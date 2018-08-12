«Оренбург» дома обыграл «Локомотив» (1:0) в матче 3-го тура РПЛ. ​О своеобразных подарках на дни рождения главных тренеров – в репортаже «Советского спорта».

СМОЛОВ В СТАРТЕ, А СЕМИН – НА РОДИНЕ

Трансферная кампания «Локомотива» закончилась, об этом на неделе сообщил теперь не президент, а генеральный директор клуба Илья Геркус. Последним приобретением железнодорожников стал нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов. После перехода форвард признался, что в «Локо» мог оказаться еще в 14 лет. А оказался сейчас. Наверное для того, чтобы впервые в карьере сыграть в Лиге чемпионов.

Приезд в Оренбург важен не только для красно-зеленых в целом, но и для Юрия Семина в частности. Именно в этом городе (тогда – Чкалов) 11 августа 1947 года родился один из лучших отечественных футбольных тренеров. Накануне, в свой 71-й день рождения, специалист открыл скульптуру имени себя: памятник представляет собой половину железнодорожного колеса, увенчанного футбольным мячом. Кстати, в день матча день рождения праздновал главный тренер хозяев Владимир Федотов.

«Локомотив» вышел на поле почти заполненного «Газовика» в суператакующем составе. Тут и братья Алексей и Антон Миранчуки, и новички Смолов и Гжекож Крыховяк, и Мануэл Фернандеш. А ведь еще были охотно ходящие вперед крайние защитники Мацей Рыбус и Владислав Игнатьев. На обороне могли сконцентрироваться разве что опорник Игорь Денисов, центральные оборонцы Соломон Кверквелия и Ведран Чорлука, а также вратарь Гилерме.

У «Оренбурга» скромнее, но ярче и результативнее. В первую очередь состав хозяев выделялся русскостью, в старте вышли только два легионера – хорват Силвие Бегич и белорус Михаил Сиваков. Главной опасности стоило ожидать от форварда Андрея Козлова, оформившего дубль в ворота «Крыльев» (3:0) в прошлом туре, креативного инсайда Сергея Бреева и быстрого Никиты Малярова.

ЖАРА, КЕПКА, ГОЛ ИЗ ОФСАЙДА

То ли «Оренбург» настроился на «Локомотив» как на чемпиона и подошел к оценке соперника со всей ответственностью, то ли москвичи находились в поиске новых командных связей по случаю прихода Крыховяка и Смолова и не хотели рисковать. Хозяева удивляли, а от гостей ждали большего. Кроме явного момента на шестой минуте, когда Алексей Миранчук замкнул прострел брата Антона, но чудеса акробатики и реакции продемонстрировал голкипер Евгений Фролов.

Высокие скорости подошли обеим командам, и «Оренбург» даже забил! На 14-й минуте Козлов на скорости завалил Гилерме и закатил в пустые ворота с острого угла. Все бы хорошо, но Андрей оказался в офсайде. Это встряхнуло «Локо», и в течение нескольких минут два момента имел Смолов. В одном Федор плохо обработал мяч после фланговой подачи, а во втором – в краснодарском стиле накрутил защитника на углу штрафной и пробил с левой в дальний угол.

В первой половине встречи не было ни россыпи моментов, ни цельной игры, постепенно футбол превратился в сопротивление молота и наковальни. И чем больше «Локомотив» лез на ворота соперника, тем быстрее и явнее «Оренбург» превращался в контратакующий автобус. До перерыва без голов, но с водопоем в 30-ти градусную жару, новой кепкой Семина и желанием выключить телевизор.

«ОРЕНБУРГ» ПОЗДРАВИЛ ТРЕНЕРА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Сразу же после перерыва в составе гостей Рыбуса заменил Михаил Лысов, хотя поляк смотрелся не хуже партнеров. Но внимание сразу же привлек не свежий защитник, а Смолов. Федор продавил защитника в борьбе за верховой мяч, а затем схода зарядил в дальний угол ворот Фролова. Голкипер пальцами коснулся мяча и перевел его в штангу, это и спасло от гола. Видимо, гости получили нагоняй от Семина в раздевалке и стали угрожать воротам соперника чаще, эту гипотезу подтвердили дальние удары Фернандеша и Антона Миранчука, а также многочисленные комбинации через мелкий пас в штрафной площади соперника.

Но забить у «Локо» не получалось. Джефферсон Фарфан сменил Антона Миранчука на 73-й минуте, а следом Эдер поменялся со Смоловым. Оставалось верить в сакральный смысл этих замен. В прошлом сезоне перуанец рвал и метал, забивал ногами, головой и вообще как угодно, а португалец поражал ворота в самый необходимый момент. Это что же, получается Семин суеверный, раз выпустил сразу игрока-символа и игрока-джокера? Да нет же, просто на жаре все дико устали. И «Оренбург», с июля прошлого годане проигравший дома, тоже.

В итоге Фарфан забил на 88-й минуте, но в этот день «Локомотив» забивал только из офсайда. И практически в следующей атаке «Оренбург», терпевший весь матч, дождался своего шанса и легитимно открыл счет. Браво, хозяева! В каком-то смысле главный тренер оренбуржцев сотворил этот гол, ведь недавно вышедший Артем Кулишев сделал пас на недавно вышедшего Андреа Чуканова (кстати, воспитанника «Локо», итальянский россиянин играл вместе с Миранчуками), а тот шикарным дальним ударом в девятку добыл сенсационную победу для своей команды.

И какой после этого подарок на день рождения может быть лучше?

РПЛ

3-й тур

Оренбург – Локомотив 1:0 (0:0)

Гол: Чуканов, 90+1

"Оренбург": Фролов, Бегич, Терехов, Ойеволе, Сиваков, Афонин, Чиркин, Бреев (Чуканов, 79), Маляров (Мишкич, 59), Козлов (Кулишев, 88), Сутормин.

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Рыбус (Лысов, 46), Денисов, Миранчук, Фернандеш, Крыховяк, Миранчук (Фарфан, 73), Смолов (Эдер, 76).

Предупреждения: Миранчук (14), Чорлука (20), Лысов (67), Мишкич (78).