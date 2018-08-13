- «Локомотив» не забивает уже третий матч подряд. В чем причина?

- «Локо» и в чемпионском сезоне с трудом давались голы. Вспомните игру в Хабаровске, да и золотой матч с «Зенитом». У «Локомотива» проблемы с атакой. Поэтому только что купленного у «Краснодара» Смолова Семин сразу поставил в состав. И в прошлом сезоне были проблемы, их пытались решать – купили Портнягина и Эдера. Взяли в аренду Ари, который почти сразу получил травму. Эдер дважды забивал золотые голы: в финале Евро-2016 и «Зениту» в прошлом сезоне. Но все понимают, что португалец довольно средний форвард. По поводу Портнягина, он уже отдан в аренду. Хорошо, что Фарфан, которого брали на фланг, стал забивать. Этим отчасти решил проблему в атаке.

Сейчас приобрели Крыховяка, у него приличная зарплата. И опять может возникнуть недовольство: мол, новичку платят много, а нам, чемпионам, столько не платят. Мы помним, как Денисов поднял волну в «Зените» по поводу зарплаты Халка. Не исключено, что с приходом Крыховяка могут возникнуть такие же проблемы.

Возвращаясь к проблеме с нападением, приобретение Смолова – хороший ход. Федор немного обживется в команде, привыкнет к партнерам и поможет «Локомотиву».

- «Енисей» и «Анжи» жалуются на судейство в матчах с ЦСКА и «Спартаком». Условных аутсайдеров в поединках с грандами «зажимают» судьи. Под этими жалобами есть основания?

- «Енисей» и «Анжи» жалуются на судейство в матчах с ЦСКА и «Спартаком». Получается, что условных аутсайдеров в поединках с грандами «зажимают» судьи. Под этими жалобами есть основания?

- После матча со «Спартаком» вратарь «Анжи» сказал, что нужно было продержаться 70 минут, а затем выпустить свежих игроков, тогда, может, что-то получилось бы. Это что, установка такая? Поэтому не стоит жаловаться.

В матче с «Енисеем» судья ошибочно назначил пенальти в ворота хозяев за нарушение на Фернандесе. Арбитр затем ошибку признал. Человеческий фактор на лицо. Что касается жалоб «Анжи», то два удаления футболистов команды гостей в игре со «Спартаком» были по делу.

Не думаю, что такая проблема существует, что судьи «душат» условных аутсайдеров в поединках с фаворитами. На все эти жалобы могу ответить так: становитесь лидерами и арбитры будут ошибаться в вашу сторону. Результативные ошибки арбитров в пользу, назовем их, элитных команд, случаются чаще, потому что они больше атакуют.

- Результативность пока низкая, но при этом забиваются очень красивые голы молодыми российскими футболистами. Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев забил «Ростову», а форвард «Оренбурга» Андреа Чуканов забил «Локомотиву». Молодежь насмотрелась матчей чемпионата мира?

- Не думаю, что чемпионат мира повлиял. В команды пришли молодые ребята, которых учили в школах бить издалека. Они не стесняются – бьют. И хорошо, что у них это удачно получается.

- «Спартак» выиграл, вернулся Джикия, но больше всех радует новичок Жиго. Что скажете о «Спартаке» в преддверии ответного матча Лиги чемпионов с ПАОКом?

- «Анжи» всей командой отошел в оборону, но у меня не было и тени сомнения, что «Спартак» забьет, он весь матч сидел на воротах соперника. Я еще после первого тура сказал, что в этом сезоне за чемпионство будут бороться «Спартак» и «Зенит». На фоне того, скажем так, неважного футбола в атаке, который демонстрируют остальные фавориты, «Спартак» и «Зенит» выделяются - они создают моменты.

Что касается новичка Жиго, его плюс не только в том, что он отчасти удачно берет на себя функции Фернандо, раздает передачи, с его появлением в обороне стало спокойнее. Жиго может стать новым Видичем.

На счет матча с ПАОКом, все прекрасно понимают, что это самая важная игра начала сезона. У меня нет сомнений, что «Спартак» пройдет в следующий раунд Лиги чемпионов.