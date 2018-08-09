Кто бы мог предположить, что в матче с «Прогресом» российский клуб будет счастлив отпраздновать победу с разницей в один мяч?

Без свидетелей

В своем дебютном сезоне в еврокубках «Уфа» стартовала с двух ничьих подряд, сумев благодаря голу, забитому на выезде, пройти словенский «Домжале» (0:0, 1:1). Следующим соперником уфимцев стал люксембургский «Прогрес Нидеркорн», прославившийся тем, что выбил в прошлом розыгрыше шотландский «Рейнджерс» (0:1, 2:0). Примечательно, что в следующем раунде Лиги Европы победителю нашей пары может достаться как раз клуб из Глазго, если пройдет словенский «Марибор».

К сожалению, болельщиков на трибунах эта вывеска не собрала. Даже по телевизионной картинке было видно, что свободных мест на стадионе полно. Печальная картина, особенно если учесть, что «Уфа» проводил второй домашний матч в еврокубках и имел реальный шанс добиться первой исторической победы.

Оказавшись в еврокубках , «Уфа» попала в непривычную ситуацию, когда матчи идут через два дня на третий. Непривычным к таким нагрузкам футболистам требуется передышка, поэтому наставник башкирского клуба Сергей Томаров стал активно тасовать состав. Например, в матче против «Анжи» (3:0) в минувшие выходные линию обороны составили Александр Сухов, Павел Аликин, Александр Пуцко, Джемал Табидзе и Боян Йокич. Против «Прогреса» же в старте появились только двое последних.

К сожалению для хозяев, не смог принять участие Иван Пауревич, в гражданском наблюдавший матч с центральной трибуны. Вместо него в основе вышел чешский полузащитник Онджрей Ванек, оформивший в последнем туре дубль после выхода на замену.

Томаров понимал, что в противостоянии с таким соперником надо обязательно выигрывать дома, и выстроил очень атакующую модель игры, что уфимцам очень непривычно. Хозяева с первых минут бросились в атаку и создали несколько хороших моментов, но точности в завершающей стадии им не хватило.

Дерзкие карлики

Футболисты «Прогреса», вопреки ожиданиям, не отсиживались в обороне. В одном из эпизодов армянский нападающий гостей Александр Карапетян прорвался сквозь оборонительные редуты башкирцев, выскочил один на один с тезкой Беленовым, но в решающий момент пустил мяч мимо дальнего угла. Спустя несколько минут он же с близкого расстояния бил головой после подачи со штрафного. В общем, было тревожно.

И все же первый тайм выиграла «Уфа». Единственный мяч в пустые ворота после подачи Ивана Облякова и скидки Кэтэлина Карпа забил Сильвестр Игбун. Правда, даже после нескольких повторов остались сомнения в легитимности этого гола. Показалось, что Карп, обрабатывая мяч после подачи Облякова, подыграл себе рукой. Несмотря на эту погрешность, справедливость результата первого тайма сомнений не вызывала.

После перерыва игра кардинально изменилась. Гости, в первые 45 минут уделявшие больше внимания обороне, большими силами пошли вперед и стали регулярно тревожить Беленова. Карапетян и наиграл на гол еще в начале тайма, но из выгодной позиции не сумел пробить вратаря. Томарову пришлось максимально быстро вносить изменения. Вместо «наевшегося» Ванека на 56-й минуте появился Азамат Засеев.

Игра пошла на встречных курсах, практически без остановок. И это оказалось на руку более мастеровитым россиянам. Сильвестр Игбун совершил прорыв по левому флангу, обыграл оппонента, сблизился с вратарем и покатил мяч в центр на Облякова, которому оставалось забить в беззащитные ворота. Гостей второй пропущенный мяч не смутил, и он продолжили атаковать большими силами. Скорости в этой встрече даже по российским меркам были очень приличными.

Атакующий порыв гостей не мог пройти даром, хотя ответный гол получился довольно нелепым – Беленов не дотянулся до мяча после подачи с фланга, и тот неожиданно юркнул в дальний нижний угол ворот. Этот гол полностью изменил расклад сил, и россиянам надо было вновь бежать вперед, ведь иметь один гол преимущества перед гостевой встречей все равно что не иметь почти никакого. Но сил у них на это уже не оставалось.

«Уфа» (Россия) – «Прогрес» (Люксембург) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – 38 Игбун, 2:0 – 64 Обляков, 2:1 – 80 Карапетян.

«Уфа»: Беленов, Табидзе, Неделчару, Тумасян, Живоглядов, Обляков (Фатаи, 83), Салатич, Йокич, Ванек (Засеев, 56), Карп, Игбун.

«Прогрес»: Флаусс, Карайер (Ромеу Торреш, 79), Халль, Да Граса, Маркес (Ферино, 66), Франсуаз (Бастос, 71), Тилль, Муч, Гоброн, Карапетян, де Альмейда.

Предупреждения: Халль (23), Салатич (45), Муч (58), Гоброн (72), Да Граса (87).

Судья: Клосснер (Швейцария).

9 августа. Уфа. Стадион «Нефтяник».