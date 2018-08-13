В ЛОБ И ПО ЛБУ

Столкновение наших лучших клубов с Европой получилось лобовым и во многом катастрофическим. Причем помяла их вовсе не бронебойная Европа, не та, после встречи с которой обыкновенно костей не соберешь… У происшедшего есть общий корень, но вовсе не тот, который нашел футбольный люд посреди недели по горячим следам.

ТЕПЕРЬ ЕГО ЗНАЮТ НЕ ТОЛЬКО ПО ИМЕНИ

В первых матчах чемпионата Сергей Паршивлюк сыграл настолько здорово, что затмил даже Марио Фернандеса. В Ростове он до недавних пор не пользовался широкой популярностью: по фамилии его знают гораздо больше, чем в лицо. Но после гола ЦСКА ростовчане отличат его в толпе даже по силуэту.

УБАВЬТЕ ГРОМКОСТЬ!

В карьере 28-летнего Смолова это первый «денежный» трансфер: до сих пор он либо отправлялся в аренду, либо покидал команду бесплатно. Еременко вернулся в футбол после дисквалификации не в ЦСКА, а в «Спартак». «ССФ» собрал мнения об этих переходах. Все они схожи в одном: радоваться рано, оба игрока должны доказать, что нужны новым командам и смогут в них проявить себя.

НАЦМЕНЬШИНСТВО

Английская премьер-лига – пожалуй, единственный на свете чемпионат страны, где превалируют тренеры-иностранцы. Всего лишь четверо в этом интернационале – англичане (ровно столько же представляют Испанию), и еще по одному специалисту – из Ирландии и Уэльса.

«ЛИВЕРПУЛЬ» УСИЛИЛСЯ, НО НЕ УКРЕПИЛСЯ

С чем и за чем вступили в новый сезон сильнейшие британские клубы? Новому тренеру «Арсенала» (это вовсе не оксюморон!) Унаи Эмери будет намного легче, чем другому прожектору перестройки Маурицио Сарри в «Челси». А «Ливер» вбухал в покупки около 200 миллионов долларов, но защиту, от чудачеств которой хронически страдает, так и не укрепил.

СТАНОВЯТСЯ ПЫЛЬЮ И СНОВА ВСТАЮТ ГОРОДА

Лишь семь команд в последние 15 лет беспрерывно выступают в премьер-лиге – «большая шестерка» и «Эвертон». Стабильны еще «Ньюкасл» и «Вест Хэм». Остальные поднялись в элиту или заново обосновались в ней относительно недавно: в сезоне-2011/12 в АПЛ выступали только десять клубов из числа участников нынешнего розыгрыша.

РАНЖИР ТРАНЖИР

Английская премьер-лига не жалеет денег на футболистов и готова втридорога платить за восходящих звезд. Но чем руководствуются некоторые клубы, выкладывая миллионы за ноунеймов, остается лишь гадать.

«УЖЕ ДУМАЮ О СЛЕДУЮЩЕМ ЧЕМПИОНАТЕ МИРА»

Один из героев ЧМ-2018 Килиан Мбаппе не собирается почивать на лаврах после триумфа в составе французской сборной и утверждает в интервью France Football, что он запрограммирован на успех, и в большом футболе для него все только начинается.

ЛОПЕТЕГИ ПРОТИВ ТРАДИЦИИ

Испанский сезон откроется в среду мадридским дерби международного масштаба. Впервые в истории за Суперкубок УЕФА сразятся две команды из одного города. С 2011 года трофей выигрывают только те тренеры, что завоевывали его еще футболистами. Сумеет ли новый тренер «Реала» Хулен Лопетеги прервать эту традицию?

ЧЕРНО-БЕЛЫЙ ПЛАТИНИ

9 августа исполнилось 70 лет легенде московского «Торпедо» Вадиму Никонову. Он играл на позиции под нападающими и был настоящим плеймейкером – держал в руках все командые нити. Типичная «десятка», как Мишель Платини. А знаменитый Сергей Сальников, рецензируя игру торпедовцев с киевским «Динамо» в 1974-м в Лужниках, увидел в Никонове прообраз Йохана Кройфа.