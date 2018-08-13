V4x3 l 1534189020465
— Очень сложная игра. В первом тайме не все получилось так, как задумывали — создавали мало остроты в атаке, да и оборона оставляла желать лучшего. У наших ворот соперник создал мало опасных моментов, тем не менее не совсем доволен действиями именно в обороне. Во втором тайме играли лучше, были и другие стопроцентные моменты у Саши Ерохина, но он немного не достал до мяча. Удаление внесло коррективы — пришлось больше обороняться, но очень рад, что сумели забить. По самоотдаче и терпению заслужили гол и победу. Все знают, как сложно играть здесь, как Курбан Бекиевич может организовать команду: настрой, борьба, мотивация у соперника были на запредельном уровне. Поздравляю команду с победой. Мы заслужили три очка, но пришлось очень и очень непросто.
 
V4x3 m 1534188128163
Гол имени Дзюбы. Как «Зенит» обыграл «Рубин»
— Сегодня Дзюба часто смещался на правый фланг, в том числе благодаря этому у «Зенита» получилось забить. Это ваше указание?
— Он и направо смещается, и налево. Мы подстраиваем игру под футболистов, которые есть в нашем распоряжении, так что смещения вызваны ситуацией на поле.

— Почему не сыграли Полоз и Цаллагов? Это было ваше решение?
— Решение я не принимаю, но свои пожелания могу высказать. «Зенит» платит деньги игрокам, а они против него выходят на поле — это неправильно. Я донес свои пожелания до руководства, но окончательное решение принимало оно.

— Как вам игра Ерохина? Готов ли он провести весь матч целиком?
— Вы знаете, что какой-то период времени он не играл. Шаг за шагом пытаемся привести его игровую форму, а также игровую форму других футболистов к хорошему состоянию. У нас ротация, ставим тех, кто готов, и периодически даем возможность выходить остальным, чтобы все находились в тонусе — и игровом, и физическом.

— Держали матч с минским «Динамо» в голове?
— Нет, двигаемся шаг за шагом к каждой последующей игре. Проанализируем этот матч и будем готовиться к следующему.

— Дзюба просил не менять? О чем вы разговаривали?
— Спросил его о состоянии. Хотели оттянуть его замену в том числе из-за стандартов. Всю игру ему достаточно сложно провести, поскольку есть проблемы, связанные со здоровьем, но огромное спасибо Артему за то, что он полностью отдается игре. Очень доволен и нашими центральными полузащитниками, которые проделали огромный объем работы. Продолжаем работать над тем, чтобы поддерживать сильные стороны футболистов. Работы предстоит много, будем двигаться дальше.
Теги

Нажимая кнопку «Зарегистрироваться» Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте. Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.

Введите свою почту для восстановления пароля

Чтобы проголосовать, нужно войти или зарегистрироваться.