Сергей Семак: Заслужили победу благодаря самоотдаче и терпению
Главный тренер сине-бело-голубых — о матче с «Рубином», мяче Ерохина и состоянии Дзюбы.
— Он и направо смещается, и налево. Мы подстраиваем игру под футболистов, которые есть в нашем распоряжении, так что смещения вызваны ситуацией на поле.
— Почему не сыграли Полоз и Цаллагов? Это было ваше решение?
— Решение я не принимаю, но свои пожелания могу высказать. «Зенит» платит деньги игрокам, а они против него выходят на поле — это неправильно. Я донес свои пожелания до руководства, но окончательное решение принимало оно.
— Как вам игра Ерохина? Готов ли он провести весь матч целиком?
— Вы знаете, что какой-то период времени он не играл. Шаг за шагом пытаемся привести его игровую форму, а также игровую форму других футболистов к хорошему состоянию. У нас ротация, ставим тех, кто готов, и периодически даем возможность выходить остальным, чтобы все находились в тонусе — и игровом, и физическом.
— Держали матч с минским «Динамо» в голове?
— Нет, двигаемся шаг за шагом к каждой последующей игре. Проанализируем этот матч и будем готовиться к следующему.
— Дзюба просил не менять? О чем вы разговаривали?
— Спросил его о состоянии. Хотели оттянуть его замену в том числе из-за стандартов. Всю игру ему достаточно сложно провести, поскольку есть проблемы, связанные со здоровьем, но огромное спасибо Артему за то, что он полностью отдается игре. Очень доволен и нашими центральными полузащитниками, которые проделали огромный объем работы. Продолжаем работать над тем, чтобы поддерживать сильные стороны футболистов. Работы предстоит много, будем двигаться дальше.