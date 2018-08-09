Автор «Советского спорта» Ярослав Николаев отреагировал на провокации со стороны журналистов в Греции, которые закончились стычками с местными болельщиками.

Вроде бы есть правило никогда не писать негативно про коллег по цеху (хотя особо никто, кроме нас, этому правилу давно не следует), но вчера была особая история.

В Греции случился матч ПАОК – «Спартак», где гостевая трибуна для спартаковских болельщиков была закрыта после весеннего беспредела, который устроили в Бильбао. Правила, которые в таких случаях предусмотрены регламентом, хорошо известны: в пресс-ложе не принято откровенно «болеть», то есть выражать свои эмоции по поводу происходящего на поле, подпрыгивать, праздновать голы, обниматься. Подобно тому, как с греческого фан-сектора удаляют выявленных там спартаковских болельщиков (по шарфам или прочей атрибутике, по реакции на голы), точно так же следят, чтобы спартаковская торсида не попадала на матч под видом аккредитовывающихся журналистов. Это нормальное следование регламенту. Помню, как несколько лет назад «Зенит» играл на пустом стадионе, и вся пресс-ложа была просто переупакована тогда журналистами аж «Спортивного рыболовства» - столь велико было желание попасть на закрытый матч.

Оговорился вчера, споря с коллегой по поводу некоторых твитов в ленте – произнес оборот «спартаковские журналисты». Звучит оксюморонно, потому как могут быть либо журналисты, либо спартаковские болельщики. Но поведение наших «журналистов» вполне позволяет себе именно так их и назвать.

Вы считаете, что это нормальная фотография? Что журналисты этим хотят показать? Я не вижу криминала, если честно. Болеть в еврокубках за все русские команды – это в порядке вещей. Но тогда не кричи, что журналистов бьют. А кричать – это провоцировать. Это не журналисты, а болельщики. Причем не всегда со сдержанным поведением:

Minor episode took place when russian journalist passing through gathered fans replied a gesture. Immediate security measurements were taken and episode ended — PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) 8 августа 2018 г.

Это официальный твиттер клуба, где описано, как журналист, проходя мимо фанатов, участвовал во взаимной перебранке жестами. Это не провокация?

Даже многие коллеги, кого лично мы глубоко уважаем, оказались не способны оказаться чуть выше этой перебранки:

Очень надеюсь, что нападение фанатов ПАОК на российских журналистов будет стоить греческой команде дисквалификации стадиона. И симметричного запрета фанатам греков на посещение матча в Москве. Кстати, там ещё и баннер политический: «Есть только одна Македония - наша». УЕФА, фас! — Igor Rabiner (@IgorRabiner) 8 августа 2018 г.

Спровоцировать местных, а потом требовать дисквалификации стадиона? И уж тем более запрета на посещение ответного матча в Тушине? Про «политический» лозунг вообще оставим без комментариев: после переименования бывшей югославской республики Македонии тема ушла сама собой.

Выдохните, коллеги. Перестаньте обижаться на таксистов, которые не хотели вас сажать в атрибутике, на охранников, которые недостаточно активно ловили греческих хулиганов – вы знали, куда и зачем ехали. И давайте не взаимные теперь разборки устраивать и уж тем более никого не оскорблять – фраза про «сраный ПАОК» точно никого не красит.