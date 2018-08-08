Такое впечатление, что это был не матч Лиги чемпионов, а какая-то контрольная игра. «Спартак» в самом начале уже повел 2:0 при полном попустительстве обороны соперника. После такого преимущества нужно по строже сыграть в обороне, а тут команда пропускает три гола. Причем зарабатывает пенальти совершенно на ровном месте. И самое главное – у «Спартака» опять проблемы на флангах. Сколько уже говорилось, если с флангов идут передачи, для «Спартака» это смерти подобно. Я очень хорошо отношусь к Комбарову по-человечески, но он просто слабый защитник. Была передача с его фланга, которая завершилась голом. Затем еще одна передача и грубо ошибается молодой вратарь Максименко. После этого думал, что Каррера его заменит. Но нет – оставил в игре. Такое впечатление, что понемногу делается ставка на молодых ребят.

Сейчас нужно кровь из носу пройти в групповой турнир, чтобы не потерять большие деньги. И кажется, что в таких матчах надо делать ставку на опытных игроков. Ведь эти молодые ребята пока не являются лидерами.

Лишним игроком ПАОКа стали болельщики, которые здорово поддерживали команду при счете 0:2. Они гнали своих футболистов вперед, и опытные спартаковские защитники стали ошибаться. По первым матчам чемпионата России создалось впечатление, что игра в обороне у команды налаживается. Но как только соперник играет позадиристее, побыстрее в атаке, в защите начинаются проблемы.

Пока не в своей тарелке находится Промес. Дело не в том, что он не забил пенальти, в своих лучших кондициях он один в один разбирался со всеми. Сейчас у него это не очень получается. От Квинси стал мало исходить угроз воротам соперника, потому что он стал мало бить по воротам.

Если в целом, то следует сказать, что «Спартак» неплохо готов к сезону. Надо только убрать те недостатки, которые мы увидели в сегодняшней игре. У меня нет сомнения, что в ответном матче в Москве при полном стадионе «Спартак» решит задачу и пройдет ПАОК. Мы увидели, что оборона греков вполне проходима.