В игре с «Анжи» хавбек «Спартака» Денис Глушаков в очередной раз показал, что в стадии атаки наиболее опасен у штрафной площади соперника, чем в центре поля.

В матче с «Анжи» в фазе атаки Денис Глушаков выступил в двух ролях. Он опускался на одну линию с Романом Зобниным, чтобы начать наступление. И полузащитник шел к чужой штрафной, чтобы создать остроту. Проявил себя хавбек по-разному.

ПОМОЩЬ ДЕНИСА «АНЖИ»

Когда Глушаков опускался на одну линию с Зобниным, «Спартак» не приобретал ничего. В таких ситуациях красно-белые не создали ни одного опасного подхода к чужим воротам! Причины здесь две.

Во-первых, «Анжи» оборонялся всей командой. 10 полевых игроков оказывались за линией мяча. Чтобы взломать эшелонированное построение, красно-белым элементарно не хватало исполнителей впереди. Перед оборонительной группой махачкалинцев оказывались и Зобнин, и Глушаков, и Джикия, и Жиго!

Во-вторых, игровые особенности Дениса Глушакова. Он не силен в развитии атаки. Россиянин и близко не Андреа Пирло – не обладает снайперскими диагоналями. И даже не рядом с Жоржиньо – не распределяет так быстро мячи партнерам, как делает бразилец.

По этим двум причинам, когда Глушаков опускался к Зобнину, «Спартак» лишь убивал время.

После перерыва такие моменты минимизировались. До тех пор пока «Спартак» не открыл счет. При 1:0 красно-белые могли перекатывать мяч.

ТЕНЕВОЙ ПЛЕЙМЕЙКЕР

А вот перед чужой штрафной Глушаков проявил себя ярко. Когда он поднимался в атаку, то «Спартак» создавал опасность. Даже если Денис не касался мяча.

В середине первого тайма Глушаков и Ханни, включившись в атаку, «связали» опорников соперника и освободили гектар пространства для включения Зобнина. Роман пробил рядом со штангой.

На 38-й минуте Денис рванул в штрафную и освободил полуфланг для включения Рассказова. Удар Николая заблокировали

Глушаков позволил состояться ударам Зобнина и Рассказова, не касаясь мяча. Чем не теневой плеймейкер? Данные ситуации нужно было уловить.

ВИДНЫЙ ГЕРОЙ

Есть еще три вещи, которые делают Дениса опасным у чужих ворот. И все их Глушакова показал в матче с «Анжи».

Борьба за подборы. В конце первого тайма Денис оказался первым на мяче на дуге штрафной и был сбит Игорем Чайковским. В результате эпизода Дмитрий Белоруков получил желтую карточку за споры с судьей. Во втором тайме он был удален. После перерыва в результате выигранного бесхозного мяча Глушаковым его сбил Андрес Понсе. Ценой прямой красной карточки.

Денис умеет найти свободной пространство между линиями для свидания с мячом. В первом тайме, открывшись под пас Рассказова в контратаке, Глушаков нанес удар. После перерыва после доставки мяча на Глушакова и его скидки на Промеса удар нанес Зе Луиш.

Наконец, Глушаков умеет бить издали. И эта его способность хорошо ложится на две обозначенные выше, дополняя их. В субботу Денис нанес три удара, все – издали. На 65-й минуте он был близок к голу, когда наносил удар с линии штрафной – после рикошета от ноги Дмитрий Белорукова мяч пролетел рядом со штангой.

В сезоне-2016/17, когда «Спартак» стал чемпионом России, Глушаков забил четыре гола ударами издали. Действенное умение против закрывающихся команд.

ЕРЕМЕНКО И ГЛУШАКОВ – НЕ КОНКУРЕНТЫ

«Спартак» подписал контракт с Романом Еременко. Всем полузащитникам впору встревожиться – на одного конкурента стало больше. Кажется, Глушакову переживать не стоит. По причине классного входа в сезон. И потому что россиянин и финн стилистически различаются.

Еременко во всех команд был первой скрипкой. Роман силен в организации атак, игре с мячом. Он никогда не выполнял в атаке той теневой роли, что исполняет Глушаков, создавая товарищам зоны. Денис силен черновой работой: организация свободного пространства, борьба за подборы и отскоки. В то же время диспетчерские навыки хава оставляют желать лучшего. Массимо Каррера найдет применение и одному и другому. В том числе в зависимости от соперника. Против закрытых команд Глушаков принесет пользу еще не раз.

Когда Еременко играл в ЦСКА, то часто опускался в глубину для начала атак. Как делает сейчас Фернандеш в «Локо», смещаясь в опорную зону. Денис в этом не преуспел в матче с «Анжи». Но это значит то, что экс-армеец и Глушаков могут одновременно ужиться в составе (если не на постоянной основе, то в отдельных матчах) – не будут дублировать друг друга. И даже Роману Зобнину место на поле при их связке найдется – с «Анжи» он вычистил все в опорной зоне.

Каррере конкуренты могут позавидовать: у него подбирается отличная компания для ротации в центре поля. Виктору Гончаренко о таком выборе игроков остается мечтать.

Кадры: «Матч Премьер».