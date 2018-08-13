Московский ЦСКА продолжает активную работу на трансферном рынке. Летом команду покинула большая часть игроков основы и почти все лидеры. Найти им замену за время, которое прошло с финального матча чемпионата мира до старта нового футбольного сезона в России, было просто невозможно. ЦСКА начал с теми игроками, что остались, и немногочисленными новичками. Команда показывала вполне удобоваримую игру и даже взяла Суперкубок. Но результаты в РПЛ (2 ничьи и поражение) говорят о том, что даже гениальности Виктора Гончаренко не хватит, чтобы вывести армейскую команду в ее нынешнем состоянии хотя бы в Лигу Европы.

Да, ЦСКА подписал форварда Абеля Эрнандеса, и он уже забил. Но с пенальти. Самая большая проблема армейцев сейчас заключается в том, что в команде просто нет игроков, которые могут доставлять мяч в штрафную, заигрывая Эрнандеса в опасных позициях. Яка Бийол и Кристиян Бистрович – молодые ребята с большой перспективой, но годятся лишь для работы с мячом в начальной фазе атак. Проникающие передачи, забросы, стенки на подступах к штрафной – это все не про них.

ИНТЕРЕС К ПОЛЯКУ ИЗ РОССИИ – ЭТО СТРАННО

ЦСКА нужен умный полузащитник, умеющий не только вскрывать зоны, но и самостоятельно продвигать мяч за счет дриблинга, идти в обыгрыш, в общем, действовать нестандартно. Вы скажете, что такой игрок в команде Гончаренко есть и будете правы. Но, к сожалению, на Алана Дзагоева можно только надеяться. Рассчитывать всерьез, что он сможет провести большую часть сезона без травм, увы, нельзя.

Поэтому селекционная служба ЦСКА работает на износ. Сегодня появилась информация о том, что армейцы интересуются 19-летним Себастьяном Шиманским из варшавской «Легии».

С одной стороны, это не удивительно. Себ – один из главных польских талантов нового поколения и в теории его покупка вписывается в клубную стратегию, согласной которой ЦСКА не приобретает игроков старше 23-25 лет.

С другой же, мы видим, что в последние годы все талантливые игроки из чемпионата Польши уезжают преимущественно в Италию, Англию или Германию. Так, например, молодые звезды «Леха» Давид Ковнацки и Кароль Линетти с разницей в год отправились в «Сампдорию», где уже играл их соотечественник Бартош Берещинский, а Кшиштоф Пентек сменил «Краковию» на «Дженоа». Про менее свежие примеры Лукаша Пишчека, Роберта Левандовского и Кубу Блащиковского вы и так прекрасно знаете.

Бартош Капустка, ставший одним из открытий на Евро-2016, уехал в «Лестер», а Ян Беднарек – в «Саутгемптон». И этот список можно продолжать. Из тренда выбивается разве что трансфер Томаша Кендзеры из «Леха» в «Динамо» Киев.

Желание молодых польских игроков ехать в топовые чемпионаты понятно, но, пробиваться там очень сложно. Почему в таком случае они не рассматривают Россию в качестве варианта для продолжения карьеры? Чаще всего потому, что в нашей стране к ним нет никакого интереса.

И это странно, ведь в последние годы в Польше появляется все больше талантов, которые стоят не так дорого. Местные клубы вкладываются в развитие академий, потому что понимают, что могут делать бизнес на продаже игроков. В последние годы активно развивается академия «Заглембе» из Любина, где всеми процессами по подготовке молодежи управляют голландцы. Школа «Леха» - возможно сильнейшая в стране. Практически каждый год кто-то из ее выпускников закрепляется в основе главной команды.

ПОЛЬСКИЙ ИЗМАЙЛОВ

Чего уж говорить про самый богатый клуб Польши – «Легию». Да, в России над бюджетом варшавян можно только посмеяться (около 30 миллионов евро), но уже три года подряд эта команда выигрывает внутренний чемпионат, зарабатывает на перепродаже игроков и растит собственных воспитанников.

Шимански, которым сейчас интересуется ЦСКА, попал систему «Легии» в 2012 году, когда ему было 13 лет. Заниматься футболом Себастьян начинал в родной Бяла-Подляске. О его таланте говорит хотя бы тот факт, что уже в 15 он был заявлен за «Легию U-19» и выходил на поле в молодежном первенстве. Спустя год Шимански уже пылил с мужиками в третьей польской лиге.

В главной команде он дебютировал, когда ему было 17 – выскочил на 11 минут в домашнем матче против «Арки». Бесник Хаси, который тогда тренировал «Легию», выпустил парня спасать игру. Шимански не спас, его команда проиграла (1:3), зато отметился несколькими удачными обводками и смелостью.

Со своими скромными габаритами (рост 174 см) он не боится жесткой борьбы и получать по ногам. А бьют его регулярно, ведь Себастьян не упускает ни одной возможности пойти в обыгрыш один в один.

По манере игры он напоминает Марата Измайлова и может играть схожих позициях: на флангах полузащиты, под нападающим и в центре поля. Главное отличие состоит в том, что Шимански - ярко выраженный левша и правая нога у него откровенно слабая. Измайлов в этом плане был более сбалансированным игроком. Но и Себастьяну пока что всего 19 лет.

В главной команде «Легии» он уже третий сезон, однако в качестве основного игрока закрепился лишь у Деана Клафурича, который готовил варшавян к старту текущего чемпионата Польши. В прошлом сезоне Себастьян чаще выходил на замену для усиления атаки. Но, даже играя по 20-30 минут, сумел забить в Экстракласе четыре гола и отдать две результативные передачи.

В Кубке Польши Шимански начинал практически все матчи в основе, поэтому в шести играх трижды забил и столько же раз ассистировал партнерам. Исключение составил финал против «Арки», где Себ появился лишь на замену.

Я всегда против того, чтобы оценивать игроков по хайлайтам, но болельщикам ЦСКА наверняка захочется посмотреть, что же за футболист интересует их клуб. Поэтому смотрите, что Шимански творил в молодежной команде «Легии», а потом сюжет клубного телевидения про него.

ОН К НАМ ПОЕДЕТ?

Теперь самое главное. Насколько реален его переход? Еще недавно я был уверен, что Шимански может уехать только в топ-чемпионат, к которым РПЛ не относится. Но информации журналиста польской газеты «Przeglаd Sportowy» Лукаша Ольковича об интересе ЦСКА к полузащитнику «Легии» можно верить.

Армейцы отправили в Варшаву запрос о возможности трансфера Шиманского. Transfermarkt оценивает его в три миллиона евро, но потенциально Себ стоит гораздо больше. Вряд ли «Легия» захочет расставаться со своим лучшим молодым игроком за столь незначительную сумму. В то же время варшавский клуб мощно потратился этим летом, совершив несколько громких трансферов на польском рынке, поэтому деньги им нужны.

Вот, что по этому поводу говорит журналист «Polska The Times» Доминик Овчарек:

- Безусловно, Шимански – очень талантливый игрок. И то, что ЦСКА запросил информацию по его трансферу у «Легии» - правда. Лукаш Олькович – надежный источник. При этом стоит отметить, что ситуация действительно нестандартная. Интерес российских клубов к молодым польским игрокам возникает крайне редко.

Нам же остается лишь следить за развитием ситуации. И если этот трансфер все же состоится, то ЦСКА и вся наша лига выиграют. Шимански – большой талант, который умеет играть не только красиво, но и эффективно.