КУРТУА, НА ВЫХОД

В конце июля «Ливерпуль» объявил о покупке голкипера Алиссона из «Ромы» за 62,5 миллиона евро. На тот момент бразилец стал самым дорогим вратарем в истории футбола, но его стоимость не смогла продержаться в топе даже месяц. «Челси» взрорвал очередную бомбу, когда купил у «Атлетика» из Бильбао вратаря КепуАррисабалагу. Теперь это не только один из главных трансферов лета, но и прямой путь ТибоКуртуа в мадридский «Реал».

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Пока бельгиец пропускал тренировки «Челси», клуб приобрел вратаря на годы вперед. И обоих вратарей сватали в «Реал»: Куртуа туда очень хочет, а Кепа еще зимой отказался от переезда в Мадрид, тогда за него предлагали 20 миллионов евро. Кстати, теперь 23- летний Аррисабалага не только самый дорогой вратарь, но и испанский футболист. Ранее рекорд принадлежал АльвароМорате (65 млн), которого тоже покупал «Челси». До Мораты – снова «Челси» и уже Фернандо Торрес (58).

Кепа по национальности баск, за сборную Испании он сыграл пока только один матч (товарищеский против Коста-Рики – 2:0), а открыл футболиста миру нынешний тренер «Барсы» Эрнесто Вальверде в 2016 году. В прошлом сезоне Кепа был был одним из лучших вратарей примеры по количеству сейвов (64 – третье место), длинных передач (368 – лучший среди испанцев вообще), а также отраженным пенальти (два из трех).

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КЕПА АРРИСАБАЛАГА – Из «Атлетика» в «Челси» (80 млн)

Об перспективном испанце уже поговорили.

АЛИССОН - Из «Ромы» в «Ливерпуль» (62,5)

Бразилец провел выдающийся сезон в чемпионате Италии, помог «Роме» выйти в полуфинал Лиги чемпионов, а также поразил всех статистическими показателями. Но важно другое: «Ливерпуль» продолжает трансферную кампанию по укреплению защитной линии, Алиссон стал второй большой покупкой за полгода, зимой в команде пришел защитник Вирджилван Дейк.

ЖОРЖИНЬО – Из «Наполи» в «Челси» (57)

Системообразующий футболист одной команды МаурициоСарри перешел вслед за тренером в другую его команду. Однако понятно, что итальянскому тренеру не удастся привить «Челси» неаполитанский стиль, потому что, например, не хватает футболиста, похожего на Марека Гамшика. У Жоржиньо в прошлом сезоне был лучший показатель по количеству передач за матч (98), а их качество застыло на отметке в 93%. Жоржиньо похож на режистру, но отрабатывающего в обороне и разгоняющего атаки.

РИЯД МАРЕЗ – Из «Лестера» в «Манчестер Сити» (67,8)

Алжирец промучился в «Лестере» весь прошлый сезон. Ему не позволили уйти летом в «Арсенал», а зимой не пустили в «Сити». В итоге дождавшись этого лета один из ключевых футболистов чемпионской команды отправился на «Этихад» к ХосепуГвардиоле. Нам хорошо известны нестандартное мышление и выдумка Мареза, но если в него не верить, он сдувается и превращается в балласт. Возможно высокая конкуренция в «МС» съест его с головой.

ФРЕД – Из «Шахтера» в «Манчестер Юнайтед» (59)

Последний трансфер нынешнего спортивного директора «Зенита» Хавьера Рибалты в бытность скаутом «МЮ». Фреда выдернули их «Шахтера» за большие деньги, однако в целесообразности этого трансфера еще предстоит разобраться. Бразилец стабилен, но ему придется конкурировать с довольной большой плеядой центральных хавбеков, которые уже есть в «МЮ». Не до конца понятно, как ЖозеМоуринью будет использовать оттянутого диспетчера в связке с Полем Погба и кем-то еще из многочисленной группы полузащитников.

ФАБИНЬО – Из «Монако» в «Ливерпуль» (45)

Вообще странно, что Фабиньо покинул Монте-Карло только сейчас, а не прошлым летом, когда команду ЛеонирдуЖардима скупили практически полностью. Фабиньо хорош в отборе мяча и подстраховке, он способен действовать по всей ширине поля в одиночку, бразилец славится объемом работы. Манерой игры Фабиньо напоминает Патрика Вийера, однако чтобы поравняться с великим французом ему нужно время. Отметим, что это еще один трансфер, направленный на укрепление, а не созидание.Фабиньо просто прекрасно заменит ушедшего в «Ювентус» ЭмреДжана.

РИШАРЛИДСОН – Из «Уотфорда» в «Эвертон» (39,2)

Казалось бы, что молодой и перспективный бразилец должен был переехать в клуб посерьезнее, однако Ришарлидсон отправился к Марку Силве, при котором показывал свой лучший футбол в карьере. Очевидно, что 21-летний хавбек станет определяющим футболистом в составе ливерпульцев, но существует опасность, что свой максимум Ришарлидсон уже показал, что он вообще средний футболист и дальше прогресса можно не ждать.

ФЕЛИПЕ АНДЕРСОН – Из «Лацио» в «Вест Хэм» (38)

С 2014 года бразилец показывал в «Лацио» шикарный футбол. Казалось, он перерос уровень итальянского клуба второго эшелона, однако когда пришло время прогрессировать дальше, Андерсон столкнулся с нестабильностью. Да, каждый год у него стабильно больше 10 очков по системе «гол плюс пас», но это не спасает ситуацию. В паре с Сергеем Милинковичем-Савичем он чаще выглядел догоняющим, хотя серб в клубе появился намного позже, да еще и моложе на два года. Андерсон идет не только на большую зарплату, но и к МануэлюПеллегрини, который должен вернуть «Вест Хэм» в еврокубки.

ЖАН-МИШЕЛЬ СЕРИ – Из «Ниццы» в «Фулхэм» (30)

Лондонцы наконец-то вернулись в премьер-лигу и под это дело купили одного из ключевых футболистов «Ниццы» последних трех лет. Возможно для обеспечения надежности этой покупки, «Фулхэм» также подписал из «Ниццы» Максима ЛеМаршана. Но если смотреть на трансферы трезво – выглядят они странно. Сери хотел перейти в топ-клуб АПЛ, но ни один им не интересовался. А ведь уже 27 лет. Скорее всего футболист пошел на большую зарплату и шанс проявить себя настолько ярко, чтобы осталось время уехать в клуб посерьезнее. Но Сери всего лишь полузащитник бокс-ту-бокс, коих пруд пруди.

НАБИ КЕЙТА – Из «Лейпцига» в «Ливерпуль» (60).

«Ред Булл» настолько крут, что делает деньги из воздуха. Гвинейский хавбек прошел через «Зальцбург», а уже потом отправился в «Лейпциг», где стал одной из звезд и помог команде выйти в Лигу чемпионов. Кейта шикарен практически по всем ключевым футбольным показателям, это атакующий футболист нового формата – наиболее универсальный, практически не расходующий силы на пустую беготню и сосредоточенный не только на созидании, но и не самой приятной работе вроде подборов, контрпрессинга и перехватов. Теперь «Ливерпуль» станет еще быстрее, хотя казалось, что быстрее уже некуда.

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