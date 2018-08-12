О старых проблемах лондонцев при новом тренере – в репортаже «Советского спорта».

ДЕБЮТ ЭМЕРИ В АПЛ

Дождались. Арсена Венгера на посту главного тренера «Арсенала» сменил Унаи Эмери – один из самых интересных испанских тренеров. И на тебе, в первом туре проверка чемпионом, проверка лучшей командой лиги – «Манчестер Сити» под руководством ХосепаГвардиолы. И ведь даже не поймешь, как и через что Эмери строит игру «канониров», точнее по встречам в Международном кубке чемпионов сделать какие-то осознанные и далеко идущие выводы просто невозможно.

«Сити» же начал сезон чуть раньше, команда Гвардиолы его можно сказать открыла, когда победила «Челси» в Суперкубке Англии (2:0). Теперь перед Хосепом стоит важная задача – защитить чемпионство. А сделать это будет не так просто, последний раз в Англии два раза подряд (в итоге было даже трижды) побеждал «МЮ» десять лет назад. Ну а про усиления и говорить не стоит, клубы купили игроков по мере финансовых возможностей. И обо всем конечно сказали стартовые составы.

«Арсенал» вышел с первых минут с двумя новичками в составе: в центре обороны вместо травмированного Лорана Косьелни вышел грек СократисПапастатопулос, а в средней линии опорную пару с Гранитом Джакой образовал молодой француз/марокканец из «Лорьяна» МаттеоГендузи. В остальном все по-старому: Чех в воротах, в обороне ШкодранМустафи, ЭкторБельерин и ЭнслиМэйтленд-Найлз, в полузащите Генрих Мхитарян, Арон Рэмзи и МесутОзил. Форварда исполнил Пьер-ЭмерикОбамейанг.

«Сити» на правах гостей выставил на «Эмирейтс» состав только с одним новичком – одним из инсайдов стал алжирец РиядМарез. Далее нереальный состав, на каждой позиции превосходящий состав лондонцев: в рамке Эдерсон, в защите Бенджамин Менди, Джон Стоунз, ЭмерикЛапорт и Кайл Уокер, в средней линии Бернарду Силва, ИлкайГюндоган, Рахим Стерлинг и Фернандиньо, в атаке СерхиоАгуэро. А ведь на скамейке еще были Кевин Де Брейне, Лерой Сане и Габриэль Жезус!

СТАРЫЙ ДОБРЫЙ «АРСЕНАЛ»

Скорость, которую «Сити» предложил «Арсеналу», оказалась для хозяев убийственной. Лондонцы не успевали закрывать зоны, игроки середины раз за разом допускали позиционные ошибки. Молодой Гендузи не успевал поднять голову, Сократис получил карточку уже в дебюте встречи, вынужденно фоля на Стерлинге из-за ошибки Джаки. Кстати, именно Рахим стал автором единственного гола в первом тайме: на 14-й минутеГендузи отпустил Стерлинга, позволил тому пробежать вдоль линии штрафной и как следует зарядить по воротам издали. Чех не видел фазы удара, потому мяч и не поймал.

Дальше больше. Уокер травмировал Найлза, в середине тайма его заменил ШтефанЛихштайнер. Но позиция для швейцарца была не родной, ему пришлось доигрывать на левом, а не правом фланге обороны. Потом Чех, выполняя пас, едва не закатил мяч в свои ворота. Думается, к концу сезона у Эмери седых волос на голове прибавится.

К 30-й минуте «Арсенал» поднял темп, догнал в этом компоненте «Сити», но запорол все моменты. То жадничал в штрафной Мхитарян, то кардинально не туда бил Обамейанг. «Сити» был похож на трудовика, показывающего пятикласснику, как нужно работать на столярном станке. Раз, выпилил фигурку, показал, как надо, и дал шанс юнцу. А юнец остался без пальца, испортил заготовку и почему-то сохранил уверенность в содеянном.

ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ПОРКА

Второй тайм получился интереснее. Потому что «Арсенал» перестроился, впереди появился Александр Ляказетт, а Обамейанг ушел на фланг. Озил по-прежнему ленился, хотя и создал для свежего француза момент. Но Александр простил. Сходу он бил в пустой угол ворот Эдерсона, чудом мяч не залетел в сетку. Все ближе к голу был «Арсенал», а «Сити» будто целенаправленно отдал инициативу сопернику, под шумок сменив Мареза на Кевина Де Брейне. Но все это семечки, ведь «Арсенал» знаменит породистыми привозами: в полете Гендузи не попал по мячу и подарил его Агуэро. Серхио каким-то чудом не реализовал выход один на один – прекрасен был Чех.

Но недолго музыка играла, не долго фраер танцевал. В следующей атаке Менди слева прострелил на Силву, и Бернарду вложил в ближнюю «девятку» что есть дури. Классика от «Ман Сити» и классика игры на подстраховке от «Арсенала». Тренер новый, а проблемы прежние. А тем временем «Сити» забил «Арсеналу» в последних четырех матчах, включая этот, 11 голов, а лондонцы лишь один.

Вывод: действующий с запасом «Сити» забил новому «Арсеналу» два гола не шибко-то напрягаясь. Все это смахивало на показательную порку. И что важно, команда Гвардиолы в футбольном плане плевать хотела на тактические особенности соперника. Это коллективу Эмери пришлось подстраиваться и быстро забыть о своем футболе, если такой у лондонцев при новом тренере уже структуризовался. Но это вряд ли, ведь пока многие игроки «Арсенала» пасовали не туда и забегали не в те зоны. Понимания откровенно не хватало, но на то нужно время.