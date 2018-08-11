К счастью, сегодня «Спартак» сыграет с «Анжи». Эхо игры против ПАОКа ослабнет. Хотя, судя по активности «группы поддержки», – не факт.

Простите, если вам уже надоело. Мне – так точно надоела истерика на пустом месте. Тем более что маховик ее раскручивается и дошел уже до вполне политических заявлений. При том, что сами участники истории, скорее всего, стали жертвами чужой политической игры.

Итак, перед матчем ПАОК – «Спартак» греческие болельщики атаковали российских журналистов перед входом в ложу прессы, и в ней самой тоже. Кому-то разбили телефон, кому-то попали по лицу. У кого-то «обнесли» рюкзак. А рюкзаки у ребят были не простые, а с секретом. Почти каждый из них привез в Салоники спартаковскую майку, в которой они потом радостно фотографировались в аэропорту (в автобусе, едущем от терминала к самолету, то есть будучи недоступными даже для войск НАТО).

Теперь все это подается как «нас чуть не убили, а вам по барабану», «ПАОК должен играть без зрителей до конца сезона», «свободу Анджеле Дэвис», и все такое прочее. Да, иная (отличная от участников истории) точка зрения на инцидент – не принимается. Вы – дебил, а вы вообще – русофоб. Красота же? А, еще фразочка – «надо выбить сраный ПАОК».

Мне очень интересно, повторит ли автор этих слов их в лицо хозяину клуба Ивану Саввиди. Желательно, вооруженному Саввиди, который выбежал недавно на поле, недовольный судьей, и был на три года отлучен от посещения стадионов. Впрочем, о чем это я? Авторы таких слов обычно с кем попало лицом к лицу не оказываются. Исключительны на свете только они сами, все остальное – спутники на орбите, от Саввиди до Хачериди, уж простите.

ПАОК, кстати, свою версию событий представил, УЕФА вопрос изучил. В первом приближении. И отказался заниматься им дальше. Ибо нечем там заниматься.

Напомню, на матч был запрещен выезд болельщиков «Спартака» (бан «гостевого» сектора). В Салониках крайне негативное отношение к красно-белым цветам: злейшие враги ПАОКа – «Олимпиакос» и «Црвена Звезда», друзья «Спартака». По этой же причине в Салоники поехали поклонники «Партизана», ЦСКА и «Видзева». Фанатские дела, знаете ли… Ежу, причем глухому и слепому, должно было быть понятно, что в этой ситуации не нужно ее дополнительно раскачивать и провоцировать.

Теперь наши молодые мужчины обижаются. Ни за что разбили телефон, попросили в кафе громко не говорить на русском (еще накануне). Для них это не первый подобный выезд. В прошлом сезоне, когда болельщики гостей еще не были под запретом – была массовая «буза» в Бильбао. По ее итогам умер полицейский. Собственно, за это «Спартак» и наказан сейчас.

Теперь никаких болельщиков (массово) – нет. Но они же должны быть, решили акулы пера? И каждый взял с собой футболочку. Надеясь, конечно, сфоткаться после победы, и (желательно) на развалинах «Тумбы». Вышло иначе, и фоткаться пришлось в безопасном автобусе.

Но это были не первые фото – накануне в их соцсетях уже мелькали красно-белые тона. Вы думаете, проследить за инстаграмами так сложно? Ну вот греки и показали, что ничего в этом сложного нет.

Теперь – несколько определений.

Разумеется, влетать в ложу прессы, или «зону аккредитованных лиц» никакие фанаты права не имели. И за это ПАОК должен быть наказан. Очень жаль, что делегат УЕФА (возможно, под давлением) не отметил это в рапорте. Лазерную указку в глаза Промесу отметил, заблокированные лестницы – тоже. А это – нет. Ну что ж, человек слаб. Делегатом, кстати, был датчанин Кристиан Кофоед.

Разумеется, отправляясь на этот матч, стоило отдавать себе отчет в его возможной атмосферной составляющей. Говорить о несовершенстве правил постфактум – слабая позиция. Если вы едете на матч Албания – Сербия, вы должны понимать, что вас там ждет. Так же и сейчас. Я два раза был в Салониках на матчах российских команд в еврокубках, в том числе и пользовался одеждой с символикой (но не в ложе прессы, разумеется). Никаких проблем не было. Но антураж тогда был другим. С «Краснодаром» и «Рубином» ПАОКу делить нечего.

Разумеется, любой журналист имеет право на симпатии. Имеет право считать себя даже частью «пула». И точно так же, разумеется, вся клубная принадлежность должна быть запрещена в ложах прессы для всех, кроме клубных сотрудников. Так делает, например, КХЛ. Мне самому пришлось сделать выбор. Или в свитере, но на трибуне, или в ложе, но без символики. И с собой ее (для чего?) тащить туда тоже не надо. Мальчишество какое-то.

А теперь самое главное. Видимо, в пылу подготовки к матчу (включая майки) наши герои немного забыли, что на Балканах сейчас масса политических историй, в которые они могут угодить, сами того не желая. Например, Ивана Саввиди (теперь он в оппозиции и связан с партией «Неа Демократиа») недавно обвинили в том, что он финансирует акции протеста против переименования страны в Македонии. Еще точнее – он пытается помешать ее вступлению в НАТО. А пока она не будет переименована – вступление будет блокировать правящая партия Греции «Сириза». Баннер на трибуне заметили все, некоторые посчитали это очередным поводом для санкций в адрес ПАОКа. Ну что вы? Какие санкции? Когда это кому-то нужно!

Точно так же и с русским языком могло получиться. Нужен скандал, нужно показать отношение. Которого в реальности нет. Мой приятель, сын бывшего президента ПАОКа, однозначно сказал – среднестатистическому болельщику нечего делить с Россией и русскими. А вот политикам – есть. Могли пользоваться ситуацией, чтобы решать свои задачи?

К сожалению, неприглядная история способна многих убедить в якобы осложняющихся отношений греков и русских. Абстрактных отношений. Которых, в сущности-то и нет, и о чем забыла группа, вернувшаяся домой в самолете «Спартака». У чудаков (назовем их так) нет национальностей – но всегда есть имя и фамилия. И атаковали их вовсе не абстрактные греки, а вполне конкретные, которым не понравился жест одного из «писателей» (заявление ПАОКа), их однозначно идентифицирующаяся принадлежность к клубу-гостю, а скорее всего (тут уж не ручаюсь), модная сегодня «русская брутальность», особенно проявляющаяся на выезде. Бытовая, в общем-то, история, обсуждается яростнее, чем 2:0, превратившиеся в 2:3. И это очень плохо. Потому что из-за спины футбола в него снова лезет всякая околофутбольная шелуха.

Так что, как гласит старый анекдот – или снимите крест, или наденьте трусы. С кем вы, деятели культуры?

А «Спартаку» удачи в ответном матче. Он может получиться гораздо сложнее первого.