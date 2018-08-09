Федор Смолов в «Локомотиве, теперь об этом можно говорить, как о свершившемся факте. Мы уже писали о том, что это круто как для «железнодорожников», так и для клуба Сергея Галицкого. «Локо» наконец-то получил топ-форварда с прицелом на Лигу чемпионов, «Краснодар» продал хандрящего лидера, переживающего не лучший этап в карьере, за приличные деньги, разгрузил платежку и теперь может сосредоточиться на прокачке собственных талантов.

Сам Федор тоже в плюсе. Впереди Лига чемпионов, в которой к 28 годам Смолов не сыграл ни одного матча, и ради нее со собственному признанию согласился упасть в зарплате. Он будет играть в составе действующих чемпионов страны и помогать своей новой команде защитить титул. Теперь важность голов Смолова автоматически возрастает, и это хорошо для ментальности форварда.

Но, как и в любой сделке, не обошлось без минусов. Вряд ли у Федора возникнут проблемы с тем, чтобы влиться в коллектив, да и в качестве партнеров после перехода из «Краснодара» он ничуть не потерял. Умные и креативные игроки всегда найдут общий язык на поле, а сомневаться в том, что в группе атаки «Локомотива» собраны именно такие футболисты, не приходится.

СПЕЦИФИКА ИГРЫ В АТАКЕ

А вот адаптироваться к стилю новой команды Смолову придется. Трудно представить, что после его перехода Юрий Семин откажется от привычного контратакующего стиля, особенно в той же Лиге чемпионов. Федор должен усилить позиционную атаку «Локомотива» хотя бы за счет большего объема перемещений, чем может гарантировать тот же Эдер.

У «железнодорожников» огромные проблемы в этом компоненте. Особенно сейчас, когда все лидеры находятся в разном физическом состоянии после чемпионата мира. Мануэл Фернандеш, братья Миранчуки и Фарфан пытаются разыгрывать мяч, но проходит у них в лучшем случае одна комбинация из пяти.

В стартовых матчах на первой линии атаки у «Локомотива» выходил Эдер, который в отличие от партнеров полноценно готовился к сезону, здорово цеплялся за мячи, сохранял владение, пытался ловить фланговые подключения партнеров, но делал все это далеко за пределами штрафной и, как правило, спиной к воротам.

У «Локомотива» Семина в позиционных атаках все форварды играют в таком стиле. Даже подвижный Ари, обладающий более скромными габаритами, чем Эдер, в начальной фазе атак выдвигался в центр поля под длинные передачи от центральных защитников и Гилерме, обрабатывал их, скидывал мяч в опорную зону и шел открываться ближе к чужим воротам. На подступах к чужой штрафной он комбинировал накоротке с Миранчуками и Фернандешем, но большую часть времени все равно проводил спиной к воротам.

Ари выполнял скорее вспомогательную функцию, хотя умеет забивать. И Семин целенаправленно использует форвардов в таком ключе, делая ставку на креативный блок полузащиты. Да, тот же Фарфан сыграл результативно, забив 10 мячей в прошлом чемпионате России. Но большая часть его голов была забита после контратак, в которых «Локомотив» делал ставку на его скорость, и в результате стандартов. В позиционных атаках, где ему тоже приходилось обрабатывать мячи под давлением защитников, стоя спиной к воротам, перуанец практически не забивал.

НЕ ЛИШАЙТЕ ФЕДЮ МЯЧА!

Федору будет очень трудно в такой игре. Три последних сезона он провел в команде, у которой есть сформировавшийся стиль, основанный на владении мячом и контроле территории. В РФПЛ 2017/18 «Краснодар» забил 46 мячей, а Федор, пропустивший восемь матчей, поучаствовал в 24 голевых атаках и в среднем за матч отдавал по 32 передачи.

За почти 70 минут в матче против «Уфы», в котором «Локомотив» большую часть времени атаковал, игравший форварда Эдер совершил 24 контакта с мячом. Те же 24 касания были у Фарфана против «Спартака». Даже с поправкой на то, что «железнодорожники» большую часть матча провели в обороне, это все равно очень низкий показатель вовлеченности форварда в атакующие действия.

В «Краснодаре» Смолову было позволено все. Он смещался на фланги, растягивая линию обороны соперника, открывался под проникающие передачи, умело уходил за спину защитникам, был самым бьющим игроком команды. Федор наносил в среднем 4,3 удара за матч и далеко не все из них были из убойных позиций. Но он находил моменты для того, чтобы пробить, потому что практически всегда принимал мяч либо лицом к чужим воротам, либо вполоборота к ним.

В какого игрока Смолов превращается без мяча мы видели на прошедшем чемпионате мира. Федору нужно чувствовать игру, быть в нее максимально вовлеченным, поэтому стилистически «Локомотив» ему не очень подходит.

Семин должен это понимать, поэтому игра его команды в позиционном нападении должна эволюционировать с появлением форварда такого уровня. В быстрых контратаках Смолов может быть не менее эффективным, чем тот же Фарфан, за счет скорости и умения открыться, но разворачивать его спиной к воротам просто глупо.