

Алжирец промучился в «Лестере» весь прошлый сезон. Ему не позволили уйти летом в «Арсенал», а зимой не пустили в «Сити». В итоге дождавшись этого лета один из ключевых футболистов чемпионской команды отправился на «Этихад» к ХосепуГвардиоле. Нам хорошо известны нестандартное мышление и выдумка Мареза, но если в него не верить, он сдувается и превращается в балласт. Возможно высокая конкуренция в «МС» съест его с головой.

ФРЕД – Из «Шахтера» в «Манчестер Юнайтед» (59)

Последний трансфер нынешнего спортивного директора «Зенита» Хавьера Рибалты в бытность скаутом «МЮ». Фреда выдернули их «Шахтера» за большие деньги, однако в целесообразности этого трансфера еще предстоит разобраться. Бразилец стабилен, но ему придется конкурировать с довольной большой плеядой центральных хавбеков, которые уже есть в «МЮ». Не до конца понятно, как ЖозеМоуринью будет использовать оттянутого диспетчера в связке с Полем Погба и кем-то еще из многочисленной группы полузащитников.

ФАБИНЬО – Из «Монако» в «Ливерпуль» (45)

Вообще странно, что Фабиньо покинул Монте-Карло только сейчас, а не прошлым летом, когда команду ЛеонирдуЖардима скупили практически полностью. Фабиньо хорош в отборе мяча и подстраховке, он способен действовать по всей ширине поля в одиночку, бразилец славится объемом работы. Манерой игры Фабиньо напоминает Патрика Вийера, однако чтобы поравняться с великим французом ему нужно время. Отметим, что это еще один трансфер, направленный на укрепление, а не созидание.Фабиньо просто прекрасно заменит ушедшего в «Ювентус» ЭмреДжана.

РИШАРЛИДСОН – Из «Уотфорда» в «Эвертон» (39,2)

Казалось бы, что молодой и перспективный бразилец должен был переехать в клуб посерьезнее, однако Ришарлидсон отправился к Марку Силве, при котором показывал свой лучший футбол в карьере. Очевидно, что 21-летний хавбек станет определяющим футболистом в составе ливерпульцев, но существует опасность, что свой максимум Ришарлидсон уже показал, что он вообще средний футболист и дальше прогресса можно не ждать.

ФЕЛИПЕ АНДЕРСОН – Из «Лацио» в «Вест Хэм» (38)

С 2014 года бразилец показывал в «Лацио» шикарный футбол. Казалось, он перерос уровень итальянского клуба второго эшелона, однако когда пришло время прогрессировать дальше, Андерсон столкнулся с нестабильностью. Да, каждый год у него стабильно больше 10 очков по системе «гол плюс пас», но это не спасает ситуацию. В паре с Сергеем Милинковичем-Савичем он чаще выглядел догоняющим, хотя серб в клубе появился намного позже, да еще и моложе на два года. Андерсон идет не только на большую зарплату, но и к МануэлюПеллегрини, который должен вернуть «Вест Хэм» в еврокубки.

ЖАН-МИШЕЛЬ СЕРИ – Из «Ниццы» в «Фулхэм» (30)

Лондонцы наконец-то вернулись в премьер-лигу и под это дело купили одного из ключевых футболистов «Ниццы» последних трех лет. Возможно для обеспечения надежности этой покупки, «Фулхэм» также подписал из «Ниццы» Максима ЛеМаршана. Но если смотреть на трансферы трезво – выглядят они странно. Сери хотел перейти в топ-клуб АПЛ, но ни один им не интересовался. А ведь уже 27 лет. Скорее всего футболист пошел на большую зарплату и шанс проявить себя настолько ярко, чтобы осталось время уехать в клуб посерьезнее. Но Сери всего лишь полузащитник бокс-ту-бокс, коих пруд пруди.

НАБИ КЕЙТА – Из «Лейпцига» в «Ливерпуль» (60).

«Ред Булл» настолько крут, что делает деньги из воздуха. Гвинейский хавбек прошел через «Зальцбург», а уже потом отправился в «Лейпциг», где стал одной из звезд и помог команде выйти в Лигу чемпионов. Кейта шикарен практически по всем ключевым футбольным показателям, это атакующий футболист нового формата – наиболее универсальный, практически не расходующий силы на пустую беготню и сосредоточенный не только на созидании, но и не самой приятной работе вроде подборов, контрпрессинга и перехватов. Теперь «Ливерпуль» станет еще быстрее, хотя казалось, что быстрее уже некуда.

ГЛАВНЫЕ ТРАНСФЕРЫ В АНГЛИЙСКОЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ (ЛЕТО 2018)

КЛУБ

ПРИШЛИ

УШЛИ

Манчестер Сити

Рияд Марез (Лестер, 67,8 млн фунтов), Филипп Сэндлер (Гетеборг, 2,5),

Ангус Ганн (Саутгемптон, 11,3), Джо Харт (Бернли, 3,9), Оларенвайю Кайоде (Шахтер, 3), Яя Туре (без клуба)

Манчестер Юнайтед

Фред (Шахтер, 59), Диогу Далот (Порту, 22), Ли Грант (Сток Сити, 1,7)

Дейли Блинд (Аякс, 16), Сэм Джонстоун (Вест Бромвич, 7,35)

Тоттенхэм

Винсент Янссен (Фенербахче, из аренды)

Нет

Ливерпуль

Алиссон (Рома, 62,5), Наби Кейта (Лейпциг, 60), Фабиньо (Монако, 45), Джердан Шакири (Сток Сити, 14,7),

Данни Уорд (Лестер, 14), Джон Флэнаган (Рейнджерс, бесплатно), Емре Джан (Ювентус, бесплатно)

Челси

Жоржиньо (Наполи, 57), Роберт Грин (Хаддерсфилд, бесплатно), Кепа Аррисабалага («Атлетик», 80), Матео Ковачич (Реал, в аренду)

Марио Пашалич (Аталанта, в аренду, 1), Эдуарду (Витесс, в аренду), Мэтт Миазга (Нант, в аренду), Тибо Куртуа (Реал, 35), Люис Бейкер (Лидс, 5,5)

Арсенал

Лукас Торрейра (Сампдория, 30), Бернд Лено (Байер, 25), Сократис Папастатопулос (Боруссия Д, 26), Маттео Гендузи (Лорьян, 8), Штефан Лихштайнер (Ювентус, бесплатно), Хоэль Кемпбелл (Бетис, из аренды)

Чуба Акпом (ПАОК, 1,2), Такума Асано (Ганновер, в аренду, 1), Санти Касорла (Вильярреал, бесплатно), Джек Уилшир (Вест Хэм, бесплатно), Калум Чамберс, (Фулхэм, в аренду), Лукас Перес (Фулхэм, 4,5), Пер Мертезакер (завершил карьеру)

Бернли

Бен Гибсон (Мидллсбро, 16,9), Джо Харт (Манчестер Сити, 3,9), Мацей Выдра (Дерби, 12)

Скотт Арфилд (Рэйнджерс, бесплатно)

Эвертон

Ришарлидсон (Уотфорд, 39,2), Люка Динь (20,2), Сандр Рамирес (Севилья, из аренды)

Дэви Классен (Вердер, 13,5), Рамиро Фуньес Мори (Вильярреал, 9), Уэйн Руни (ДС Юнайтед, бесплатно), Хоель Роблес (Бетис, бесплатно), Эшли Уильямс (Сток Сити, в аренду), Кевин Миральяс (Фиорентина, в аренду, 0,6)

Лестер

Джеймс Мэддисон (Норвич, 25), Рикарду Перейра (Порту, 22), Рашид Геззаль (Монако, 14), Данни Уорд (Ливерпуль, 14), Джонни Эванс (Вест Бромвич, 4), Ахмед Муса (ЦСКА, из аренды), Бартош Капустка (Фрайбург, из аренды), Нампали Менди (Ницца, из аренды), Филип Бенкович (Динамо З, 14,5)

Рияд Марез (Манчестер Сити, 67,8), Ахмед Муса (Аль-Наср, 16,5), Роберт Хут (без клуба)

Ньюкасл

Йошимори Муто (Майнц, 10,7), Микел Мерино (Боруссия Д, 7), Фабиан Шэр (Депортиво, 4), Мартин Дубравка (Спарта, 4), Ки Сун-Юн (Суонси, бесплатно), Хосе Саломон Рондон (Вест Бромвич, в аренду, 2,23), Джек Колбэк (Ноттингем Форрест, в аренду), Дуайт Гейл (Вест Бромвич, в аренду),

Александр Митрович (Фулхэм, 20,2), Микел Мерино (Реал Сосьедад, 12), Шансель Мбемба (Порту, 8), Матс Селс (Страссбур, 4)

Кристал Пэлас

Шейку Куяте (Вест Хэм, 10,7), Висенте Гуаита (Хетафе, бесплатно), Макс Майер (Шальке, бесплатно)

Йоан Кабай (Аль-Наср, бесплатно), Бакари Сако (без клуба),

Борнмут

Диего Рико (Леганес, 12), Дэвид Брукс (Шеффилд Юнайтед, 11,3), Джефферсон Лерма (Леванте, 28),

Беник Афобе (Вулверхэмптон, выкуп, 10), Льюс Граббан (Ноттингем Форест, 6,8), Макс Градель (Тулуза, выкуп, 2)

Вест Хэм

Фелипе Андерсон (Лацио, 38), Исса Диоп (Тулуза, 25), Андрей Ярмоленко (Боруссия Д, 20), Лукаш Фабиански (Суонси, 8), Фабиан Бальбуэна (Коринтианс, 4), Джек Уилшир (Арсенал, бесплатно), Райан Фредерикс (Фулхэм, бесплатно), Рис Оксфорд (Боруссия М, из аренды), Лукас Перес (Арсенал, 4,5)

Шейку Куяте (Кристал Пэлас, 10,7), Рис Берк (Халл Сити, 1,7), Сеяд Хаксабанович (Малага, в аренду), Патрис Эвра (без клуба)

Уотфорд

Жерар Делофеу (Барселона, 13), Адам Мазина (Болонья, 5), Марк Наварро (Эспаньол, 2), Мауро Сарате (Велез Сарсфилд, из аренды), Нордин Амрабат (Леганес, из аренды), Исаак Саксесс (Малага, из аренды), Бен Фостер (Вест Бромвич, неизвестно), Леон Балогун (Майнц, бесплатно)

Ришарлидсон (Эвертон, 39,2), Нордин Амрабат (Аль-Наср, 8,5), Мауро Сарате (Бока Хуниорс, 2,3)

Брайтон

Ализера Джаханабахш (АЗ, 19), Ив Биссума (Лилль, 16,9), Бернардо (Лейпциг, 10), Флорин Андоне (Депортиво, 6)

Сэм Балдок (Рединг, 3,9), Коннор Голдсон (Рэйнджерс, 3,4), Тим Крул (Норвич, бесплатно), Стив Сидуэлл (без клуба)

Хаддерсфилд

Теренс Конголо (Монако, выкуп, 20), Адама Диакаби (Монако, 10), Рамадан Собхи (Сток Сити, 6,5), Флоран Хадержонаж (Игольштадт, выкуп, 5), Жуниньо Бакуна (Гронинген, 2,5), Эрик Дурм (Боруссия Д, бесплатно), Йонас Лоссль (Майнц, выкуп, 2,5)

Том Инс (Сток Сити, 11,2), Роберт Грин (Челси, бесплатно)

Саутгемптон

Янник Вестергард (Боруссия М, 25), Мохаммед Эльюнусси (Базель, 8,5), Ангус Ганн (Манчестер Сити, 11,3), Стюарт Армстронг (Селтик, 7,95)

Душан Тадич (Аякс, 11,4), Гуидо Каррильо (Леганес, в аренду), Йорди Краси (Фейенорд, в аренду), Софиан Буфаль (Сельта, в аренду)

Вулверхэмптон

Диогу Жота (Атлетико, выкуп, 14), Вилли Боли (Порту, выкуп, 12), Беник Афобе (Борнмут, выкуп, 11,4), Жоау Моутинью (Монако, 5), Лео Бонатини (Аль-Хиляль, выкуп, 4), Рауль Хименес (Бенфика, в аренду, 3), Руй Патрисиу (Спортинг, бесплатно), Хонни Кастро (Атлетико, в аренду), Адама Траоре (Миддлсбро, 20)

Беник Афобе (Сток Сити, 13,5), Барри Дуглас (Лидс, 3,4), Гуидо Каррильо (Леганес, в аренду)

Кардифф

Джош Мерфи (Норвич, 11,4), Бобби Рид (Бристоль, 11,35), Грег Каннингем (Престон, 4), Алекс Смитис (КПР, 4)

Бен Уилсон (Брэдфорд, бесплатно)

Фулхэм

Жан-Мишель Сери (Ницца, 30), Александр Митрович (Ньюкасл, 20,2), Алфи Мэйсон (Соунси, 16,85), Фабри (Бешикташ, 6), Максим Ле Маршан (Ницца, 4), Андре Шюррле (Боруссия Д, в аренду, 0,4), Калум Чамберс, (Арсенал, в аренду),

Дэвид Баттон (Брайтон, 4,5), Райан Фредерикс (Вест Хэм, бесплатно)
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