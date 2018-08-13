Уступив на родном стадионе «Краснодару», «Уфа» упустила прекрасную возможность возглавить турнирную таблицу. Единственный гол забил Вандерсон на 86-й минуте.

«Уфа» и «Краснодар» - как двоюродные братья. Обе команды получили названия от своих городов. «Краснодар» образовался 22 февраля 2008 года. Спустя 12 месяцев на Южном Урале появилась на свет «Уфа». Краснодарцы успели пошуметь в Лиге Европы, а уфимцы сейчас пытаются пробиться в групповой этап второго по значимости еврокубка.

Вокруг этой встречи было много суеты. Дело в том, что «Уфе» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА назначил ответный матч против «Прогреса» в Люксембурге на 14 августа. Причем, к месту встречи нужно было прибыть накануне, чтобы провести тренировку и пресс-конференцию. То есть, в понедельник.

Руководство «Уфы» договорилось с РПЛ и «Краснодаром», чтобы гости могли немного «подвинуться» по срокам, оперативно изучило весь регламент Лиги Европы и нашло в нем нужную «форточку». Оставалось убедить «Прогрес» в том, что им выгодно играть не 14 августа на единственном в стране сертифицированном УЕФА стадионе, а двумя днями позже на родной арене. В итоге все сложилось лучшим образом и дату матча «Уфа» - «Краснодар» переносить не пришлось.

Для «Краснодара» это была третья выездная игра подряд. И хорошо, что неделю назад краснодарцы обыграли в Екатеринбурге «Урал» 2:1. В противном случае, настроение было бы близко к нулю.

«Уфа» же в августе наслаждается своей жизнью в Лиге Европы, а также учится играть дважды в неделю. Хорошо еще, что клуб выделяет деньги на чартеры. Проводить в дороге по 14-20 часов - удовольствие ниже среднего.

В случае победы «Уфа» выходила бы на чистое первое место. Для футболистов и их поклонников этот факт стал бы знаменательным событием и многие наверняка сохранили бы сканы турнирной таблицы в своих гаджетах. Но этого не случилось…

Матч с «Краснодаром» «Уфа» начала по-хозяйски. Гости порой не знали, как выйти со своей половины поля. Конечно, опытные краснодарцы с этой проблемой справились быстро. Но им явно не хватало остроты в атаке. Южанам же нужно быстро приноровиться жить без своего прима-форварда Федора Смолова, который ушел в «Локомотив». Заменивший бомбардира Игнатьев никак не мог попасть в игру.

В перерыве краснодарцы выпустили на поле Вандерсона и забрали мяч себе. Во втором тайме гости атаковали долго и позиционно, а «Уфа» отвечала любимыми контратаками и создала-таки супермомент. Сначала хозяева отняли мяч после прессинга и доставили его Сухову. Тот хлестко пробил, на добивание как-то неуклюже метнулся Пауревич и не успел.

Игра медленно катилась к нулевому исходу, но «Краснодар» успел провести голевую атаку. Вандерсон принял навесную передачу и поразил ближний угол. Беленов с броском явно запоздал – 0:1. Матч так и закончился, хотя на последних секундах шанс сравнять счет упустил Игбун, пробивший головой выше ворот с семи метров.

«Уфа» – «Краснодар» – 0:1 (0:0)

Гол: Вандерсон, 86

«Уфа»: Беленов, Пуцко (Фатаи, 88), Неделчару, Аликин, Карп, Ванек (Засеев, 74), Пауревич, Сухов, Обляков (Кротов, 68), Йокич, Игбун

«Краснодар»​: Крицюк, Спайич, Мартынович, Рамирес, Стоцкий, Перейра (Вандерсон, 46), Каборе, Мамаев (Жигулев, 75), Газинский, Классон, Игнатьев (Ари, 69)

Предупреждения: Карп, 29, Ванек, 37 – Рамирес, 35

Удаление: Рамирес, 90+3