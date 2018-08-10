У нас накопилось много вопросов по физподготовке и физическому состоянию российских футболистов. 23 игрока сборной России практически не отдыхали после ЧМ-2018 и сразу же бросились в бой чемпионате России, Роман Еременко возвращается в футбол спустя два года без игры, а Александр Головин получает серьезную травму, не разу не сыграв за свой новый клуб… Обо всем этом «Советский спорт» поговорил с Леонидом Дмитриченко, тренером по скоростно-силовой и кондиционной подготовке, который работает в хоккейном клубе «Сочи».

– Сколько дней надо отдыхать футболисту после такого напряженного турнира, как чемпионат мира, чтобы нормально вкатиться стартующий сезон?

– Как правило, оптимальным сроком считается пассивный отдых в две недели. Это когда спортсмен отказывается от любых физических нагрузок. Если нет травм, требующих дополнительного лечения, то за две недели организм спортсмена полностью восстанавливается. И он может приступать к легким тренировкам. Правда надо учитывать сколько сил было затрачено на турнир. Кто-то семь игр сыграл, а кто то и в трех участие не принял.

– Международный профсоюз футболистов постарается продавить правило по которому игрок не может выходить на поле менее чем через четыре недели после окончания такого крупного турнира, как чемпионат мира. Насколько разумно такое правило? Насколько оптимален срок в четыре недели?

– Обычно, когда принимают такие решения, то стараются учитывать среднестатистический показатель. Все люди разные и понятно, что каждому требуется разное время на восстановление. Но, думаю, что четыре недели отдыха – это перестраховка. Как минимум 70% игроков точно могут восстановится раньше.

– Артем Дзюба и многие другие российские футболисты отдыхали всего пять-шесть дней, после чего приступили к тренировкам, а через две недели после окончания турнира уже играли первые официальные матчи. Мировые звезды, такие, как Криштиану Роналду или Лука Модрич только сейчас приступают к первым тренировкам. Как это может повлиять на физическую готовность российских футболистов в дальнейшем?

– Конечно, когда не так много дней на отдых, это может в будущем отрицательно сказаться на их физическом состоянии. И чтобы этого избежать необходимо корректировать тренировочный процесс. В случае Дзюбы спада может и не быть, надо признать, что у нас не такой интенсивный чемпионат, как скажем у Модрича. Рональду и Модрич играют в других чемпионатах, где больше матчей и другие скорости, и возможно им надо чуть больше время на восстановление. Но еще раз скажу, что все индивидуально, настоящие профессионалы знают свой организм и чувствуют свою готовность. Меня вообще немного удивило, что Дзюба не доигрывал матчи до конца, его меняли. Он очень мощный парень и мог играть подольше. Если судить со стороны, то было ощущение, что силы у него остались!

– Стоит ли нам ждать спада в игре футболистов сборной России? Если да, то примерно когда он может на ступить?

– Спада ждать не стоит. С каждым игроком работают тренеры по физподготовки, которые должны каждый день следить за тренировочным процессом. Плюс еще раз скажу, что наш чемпионат не такой интенсивный, чтобы опасно нагрузить спортсмена.

– В большинстве европейских топ-лиг на данный момент в сезоне есть лишь одна пауза – летняя. В России таких пауз две – летом и зимой (из-за погоды). Какая система лучше для организма спортсмена? Когда он на протяжении десяти месяцев находится в тонусе, или когда его выводят на пик дважды в год?

– Для физического состояния футболиста две паузы во время чемпионата это хороший плюс. Игрок может набраться сил, восстановиться. Конечно, это отрицательно скажется на игровой практике, но для здоровья однозначно лучше!

– Александр Головин, не успев сыграть за свой новый клуб ни одного матча, уже получил серьезную травму голеностопа. Может ли эта травма быть следствием отсутствия отдыха и сверхинтенсивной работы в сборной на ЧМ–2018?

– Важно не только знать, какого рода травму получил Александр, но и в какой ситуации он ее получил. Одно дело, если повреждение было получено в результате столкновения. В этом случае мы имеем дело с несчастным случаем, который может произойти с каждым футболистом вне зависимости от того, как и на протяжении какого времени его нагружали до этого. совсем другое дело, если травма была получена, грубо говоря, на ровном месте. Тогда одной из причин уже может быть функциональная истощенность организма и нехватка отдыха после такого интенсивного турнира, как чемпионат мира.

– Роман Еременко пропустил два года профессионального футбола из-за дисквалификации. Сейчас собирается вернуться. Что происходит с организмом спортсмена, когда он лишается игровой практики на такой длительный срок?

– Сейчас очень сложно сказать в каком состоянии может быть футболист. С одной стороны он мог следить за собой, работать с тренером по физподготовке и выходить на поле с любительскими командами, чтобы держать себя в тонусе. А если игрок просто следил за весом и занимался в тренажерном зале, то этого не достаточно! Профессиональный спорт подразумевает регулярные нагрузки на максимуме возможностей. Чего скрывать, даже с тренером сложно «вытащить» из себя то, что может человек сделать во время матча. Тренируясь самостоятельно можно потерпеть и сделать пару лишних повторений или пробежать больше чем в прошлый раз, но на поле, во время игры на эмоциях можно сотворить что–то сверх своего состояния.

– Сколько может занять возвращение в форму?

– Сложно прогнозировать. Но одной физической подготовки мало, футболисту нужен еще и игровой тонус. И даже если Еременко занимался с тренером и в отличном состоянии, то матчи на таком высоком уровне уже не смоделировать. Тут важно, что сам Роман очень грамотный игрок, плеймейкер. Даже если он будет первое время не дотягивать физически, то сможет это компенсировать своим внутренним понимание игры. Многие игроки его амплуа вообще обладают слабыми физическими данными, но быстро думают на поле.

– Сможет ли он выйти на прежний уровень подготовки, учитывая его возраст, 31 год?

– Мой прогноз, что выйти на новый уровень игрок уже не сможет, а вот вернуть свои прежние качества при правильной работе вполне по силам. Это реально!