После матча «Спартак» – «Анжи» (1:0) наставники команд поговорили с журналистами. Первым вышел наставник гостей Магомед Адиев. За игру команды ему было не стыдно, но физически ощущалась та боль, которую испытывает специалист, радея за оказавшийся в финансовой пропасти клуб. По завершении его пресс-конференции журналисты даже пожелали ему удачи и проводили аплодисментами.

– Сейчас тяжело давать комментарий по игре, очень тяжелый фон отложился, учитывая два удаления. Понятно, что после этого игра у нас сломалась. На что-то большее мы уже не могли претендовать, оставалось только отбиваться.

Мы понимали, что «Спартак» в этой игре фаворит, и пытались играть от него – у красно-белых возникают проблемы, когда соперник играет компактно перед своей штрафной в позиционной обороне. Это было видно и в матче с «Оренбургом» (1:0). Когда я работал в «Ахмате», мы выиграли здесь, действуя именно таким образом.

Было понятно, что «Спартак» будет владеть преимуществом. Мы на это и не претендовали, старались искать моменты за счет быстрых выходов. В первом тайме действовали как хотели, к 30-й минуте выходы стали получаться, и в целом его перетерпели. На второй тайм выходили, зная, что первые 10-15 минут будет тяжело, а потом у нас появятся шансы, но последовали два удаления, и игра сломалась. По большому счету, они нас приговорили в этой игре.

– У вас есть вопросы по удалению?

– Мне, как тренеру, надо думать о том, что происходит в команде, и только потом говорить о судействе. Не хочу касаться этой темы.

– О чем вы говорили с Кириллом Левниковым после матча?

– Это был нормальный разговор. Спросил у него, почему он посчитал нужным дать Белорукову вторую карточку. В другом эпизоде Глушаков тоже сыграл прямой ногой, но желтой карточки не получил. Левников мне ответил, что в том эпизоде игры прямой ногой не было. Будем смотреть. Жаль, что результат не вернешь.

Все специалисты и тренеры, вся страна списывают нас со счетов еще до того, как мы вышли на поле. Мол, проиграем 0:4, 0:5. Такие вот специалисты.

– Сегодня у «Анжи» удалили двоих футболистов. Вам не кажется, что в российском футболе есть проблема – как только команда начинает испытывать финансовые трудности, она становится слабой и в остальном?

– Спасибо за этот вопрос. Буду аккуратно подбирать слова, потому что надо быть осторожным. Не хочу никого обидеть. Посмотрите, что происходит. Наша команда испытывает трудности, и все вокруг пишут о нас только в негативном ключе. Не понимаю этих людей. Даже если тяжело, надо искать в команде позитив, а не пытаться даже эти маленькие ростки растоптать. У нас это, к сожалению, присутствует.

– У вас есть ощущение, что у «Анжи» все будет лучше?

– У меня только мысли о нашей Республике Дагестан. То, что там происходит, меня как тренера очень мотивирует. Понятно, что нам что-то недоплачивается, но не все ведь в жизни меряется валютными знаками. Знаю, что в любом кафе, ресторане или селе обсуждается судьба «Анжи». Люди реально переживают. Уверяю вас, сегодня процентов 80 республики сидели у телевизора. Люди сплотились вокруг команды. Этим я ребят и мотивировал – что бы ни произошло на футбольном поле, мы должны играть за тех, кто за нас переживает.

Пускай это будет один или два матча – мы не знаем, сколько это будет продолжаться. Но пока мы будем выходить на поле, будем биться за наших болельщиков и стараться держать марку своей республики.

– После матча президент «Анжи» Кадиев заявил о том, что шансов зацепиться за очки не было – судьи удалили бы третьего или четвертого. Что думаете об этом?

– Президент клуба имеет право высказывать свою точку зрения. Понятно, что второе удаление фактически лишило нас шансов. Могу найти массу причин поражения, сидеть тут и бросаться высокопарными словами о том, что люди – не только футболисты, а вот даже наш пресс-атташе – не получают зарплату несколько месяцев. То же касается врачей, никто же не бросает лечить. Это и есть характер. У нас в команде он однозначно присутствует.

– Уверены ли вы в том, что «Анжи» проведет еще хотя бы пять матчей?

– Я много чего в жизни видел, поэтому ни в чем не могу быть уверен, только в сегодняшнем дне.