Краснодарский клуб после шестого тура возглавил турнирную таблицу первенства ФНЛ, которое называют едва ли не самым сложным футбольным турниром.

«НИЖНИЙ НОВГОРОД» ПОКА НЕ ПРОИГРЫВАЕТ

Открылся тур на Дальнем Востоке. Во Владивостоке гостил «Армавир», главный поставщик новостей ФНЛ. Представители клуба, в котором не так давно без особого успеха трудился главным тренером Валерий Карпин, собирались даже сниматься с первенства. Потом передумали и отняли очки у «Чертанова». Визит в гости к «Лучу» радости принес меньше – 0:3.

«СКА-Хабаровск» лихорадит. И встреча с ершистым «Тамбовом» должна была дать ответы на многие вопросы. Всем казалось, что после ухода главного тренера Андрея Талалаева, тамбовчане станут крепким середняком. Но под руководством нового наставника Мурата Исхакова команда не перестает удивлять. Первые четыре тура «Тамбов» шел без поражений. Затем проиграл в Краснодаре, а в воскресенье выиграл в Хабаровске, где сделать это всегда и всем было очень непросто. Отыграться хозяевам помешало удаление Максима Ненахова на 80-й минуте. после Победы «Тамбов» догнал «Томь», но в лидерах дуэт пробыл считанные часы, пока не завершился матч в Краснодаре.

«Томь» завершила серию из четырех домашних встреч поражением от «Нижнего Новгорода». Главный тренер командыДмитрий Черышев, хоть и не готовил команду к сезону, идет по очень неплохому графику и пока не проигрывает.

«ХИМКИ» ПОДАРИЛИ БОЛЕЛЬЩИКАМ БЕСПЛАТНЫЙ ВХОД

В Химки, чей футбольный клуб после пятого тура неожиданно взлетел на пятое место, приехал «Спартак-2». Вслед за ним на стадион потянулись поклонники самого популярной команды России. Они расположились на «фанатке» и весь матч разминались выкрикиванием самых популярных спартаковских кричалок. Их можно регулярно слышать на матчах главной команды.

Вход на «Арену Химки» сделали бесплатным. Знаете, почему? Правильно: в честь победы «Химок» в предыдущем туре на «Шинником» в гостях. Тем, кто уже купил билеты, пообещали вернуть деньги. Искрометный первый тайм венчал гол-красавец Владислава Пантелеева. После перерыва игроки не забивали, а только получали желтые карточки. Здесь счет второго тайма 2:2.

Никак не может выиграть «Балтика» Валерия Непомнящего. Более того в «морском» дерби против «Сочи» калининградцы едва успели спастись за счет гола Алексея Пугина на 82-й минуте. Сочинцы, к слову, забили больше всех – 12 мячей в 6 встречах.

«КРАСНОДАР-2» ЖДЕТ ИСПЫТАНИЕ ДАЛЬНИМ ВОСТОКОМ

Матч в Краснодаре, куда приехало «Чертаново» ожидался с огромным интересом. Обе команды молодые, задорные, по-спортивному злые, не обросшие еще жирком больших контрактов и якобы крупных побед. «Чертаново» на 100 процентов состоит из воспитанников своей академии – мечта президента «Краснодара» Сергея Галицкого. У краснодарцев тоже много молодых да ранних. Плюс к ним на помощь отправили норвежца Стефана Страндберга и грузина Торнике Окриашвили, забивавшего уже в премьер-лиге. Более опытные отличиться не сумели, зато отметились голами 18-летние Диниил Уткин и Магомед-Шапи Сулейманов. У «чертенят» мяч на счету Максима Глушенкова, которому 19 исполнилось 28 июля.

«Краснодар-2» неожиданно даже для себя возглавил турнирную таблицу. В следующем туре южан ждет испытание Дальним Востоком, долгим перелетом, стойкой бессонницей и сверхранним подъемом. Матч «Луч» - «Краснодар-2» 18 августа начнется в 8 часов утра по московскому времени.

СТАТИСТИКА

Тюмень – Мордовия – 1:1

Голы: Вотинов, 62 – 1:0. Адаев, 90+1 – 1:1.

СКА-Хабаровск – Тамбов – 1:2

Голы: Чуперка, 27 – 0:1. Кабутов, 53 – 1:1. Аппаев, 58 – 1:2.

Луч-Энергия – Армавир – 3:0

Голы: Павленко, 4 – 1:0. Суслов, 81 – 2:0. Визнович, 90+1 – 3:0.

Томь - Нижний Новгород – 0:1

Гол: Палиенко, 17.

Зенит-2 – Авангард – 1:2

Голы: Молчан, 6 – автогол – 0:1. Касьян, 35 – 0:2. Мусаев, 62 – 1:2.

Шинник – Ротор – 0:0

Химки - Спартак-2 – 1:3

Голы: Гапонов, 20 – 0:1. Белоус, 30 – 1:1. Руденко, 33 – 1:2. Пантелеев, 45 – 1:3.

Факел – Сибирь – 0:1.

Гол: Галыш, 84.

Краснодар-2 – Чертаново – 3:1

Голы: Уткин, 30 – 1:0. Сулейманов, 45 – 2:0. Глушенков, 47 – 2:1. Бартасевич, 73 – автогол – 3:1.

Балтика – Сочи – 2:2

Голы: Юрганов, 7 – автогол – 1:0. Миладинович, 22 – 1:1. Саламатов, 51 – 1:2. Пугин, 82 – 2:2.