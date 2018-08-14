Одним из самых ярких в третьем туре получился матч «Арсенал» - «Ахмат» (3:1), в котором хозяева, пропустив первыми, смогли забить три гола, играя в меньшинстве. Автором победного мяча стал 22-летний полузащитник «Спартака», выступающий за туляков на правах аренды.

«В ПИТЕРЕ НЕ ЗАБИЛ - ТЕПЕРЬ ПОЛУЧИЛОСЬ»

- Вы забили первый в карьере мяч в РПЛ. Как ощущения?

- Рад, что забил, и вдвойне рад, что сделал это в таком важном и непростом для «Арсенала» матче. Мы показали характер, не опустили рук после удаления, продолжая действовать так же, как и до него. В перерыве тренер попросил играть в свой футбол, несмотря ни на что. И вот результат. Есть первая победа в сезоне.

- В «Спартаке» вы так и не смогли ни разу отличиться за восемь матчей на взрослом уровне, а в «Арсенале» на гол ушло две игры. Причем ни в одной из них вы не провели на поле 90 минут.

- Поэтому сейчас я счастлив, что наконец-то забил! Хочется делать это в каждой игре, чтобы все время испытывать такие приятные ощущения.

- В матче прошлого тура с «Зенитом» в Санкт-Петербурге, выйдя на замену, вы имели отличный шанс забить. Чем запомнилась игра с лидерами РПЛ?

- Вот как раз тем моментом и запомнилась. Разыграли хорошую комбинацию, но немного не хватило точности. Когда я вышел на поле, «Зенит» уже вел 1:0 и хорошо держал мяч. Было тяжело забрать мяч себе и создавать моменты. А вот с «Ахматом» игра получилась, что называется, туда-сюда, без обороны. Соперник давал играть, и мы воспользовались своими возможностями. С «Ахматом» было, конечно, проще, чем с «Зенитом».

- «Арсенал» наколотил три гола в меньшинстве. Как это вообще возможно?

- Я нисколько не удивлен, потому что у нас мастеровитая команда. Ребята собраны потрясающие. Лука Джорджевич забил с угла нереальный мяч. Нужно высокое исполнительское мастерство, чтобы поразить цель с такой позиции. И третий гол - черпачком, хладнокровно - у Даниила Лесового получился на загляденье. Матч показал, что «Арсенал» может забивать в каждом матче. Хотя, до этого не получалось.

«КОНОНОВ ПРОСИТ ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО Я ЛЮБЛЮ»

- Все три гола забили футболисты, пришедшие в «Арсенал» в аренду: Джорджевич и Лесовой - из «Зенита», вы из «Спартака». Как играется в таком коллективе?

- У нас прекрасный коллектив, в котором легко общаться со всеми ребятами. Я пришел к тренеру, философия которого мне лично очень подходит.

- Чем же подкупает стиль работы Олега Кононова?

- Я всю жизнь провел в «Спартаке», и у нас там тренировочный процесс строился на работе с мячом, через комбинации. Мы стремились постоянно доминировать на поле, контролировать мяч. И в «Арсенале» тренер просит делать то же самое. Контроль, атака, но при этом и надежная игра в защите. Мы стараемся против любого соперника действовать первым номером. Такой футбол мне импонирует.

- То есть, футбол у «Арсенала» Кононова — спартаковский?

- Да. Считаю, мне очень повезло, что я оказался в Туле с такими партнерами и тренерским штабом.

- Держитесь поближе к молодежи?

- У нас такого нет: молодой – не молодой. Хорошо общаемся со всеми ребятами. До прихода в команду я знал Артема Сокола. Мы с ним лет десять уже знакомы и пять лет тесно общаемся. В «Спартаке» в одной комнате жили. И вот опять играем вместе - теперь в Туле. Сокол - один из моих лучших друзей. Благодаря Артему освоиться в «Арсенале» оказалось еще проще.

- Как оцениваете старт сезона?

- Хотелось бы еще лучше. Считаю, должны были выигрывать у «Динамо». Немного не повезло. Да и с «Зенитом» ничья была близко. А с «Ахматом», наконец, раскрыли потенциал. Теперь надо развивать успех.

- Чувствуете, что Кононов на вас рассчитывает?

- Однозначно - и это очень сильно помогает. Как человек, он спокойный и требовательный. Вся его работа и установки проходят очень солидно. Мне все понятно и близко по стилю, комфортно играть. Тренер просит делать на поле все то, что я люблю. Поэтому мне очень легко.

«БРАТ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОПАДЕТ В ОСНОВУ «СПАРТАКА»

- «Спартак» вроде бы не горел желанием вас отпускать. Почему решили уйти в аренду в «Арсенал»?

- Ради практики. Мне нужно играть. Много играть, потому что хочу стать большим футболистом. Когда на меня вышел «Арсенал», я даже не задумывался, сразу дал согласие на переход. Особых сложностей с переездом не было, подписал бумаги и уехал в Тулу в тот же вечер. Меня встретили, показали базу, представили команде. Быстро освоился, почувствовал себя своим.

- Сейчас Массимо Каррера доверяет молодежи. Следите за игрой молодых ребят в «Спартаке»?

- Конечно, я ведь десять лет провел в этой команде. У меня там младший брат играет – Солтмурад. Поэтому не пропускаю ни одного матча.

- Брата еще не привлекают к тренировкам с основой?

- Пока нет, но всему свое время. А то, что он там будет - не сомневаюсь.

- Вы имеете право играть против «Спартака»?

- В арендном контракте прописана большая сумма на этот случай.

- Тула недалеко от Москвы. Удается выбираться домой на выходные?

- Да, у нас после матчей один или два выходных - и мы спокойно едем к родным отдохнуть. Родители пока ко мне не приезжали. Они сейчас в Ингушетии, на родине.