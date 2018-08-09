Нет ни желания, ни смысла возвращаться к подробностям матча с ПАОКом, проведенного «Спартаком» в жанре дешевого аттракциона, но никак не ответственной игры, где на кону стоят, на секундочку, большие деньги. Для «Спартака» работы Массимо Карреры ничто, как говорится, не слишком. Он может и так: получить баснословный гостевой бонус в виде двух быстрых и легких голов, отправив соперника в глубокий нокаут, - а после этого в самые сжатые сроки дать ему прийти в себя, передав в порядке гуманитарной помощи из рук в руки и инициативу, и преимущество в счете.

Команда мало того что вновь сомнительным образом подготовлена к сезону, выгорая еще до середины первого тайма, она еще и неуправляема! ПАОК-то оказался соперником предельно конкретным – он старался выжимать толк из каждого складывавшегося эпизода. И этой своей концентрацией только оттенял бессмысленную пургу, которую гнал, за вычетом первой 20-минутки, «Спартак».

Если Леониду Федуну и его коллегам по Совету директоров не ударил по глазам этот разительный контраст, то у них есть возможность произвести более глубокую оценку трудов Карреры. Еврокубки ведь достовернее всего выявляют качество тренерской работы. И вот что Каррера наработал на европейском фронте: девять матчей – две победы… Притом что в соперниках были – каждый дважды – заштатный «Марибор»и провинциальный Бильбао, а теперь достался ПАОК, отнюдь не «топ» греческий…

Признаться, уже даже не интересно, пройдет ли «Спартак» греков. Чем быстрее спартаковские боссы обнаружат-таки, что Каррера – тренер-двоечник, а его чары мотиватора перестали действовать еще в прошлом году, - тем это будет полезнее для красно-белого будущего. Но тут есть одна загвоздка.

Возьмем для лучшего понимания ситуации примеры ЦСКА, «Зенита», «Краснодара».

В ЦСКА загодя готовили в сменщики Леониду Слуцкому Виктора Гончаренко. «Зенит» уже давно подобным образом позиционировал Сергея Семака. В «Краснодаре» при Олеге Кононове исподволь зрел вариант с Игорем Шалимовым. А при Шалимове – с Мурадом Мусаевым.

В нынешнем «Спартаке» на смену Каррере не зреет никто. И, с учетом повышенной антиспособности спартаковских верхов прицельно наметить оптимальную тренерскую кандидатуру (Карреру в «Спартак», можно сказать, невесть каким ветром занесло), ситуация приближается к критической.

Спросите, почему? Да потому, что в команде переизбыток штатных полевых единиц. И совсем скоро придется делать оперативный выбор: кого оставлять на будущее, а с кем прощаться – временно или насовсем. Делать этот выбор, похоже, предстоит не позднее чем в текущем месяце: кому охота задорого содержать столько дармоедов!

Ну и кто же этот выбор будет делать? Неужели же - Каррера, вконец запутавшийся уже и в собственных приоритетах, и в толковом использовании немалого кадрового богатства, освоенного клубным капиталом? Но больше-то, похоже, пока и некому… А придет новый тренер – не скажет ли он: ну зачем вы тех десятерых отпустили, а этих десятерых оставили? Я бы сделал наоборот…

Вот почему с каждым днем становится все тревожнее за самый дорогой и самый любимый клуб России.