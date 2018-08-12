ФОРВАРД ШТРАФНОЙ

Дебют Федора Смолова в составе «Локомотива» был интересен не только тем, что покажет на поле новый форвард «железнодорожников». Внес ли как-нибудь коррективы в игру своей команды с учетом появления нового нападающего Юрий Семин? Это было куда более интересным.

Мы уже писали, что если игра «Локомотива» в позиционном нападении меняться не будет, то Смолову придется тяжело. Но Юрий Палыч опытный тренер и работал с разными нападающими. Он и без нас понимал, что нет большого смысла заставлять Федора играть лицом в поле. Смолов любит играть с мячом, активно участвуя не только в завершении, но и в подготовке атак.

После перехода из «Краснодара» он тренировался с «Локомотивом» всего три дня и за это время тяжело найти полное взаимопонимание с полузащитой. Поэтому вряд ли стоило рассчитывать, что Смолов будет комбинировать с новыми партнерами на том же уровне, что и в своей предыдущей команде.

Этого и не произошло. В первом тайме он практически не участвовал в розыгрыше мяча и ловил свои моменты преимущественно в штрафной площади.Несколько раз Смолов открывался под проникающие передачи Мануэла Фернандеша, но они до него не доходили. «Оренбург» ожидаемо подогнал автобус в свою штрафную, а Федор беспорядочно метался по парковке в поисках шансов.

Один он все-таки нашел, когда пробил с левой в обвод вратаря, но не попал. И это был классический Смолов, который, в отличие от того же Эдера, умеет не только принять мяч и сбросить партнеру, а самостоятельно подготовить удар и создать момент из банального отскока. Сейчас не попал, но в своей карьере он уже забил не один мяч из подобной позиции.

Под конец первого тайма полузащитники начали искать Смолова дальними забросами под открывание за спину защитникам. Сложилось впечатление, что делали они это по просьбе тренерского штаба.У Игоря Денисова почти получилось. Федор оторвался от игроков обороны «Оренбурга», но мяч после длинной передачи опорника «Локо» забрал вратарь.

Второй тайм Смолов открыл отличным ударом из-за пределов штрафной, который в штангу перевел Фролов. В этой ситуации Фернандеш высоко подвесил мяч, Федор поставил спину Сильвие Бегичу и отлично пробил влет. После этого нападающий практически полностью пропал из виду вплоть до своей замены на 76-й минуте.

Семин просил его быть в штрафной площади, чтобы замыкать прострелы, которые по задумке должны были идти от крайних защитников. Но Владислава Игнатьева и Михаила Лысова полностью перекрыли, поэтому мяч в чужую штрафную «Локомотив» практически не доставлял.

ОН ПОМОЖЕТ «ЛОКОМОТИВУ» - ЭТО ТОЧНО

При этом следует констатировать, что даже в таких условиях Смолов создал лучший момент своей команды в матче. Вряд ли ему было комфортно в роли форварда штрафной и наверняка в будущем его игровое задание будет меняться по мере нахождения взаимопонимания с партнерами на тренировках.

Пока его катастрофически мало. Да на поле умные игроки всегда поймут друг друга, но в боевых условиях нужно учитывать уровень сопротивления. Против обороны условного «Анжи» того, чтобы пытались придумать Фернандеш, Миранчуки и Смолов, могло хватить, но «Оренбург» защищался очень грамотно. Команда Владимира Федотова не просто поставила десять человек за линию мяча, а здорово перекрыла зоны. Все игроки знали в какой момент кого встречать.

Оренбуржцы сдержали Фернандеша, который с трудом набирает форму после чемпионата мира, на подступах к штрафной его всегда опекали минимум двое игроков. А во втором тайме хозяева полностью выключили из игры Алексея Миранчука.

Поэтому итоговые 67% точности передач (которых набралось всего 15) у Смолова не должны удивлять. Учитывая давление соперника и неотлаженные связи с партнерами, это вряд ли можно назвать индивидуальным провалом. Больше всего напрягает всего 21 касание мяча за 75 минут. Федор привык быть полностью вовлеченным в атакующие действия команды, в «Краснодаре» он отдавал в среднем по 32 передачи за матч.Сегодня Смолов несколько раз опускался на свою половину поля, чтобы потрогать мяч и поучаствовать в начале позиционной атаки.

Остальная статистика не очень репрезентативна. Было бы странно ожидать, что в первом же матче Федор отдаст свои стабильные 2-3 ключевые передачи.Сейчас он продолжит тренироваться командой в недельном цикле и уже в следующем матче картина должна быть лучше.

Самое главное, что уже в первом матче Смолов доказал – «Локомотиву» он точно может помочь. Главное, чтобы для начала ему помог главный тренер. Семин должен отвести ему большую роль в развитии и подготовке атак. В роли форварда штрафной Федор вряд ли будет максимально эффективен.