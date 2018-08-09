Федор Смолов перешел из «Краснодара» в «Локомотив» - теперь официально. На продаже игрока команда Сергея Галицкого заработала 9 млн евро – это неофициально. Уход лучшего бомбардира пойдет быкам на пользу – это уже догадки, но мы попытаемся их обосновать.

Поматросили и продали

Помните, каким Смолов переходил в «Краснодар»? Тогда, летом 2015 года, Федор был, если не сбитым, то подбитым летчиком, который все же успел катапультироваться с терпящего бедствие в Москве самолета и только-только встал ногами на твердую уральскую почву.

Смолов приходил в «Краснодар» бесплатно, нападающим, который в 155 матчах забил всего 16 мячей. На тот момент игрок оценивался в 2,5 млн евро и был готов на что угодно, лишь бы реанимировать свою карьеру.

Кем Смолов стал в «Краснодаре»? Основным нападающим сборной России, который оценивается в 14 млн евро и в 101 матче за клуб забивает 64 мяча, отдавая еще 21 результативный пас. В Краснодаре он становится лучшим бомбардиром двух подряд чемпионатов страны и трижды подряд остается лучшим снайпером среди футболистов с российским паспортом.

В итоге быки отдали футболиста за 9 млн евро. Учитывая, что его брали бесплатно, эти самые 9 млн евро клуб положил себе в казну.

Самое время отпускать

Могли бы получить и больше, но чуть затянули в трансфером – после чемпионата мира и всего, что с Федором произошло в сборной России, спрос на него, мягко говоря упал.

Не обойти стороной и психологическое состояние игрока, которому в клубе предстояло бы провести целый сезон. Ни для кого не секрет, что Смолов хотел уйти из «Краснодара» и даже договорился с руководством, что после ЧМ-2018 его отпустят. Не в правилах Галицкого удерживать того, кто за тебя играть не хочет. Да и команде такой футболист на пользу не пошел бы. А «столичная штучка» Смолов в таком городе, как Краснодар, который супруга его приятеля Павла Мамаева хлестко обозвала «колхозом», явно пересидел.

Первыми звоночками были срывы Смолова на болельщиков. Последним – авария и бегство с места ДТП. Понятно, что в аварию может попасть каждый, но в случае с Федором дорожный инцидент скорее идеально вписывается в клиническую картину, нежели является отступлением от нормы.

Что бы случилось с игроком и его карьерой, останься он в «Краснодаре», предугадать сложно. Но, учитывая все симптомы – продать футболиста сейчас – отличное решение.

Отойди и не мешай

Футбол очень похож на физику. В нем тоже работает закон сохранения энергии: ничто не исчезает в никуда и ничто не появляется из ниоткуда. Если кто-то куда-то уходит, то кто-то другой откуда-то обязательно на это место приходит. С уходом Смолова в «Краснодаре» позиция центрального нападающего никуда не исчезнет. Кто заменит Федора?

Логичный ответ – кто-то новый, кого купят на вырученные деньги. Так делают топ-клубы в Европе, да и в России. Но такая логика не всегда работает, особенно в случае с «Краснодаром». Во-первых, в клубе есть игравший в прошлом сезоне в том же самом «Локомотиве» бразилец Ари. Во-вторых, в команде подрастает футболист, которого уже сейчас называют чуть ли не главной надеждой отечественного футбола ближайших лет – 19-летний Иван Игнатьев.

Чтобы молодой парень мог развиваться, нужно, чтобы он не находился в тени такой звезды, как, например, Федор Смолов. Теперь парнишке никто не будет загораживать солнце. А как пускается в рост молодая поросль, купаясь в лучах славы, может подтвердить все тот же Смолов, начавший получать игровую практику в «Динамо» в начале сезона 2013/14 годов под чутким присмотром «дедов» Андрея Воронина и Дмитрия Хохлова.

На данный момент у Игнатьева на счету всего 411 минут, которые он провел в составе взрослого «Краснодара». За это время он успел забить 3 мяча – в среднем по голу за каждые 137 минут. Неплохой результат даже по сравнению с бомбардирскими подвигами Федора – по голу каждые 118 минут в «Краснодаре». В юношеской лиге УЕФА у Ивана – по два гола за игру: 10 мячей в 5 матчах. В юношеской сборной до 19 лет он забил 3 гола в 4 играх, а в команде на год младше наколотил 13 мячей в 13 встречах.

В общем, Смолову – спасибо, что был в «Краснодаре», и спасибо за то, что вовремя ушел. Удачи в Москве! Теперь начинается самое интересное!