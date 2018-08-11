Субботний матч с красноярским «Енисеем» стал для вратаря армейцев Игоря Акинфеева юбилейным – 400-м в чемпионатах России. В чемпионатах нашей страны Акинфеев стал 12-м игроком, достигшим этой вершины: 6 таких долгожителей было в чемпионатах СССР и 6 (с Игорем) стало в чемпионатах России.

Капитан армейцев Акинфеев, сыграв 400-й матч, установил сразу несколько рекордов. Во-первых, он стал первым вратарем в наших чемпионатах, достигшим этого рубежа.

Во-вторых, в чемпионатах России Акинфеев первый, кто сыграл все 400 матчей за один клуб (ЦСКА).

В-третьих, Игорь достиг этого рубежа самым молодым . В день игры с «Енисеем» Акинфееву – 32 года и 125 дней. И он превзошел достижение 46-летней давности торпедовца Виктора Шустикова, который в 1972 году сыграл 400-й матч в возрасте 33 лет и 78 дней.

В-четвертых, Акинфеев стал третьим армейцем , кто сыграл 400-й матч в футболке армейского клуба. До него отличились Сергей Игнашевич и Василий Березуцкий.

И армейцы обошли спартаковцев, у которых таких юбиляров было двое – Галимзян Хусаинов и Николай Осянин.

Из 12 четырехсотников, двое – Игнашевич и Акинфеев сыграли юбилейные игры против дебютантов чемпионата, соответственно, против «Уфы» (2014/15) и «Енисея» (2018/19). Правда, и здесь Игорь отметился необычным фактом. До него футболисты проводили юбилейные матчи или дома, или в гостях. 400-я игра Акинфеева прошла на нейтральном поле – хозяин поля «Енисей» проводил «домашний» матч в Тюмени.

Стоит отметить, что для первого футболиста, сыгравшего 400-й матч, Виктора Шустикова, встреча оказалась форменным разгромом. Ереванский «Арарат» негостеприимно встретил юбиляра, и торпедовцы были торпедированы в гостях – 0:5.

Только одному футболисту удалось забить гол в 400-й встрече. Отличился Дмитрий Лоськов, который в 2009 году, играя за «Сатурн», забил «Спартаку».

Грустный юбилей был у Осянина, который после поражение от «Крыльев Советов», сыграл еще пару матчей за красно-белых, которые по итогам года впервые выбыли из высшей лиги чемпионатов СССР.

ВСЕ ФУТБОЛИСТЫ, СЫГРАВШИЕ НЕ МЕНЕЕ 400 МАТЧЕЙ В ЧЕМПИОНАТАХ СТРАНЫ