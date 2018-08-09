В первых же строках объясню смысл заголовка. Все дело в том, что Федор Смолов – игрок совершенно особенный. И в каком-то смысле, я бы даже сказал, отдельный от команды, в которой он состоит. Вспоминается песня Владимира Высоцкого про иноходца. Да и у другого поэта можно найти лыко в строку: «Умеет хором соловей. Но лебедь не умеет хором!».

Недавно мы с товарищем как раз обсуждали прецедент Смолова, бросавшийся в глаза на чемпионате мира. Будто знали наперед, что нападающему предстоит перемена участи, и его выступление в июне-июле за сборную России приобретет новую актуальность. И вот к чему мы в той беседе пришли. Согласились: наша команда была подвергнута мощной психологической подготовке (или обработке, так, возможно, даже точнее). Вследствие чего игроки радикально отличались в лучшую сторону от себя повседневных. Кто-то пропитался – как бы это назвать? – ментальным экстримом с потрясающим эффектом. Например, Дзюба, Черышев, Фернандес. Но в той или иной мере мобилизация внутреннего ресурса произошла почти у каждого. Но Федор Смолов стал исключением. Он-то, я думаю, в контексте ЧМ так и не вышел за рамки своей обычной игры…

Почему? Доподлинно мы не знаем, как конкретно велась в сборной эта самая психологическая подготовка. Однако вполне можно предположить, что Смолов оказался к ней попросту невосприимчивым. Бывают, знаете, такие особые люди. Не восприимчивые к внешним воздействиям. С пониженной внушаемостью. Про таких говорят: он – сам по себе.

Заметьте: в обеих клубных командах своей недавней прописки Смолов получал условия наибольшего благоприятствования. И «Урал» под рукой Александра Тарханова, и априори «Краснодар» делали акцент на игру, первым делом приятную самим исполнителям. На этакий окультуренный футбол, не предполагающий резких движений и сверхусилий. Смолов и там и там чувствовал себя в своей тарелке. Его никто не взнуздывал, не муштровал, никто ему особо не «пихал» в случае игровой вольницы, не вполне вписывавшейся в командную канву. Он привольно играл свою игру. С непринужденным поиском по фронту атаки подходяшей позиции. С неограниченной импровизацией и не лимированным общением с мячом.

«Локомотив» работы Юрия Семина – другой. Футбольные ценности Юрия Палыча предполагают, что игроки должны пахать и лезть из кожи, и исключений не делается ни для кого. Чем «Локо» выиграл чемпионство? Самоотдачей – раз. Инстинктом стаи – два. Когда игроки синхронно вгрызались в обещающий момент и совместными усилиями его доклевывали. Фарфан, нападающий тоже штучный, забивал свои мячи чаще всего одним касанием, с помощью мобилизованного чутья, применяя минимум индивидуальной мячелюбивой работы.

Поэтому я совсем не уверен, что Смолов с его привычками к приятной полевой вольнице так уж органично встроится в локомотивские ряды. Ведь если вспомнить его прошлое, доуральское и докраснодарское, все мы на нем чуть окончательно крест не ставили…

Неудачное выступление Федора на ЧМ служит нелишним напоминанием о тех его временах. И предостерегает от сверхожиданий.