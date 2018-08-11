Акинфеев – юбиляр и рекордсмен
Субботний матч с красноярским «Енисеем» стал для вратаря армейцев Игоря Акинфеева юбилейным – 400-м в чемпионатах России. В чемпионатах нашей страны Акинфеев стал 12-м игроком, достигшим этой вершины: 6 таких долгожителей было в чемпионатах СССР и 6 (с Игорем) стало в чемпионатах России.
Капитан армейцев Акинфеев, сыграв 400-й матч, установил сразу несколько рекордов. Во-первых, он стал первым вратарем в наших чемпионатах, достигшим этого рубежа.
Во-вторых, в чемпионатах России Акинфеев первый, кто сыграл все 400 матчей за один клуб (ЦСКА).
В-третьих, Игорь достиг этого рубежа самым молодым. В день игры с «Енисеем» Акинфееву – 32 года и 125 дней. И он превзошел достижение 46-летней давности торпедовца Виктора Шустикова, который в 1972 году сыграл 400-й матч в возрасте 33 лет и 78 дней.
В-четвертых, Акинфеев стал третьим армейцем, кто сыграл 400-й матч в футболке армейского клуба. До него отличились Сергей Игнашевич и Василий Березуцкий.
И армейцы обошли спартаковцев, у которых таких юбиляров было двое – Галимзян Хусаинов и Николай Осянин.
Из 12 четырехсотников, двое – Игнашевич и Акинфеев сыграли юбилейные игры против дебютантов чемпионата, соответственно, против «Уфы» (2014/15) и «Енисея» (2018/19). Правда, и здесь Игорь отметился необычным фактом. До него футболисты проводили юбилейные матчи или дома, или в гостях. 400-я игра Акинфеева прошла на нейтральном поле – хозяин поля «Енисей» проводил «домашний» матч в Тюмени.
Стоит отметить, что для первого футболиста, сыгравшего 400-й матч, Виктора Шустикова, встреча оказалась форменным разгромом. Ереванский «Арарат» негостеприимно встретил юбиляра, и торпедовцы были торпедированы в гостях – 0:5.
Только одному футболисту удалось забить гол в 400-й встрече. Отличился Дмитрий Лоськов, который в 2009 году, играя за «Сатурн», забил «Спартаку».
Грустный юбилей был у Осянина, который после поражение от «Крыльев Советов», сыграл еще пару матчей за красно-белых, которые по итогам года впервые выбыли из высшей лиги чемпионатов СССР.
ВСЕ ФУТБОЛИСТЫ, СЫГРАВШИЕ НЕ МЕНЕЕ 400 МАТЧЕЙ В ЧЕМПИОНАТАХ СТРАНЫ
|
Футболист-юбиляр
|
Клуб юбиляра
|
Возраст в
400-й игре
|
Год
|
Матч
|
Акинфеев Игорь
|
ЦСКА
|
32.125
|
2018
|
Енисей – ЦСКА
|
Шустиков Виктор
|
Торпедо
|
33.078
|
1972
|
Арарат – Торпедо – 5:0
|
Бурчалкин Лев
|
Зенит
|
33.196
|
1972
|
Зенит – Заря – 0:0
|
Семак Сергей
|
Рубин
|
33.268
|
2009
|
Рубин – Зенит – 0:0
|
Блохин Олег
|
Динамо К
|
33.271
|
1986
|
Динамо К – Кайрат – 1:0
|
Семшов Игорь
|
Динамо М
|
34.015
|
2012
|
Динамо М – ЦСКА – 1:0
|
Осянин Николай
|
Спартак
|
34.310
|
1976
|
Крылья Советов – Спартак – 1:0
|
Хусаинов Галимзян
|
Спартак
|
35.018
|
1972
|
Динамо М – Спартак – 1:4
|
Игнашевич Сергей
|
ЦСКА
|
35.129
|
2014
|
ЦСКА – Уфа – 5:0
|
Лоськов Дмитрий
|
Сатурн
|
35.219
|
2009
|
Сатурн – Спартак – 2:1
|
Березуцкий Василий
|
ЦСКА
|
35.313
|
2018
|
Зенит – ЦСКА – 0:0
|
Соколовский Михаил
|
Шахтер
|
35.355
|
1987
|
Шахтер – Жальгирис – 1:1