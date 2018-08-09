ПАОК ударил по самой проблемной зоне «Спартака». И одержал в ней в победу.

ПАОК растерзал «Спартак» очень простым способом – диагональными переводами мяча в левую зону красно-белых. Игроки нашей команды давали сначала делать переводы, а затем получать мяч на бровке. Отсюда греки провели два гола из трех.

КОМБАРОВ – ЗАЛОЖНИК ТАКТИКИ

Удивительно, что спартаковцы позволили и то (переводы), и другое (прием). Потому что справа у ПАОК играет Лео Матос. Продуктивный в атаке крайний защитник. В прошлом сезоне чемпионата Греции он забил четыре гола и сделал шесть голевых передач. Со «Спартаком» он совершил два результативных прострела. Как можно было позволить такому творить!? Спартаковское самоубийство!

В одной из таких ситуаций в матче игрок ПАОК даже сделал перевод налево, не смотря в зону! Подопечные Рэзвана Луческу на такие передачи были запрограммированы до игры!

Дмитрий Комбаров оказался заложником ситуации. Когда левый защитник встречал Матоса, то у него за спиной образовывалась большая свободная зона. Пойти в резкий отбор на оппонента – значит, дать тому возможность себя обыграть без подстраховки. Подобная ситуация благоволящая для обыгрыша – игроки двигаются на встречных курсах. Поэтому бросаться ни в коем случае на атакующего игрока нельзя – только плассироваться, задавая тому вектор движения. Это Комбаров и делал. Но в ситуации со вторым голом Матос сумел сделать прострел. Этим чревато плассирование. Но здесь риска меньше, чем пойти в отбор. Из двух зол всегда нужно выбирать меньшее. Наш защитник так и поступал.

КАРРЕРА МОГ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ

Убрать свободные зоны за спиной Комбарова мог Каррера. Еще перед матчем. Если бы того желал. Достаточно было расширить защитную линию на одного игрока – опустить пятым игроком хавбека.

Показателен третий гол ПАОК. Встречать Матоса стал Адриано. В этом эпизоде бразилец оказался слева, тогда как Промес на острие.

Обратите внимание на позицию Адриано. Он изначально мог оказаться ближе к Матосу и накрыть того на приеме мяча. Потому что других оппонентов рядом с бразильцем не было. К слову, Комбаров как раз был с игроком. Но не оказался. Ведь такой задачи у крайнего хавбека «Спартака» не было. Каррера не поставил. Матос набрал скорость, обыграл Адриано и сделал голевую передачу.

Удивительная история. Потому что Матос – греческий вариант Марио Фернандеса. Он столь же активен в атаке. А по продуктивности (голевой производительности) нашего игрока даже превзойдет. 10 очков по системе «гол+пас» Марио за один чемпионат еще не набирал. Последний раз ЦСКА и «Спартак» играли в декабре. Красно-белые выиграли 3:0. Тогда-то Каррера насытил линию обороны до пяти игроков! Под Фернандеса!

МАССИМО ХОТЕЛ РЕЗУЛЬТАТИВНЫХ КОНТРАТАК

Почему же Каррера не поступил в Лиге чемпионов, как в дерби? Не может же быть такого, чтобы тренер губил сам себя. Если кто-то считает, что такое возможно, то он ошибается. В такой ситуации всегда нужно искать причины. И они есть. Массимо желал, чтобы игравший слева Промес убегал в контратаки. Поэтому его не опускал в оборону. Благо, встреча проходила в гостях. А там один гол идет за полтора.

И данная стратегия могла сработать. Показательный момент в плане игры «Спартака» случился в середине первого тайма. Комбаров оказался слева против двух соперников. Промес остался впереди. Ужас с точки зрений игры в обороне. Но Дмитрию удалось перехватить мяч и сделать доставку на Квинси. Вот на что рассчитывал Каррера!

Иногда данная тактика приносит «Спартаку» двойную пользу. Зная, что у красно-белых есть Промес, в атаку не идет крайний защитник соперника! Юрий Семин акцентировал внимание Владислава Игнатьева на обороне – футболист «Локо» про атаку вообще забыл. Выходит, Каррера и свежесть Промесу для контратак сохранил, и чужого игрока сдержал одной только смелостью! Но есть команды, которые дают линейному футболисту атаковать, оставляя сзади других игроков (центральных защитников, центральных хавбеков, защитника с другого фланга). И это не только ПАОК, но и, например, «Оренбург».

Кстати, «Оренбург» зону Комбарова тоже взламывал. И Козлов даже мог забить! А Промесу разгуляться в контратаках выходец из ФНЛ не дал. И в дальнейшем по зоне Дмитрия будут бить. И катастрофой все может закончиться еще неоднократно.

ЧЕТЫРЕ ВАРИАНТА «СПАРТАКА»

Как быть с левым флангом «Спартаку» в дальнейшем? Главный вопрос, на который ответ найти нужно как можно быстрее. От него зависит будущее красно-белых. Вариантов несколько.

1. Найти более сильного крайнего защитника, чем Комбаров

Если Каррера хочет нацеливать Промеса на контратаки, то находка более сильного игрока - вариант для минимизации проблемы.

Силен при игре один в один защитник "Крыльев Советов" Владимир Полуяхтов. Отчасти он может улучшить ситуацию. Но лишь отчасти. Потому что когда защитник встречает атакующего футболиста, имея пустоту за спиной, шансы преуспеть у творца выше. Потому что он хозяин положения – действует с мячом.

2. Заставить Промеса обороняться

Можно не играть в кошки-мышки с соперником. В конце концов, Промес – не Месси и не Роналду, 50 голов за сезон не забивает. Оставляя его для контратак, много не выиграешь. В трех матчах на старте сезон «Спартак» не провел ни одной результативной контратаки. План Карреры по нацеливанию Квинси на контратаки вообще пока сыплется.

3. Перевести Промеса направо

На фланг, где играет более сильный в обороне Ещенко.

4. Перейти на схему 3-5-2

Промес может убегать в контратаки в любые зоны, действуя нападающим. Не доставляя головной боли Комбарову. Так в прошлом сезоне «Спартак» сыграл несколько матчей. В том числе обыграл «Рубин» - 1:0.

Уже через неделю «Спартаку» предстоит сыграть ответный матч с ПАОК. За это время Каррера должен придумать, как решить проблему Матоса. Как много получит свободы бразилец, зависит от спартаковского тренера. Именно он в первом матче дал тому выдать концерт. Ни Промес, ни Комбаров, ни Адриано, а Каррера.