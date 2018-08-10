21-летний нападающий ЦСКА поделился ожиданиями от третьего тура, в котором армейцы сыграют в Тюмени с «Енисеем», и прокомментировал другие горячие новости.

«ПИХАЧА ОТ ГОНЧАРЕНКО НЕ БЫЛО»

- В среду «Спартак» уступил в Салониках ПАОКу. Смотрели игру принципиального соперника? - вопрос молодому форварду, который в обоих матчах РПЛ-2018/19 выходил на замену.

- Видел хайлайты. Сложно сказать, почему «Спартак» проиграл. Расслабился, наверное, быстро поведя 2:0. А в футболе и с 0:5 отыграться можно. ПАОК - молодцы, рук не опустили и переломили ход матча еще до перерыва. Впрочем, в ответной встрече грекам придется непросто. «Спартак» будет очень мотивирован. Два гола в гостях все-таки забиты. Это хороший задел.

- Такая нестабильность «Спартака» обнадеживает?

- Будем думать о «Спартаке», когда придется с ним играть. Но это дерби всегда будет стоять для ЦСКА особняком. Вне зависимости от того, в каком состоянии соперник.

- Контракт со «Спартаком» подписал Роман Еременко. Бывший армеец красно-белым поможет?

- Лично мне - вообще параллельно. Скажу только, что все эти два года дисквалификации Еременко ждали обратно в ЦСКА. Наверняка болельщикам и тем людям, которые хорошо знали Романа, будет обидно увидеть его в «Спартаке». И раз он там действительно оказался, то это не очень красиво.

Повторюсь, ЦСКА, насколько я знаю, был не против возвращения Еременко, а он переходит в стан самого принципиального соперника. С другой стороны, я не был в основе, когда он играл. Знаю, что Еременко - хороший футболист, но поможет ли он «Спартаку», мне сложно сказать. Два года без футбола - большой срок. Не знаю, в каком он сейчас состоянии.

- Но кадровая ситуация в ЦСКА у многих вызывает опасения. Пока сильно обновленной команде не хватает уверенности.

- Два тура получились смазанными, но с уверенностью проблем нет. Победа над «Локомотивом» в матче за Суперкубок, наоборот, придала веры в себя. А физически мы и так были хорошо готовы. Команда плодотворно поработала на сборах, играла с сильными спарринг-партнерами. Думаю, в РПЛ поправим положение. В первых матчах мы встречались с командами, заточенными на оборону. Они ставят «автобус», для нашей атакующей игры это неудобно. Но ЦСКА будет добавлять.

- После домашнего поражения от «Ростова» главный тренер Виктор Гончаренко высказывал претензии команде?

- Никакого пихача, ругани не было. Перед следующим туром будет теория, разберем ошибки по делу, как всегда у Гончаренко. И сделаем выводы.

«ГОЛОВИН ВОВРЕМЯ УЕХАЛ»

- С новым составом ЦСКА будет сложнее удержать результат прошлого сезона, когда удалось финишировать на втором месте и далеко пройти в еврокубках?

- Конечно, перемены не могут вообще не сказаться. Год назад у нас была самая возрастная команда в премьер-лиге, а теперь - самая молодая. Но в ЦСКА были готовы к переменам, никто их не боялся. В команде доверяют молодежи, но никого в состав просто так, на перспективу, не ставят. Если кто-то недотягивает, то не играет.

При этом комплектование команды продолжается. Приходят новые футболисты, которым еще нужно сыграться с остальными. Приходится наигрывать состав в сжатые сроки. Чтобы окончательно сыграться, нужно одержать несколько побед.

- А молодые армейцы, в том числе вы, готовы взять на себя роль лидеров?

- Конечно. А почему нет? Ребята, которые сейчас играют, уже не первый год в этой команде. Для нас в принципе ничего не поменялось. Мы были готовы к конкуренции и до ухода ветеранов и некоторых легионеров. И многие выигрывали эту конкуренцию. Сейчас, повторюсь, никому место в основе не гарантировано. Но и боязни выйти на поле в ответственный момент ни у кого нет. ЦСКА - большой клуб. Здесь каждый игрок, независимо от имени, каждые день, час, минуту должен доказывать свое право играть.

- 22-летний Александр Головин теперь доказывает это право в «Монако». Правда, ближайший месяц он пропустит из-за травмы.

- Мое мнение - Саше пора было ехать в Европу. В нашем чемпионате он выделялся, можно сказать, перерос уровень РПЛ. Зная его характер, уверен, что ему понадобился новый вызов.

Саша ведь и год назад имел варианты. Но правильно не поторопился, набрался опыта еврокубков и чемпионата мира, чтобы поехать в Европу на сто процентов готовым. И с командой, считаю, ему повезло. В «Монако» будет проще сразу заиграть, чем в «Челси» или «Ювентусе».

Желаю ему поскорее восстановиться и начать радовать российских и французских болельщиков.

- Как Головин попрощался с ЦСКА?

- Незатейливо. Все было, как положено, когда кто-то уходит. Собрались, проводили. Он пожелал нам удачи, а мы ему.

«СТРАХА ПЕРЕД ЛИГОЙ ЧЕМПИОНОВ НЕТ»

- Вскоре атакующая группа ЦСКА усилилась уругвайцем Абелем Эрнандесом.

- Он тренируется только неделю, сыграл один тайм. В матче с «Ростовом» неплохо вышел на замену. По тренировкам он производит очень хорошее впечатление, это очевидное усиление состава. И в коллективе его приняли тепло.

- Ребята не прикалывались над его татуировками? Он же ими весь покрыт…

- Да, он весь в татухах… Спрашивали его, что означает эта, а что - та. Абель все подробно объяснил. Как я понял, там какой-то системы нет. Набивает все подряд, что в голову взбредет. Веселый парень.

- Главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон недавно в интервью нашему изданию назвал новичка ЦСКА Хёрдюра Магнуссона «новым Вернблумом». В том смысле, что исландский защитник теоретически способен закрыть сразу несколько позиций… Это так?

- Такие вопросы лучше задавать тренерам. Но, как мне кажется, в ЦСКА сейчас много универсалов. Другой новичок, словенец Яка Бийол тоже готов играть в разных амплуа.

- В сентябре ЦСКА ждет старт в групповом этапе Лиги чемпионов. На данный момент команда готова сражаться на два фронта?

- Сейчас никто не думает о Лиге чемпионов, еще даже жеребьевки не было, мы не знаем соперников. А насчет готовности… Ну, у нас в составе большинство попробовали вкус Лиги чемпионов. Кто-то играл в ней на взрослом уровне, кто-то - на молодежном. Перед стартом евросезона будут волнение и эмоции, но точно не страх.

- Вы не только играли, но и забивали в Лиге чемпионов - «Бенфике».

- А что в этом такого? Лига чемпионов - конечно, более высокий уровень, чем наша премьер-лига. Но там играют такие же люди. Бояться нечего.

- В будущем хотели бы, как Головин, попробовать себя в ведущем европейском чемпионате?

- Я думаю, этого хотят все. Моя цель - когда-нибудь попасть в топ-клуб Европы. В какой конкретно - не имеет значения.

- В субботу ЦСКА предстоит матч с «Енисеем». Как идет подготовка?

- «Енисей» Дмитрия Аленичева - хорошая команда. Плохих в РПЛ сейчас в принципе нет. У нас будет теория, и Виктор Михайлович подробно объяснит, как надо с ними играть. Разумеется, едем в Тюмень за победой.