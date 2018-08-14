Буквально через несколько часов «Спартаку» предстоит провести самый важный в 2018 году матч – ответную встречу третьего раунда квалификационного турнира Лиги чемпионов против греческого ПАОКа. Первый матч команда Массимо Карреры проиграла, ведя в счете по ходу первого тайма 2:0. Вполне возможно, что игра с греками станет судьбоносной для итальянского наставника красно-белых. В схожей ситуации ровно 10 лет назад, 14 августа 2008 года, в отставку с поста тренера «Спартака» был отправлен нынешний наставник сборкой России Станислав Черчесов. Вот мы и решили вспомнить, за какие проступки летели с плеч головы его предшественников за последние десять лет.

Станислав Черчесов

Ровно десять лет назад, как мы уже вспомнили, «Спартаком» руководил герой ЧМ-2018 Станислав Черчесов. К моменту отставки его команда в чемпионате страны после 17-ти туров делила третье-четвертое места с «Амкаром», а впереди на расстоянии вытянутой руки с гандикапом в 3 и 5 очков шли соответственно «Динамо» с «Рубином». Последнем матчем Черчесова у руля «Спартака» стала игра все того же третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Соперником было киевское «Динамо» (да, тогда нас с украинскими клубами еще не разводили). «Спартак» дома крупно уступил киевлянам со счетом 1:4. На ответный поединок команду выводил уже не Черчесов.

Микаэль Лаудруп



Приемником Черчесова на посту главного тренера «Спартака» стал датчанин Микаэль Лаудруп. при нем красно-белые не сумели пробиться в плей-офф Лиги Европы и провалили концовку чемпионата России, финишировав восьмыми. Несмотря на это, тренера у руля оставили на следующий сезон чемпионата, который «Спартак» начал ни шатко, ни валко – два поражения, ничья и победа в четырех первых турах. Последней каплей стало разгромное поражение от «Динамо», но уже не от киевского, а от московского – в четвертьфинале Кубка России – со счетом 0:3.

Валерий Карпин

Лаудрупа на посту главного тренера сменил генеральный директор того «Спартака» Валерий Карпин, который смог продержаться у руля команды рекордные для построманцевской эпохи 122 матча. Уходил со своего поста Карпин тихо и без скандалов – по окончании переходного сезона 2010/12. В своем последнем на тот момент матче во главе «Спартака» Валерий Георгиевич переиграл «Локомотив» со счетом 2:0. «Спартак» финишировал вторым после «Зенита». Смена тренера произошла не из-за плохих показателей, а просто потому что Валерию Карпину пора было перестать совмещать посты.

Унаи Эмери

Карпина у руля красно-белой лодки, которую постоянно кто-то раскачивает, сменил испанец Унаи Эмери. Начало его правления в клубе было задорным: 4 победы в 5 стартовых матчах чемпионата России и проход в групповой этап Лиги чемпионов после победы в стадии плей-офф над «Фенербахче». Кстати, именно турецкий клуб может достаться команде Карреры, если она-таки пройдет ПАОК и выйдет в раунд плей-офф. Но осенью дела у клуба Эмери пошли из рук вон плохо. За тур до конца группового турнира Лиги чемпионов «Спартак» потерял шансы даже на третье место, а в чемпионате России после 17-ти туров занимал 7 место. Последним матчем Эмери стала игра против… московского «Динамо». После поражения 1:5 в раздевалку клуба вошел лично Федун и сообщил Эмери об увольнении.

Валерий Карпин

Второе пришествие Валерия Карпина на тренерский мостик вновь началось с увольнения иностранца, которого он же и назначал. На этот раз Валерий Георгиевич продержался у руля куда меньше – всего 39 матчей. Его отправили в отставку в самом начале весенней стадии сезона 2014/14 после того, как «Спартак» проиграла «Тереку» (предпоследнему месту) в чемпионате и «Тосно» в 1/16 финала Кубка России. Последней каплей стала ничья с «Анжи» (последним местом) на своем поле. Все это происходило на фоне вылета из Лиги Европы осле поражения от скромного швейцарского «Санкт-Галлена». Так завершилась эра Карпина в «Спартаке».

Дмитрий Гунько

После увольнения Карпина «Спартак» принял тренер молодежки Дмитрий Гунько, продержавшийся у руля всего 9 матчей – до окончания сезона. 5 поражений, 1 ничья и всего три победы – результаты, которые привели к отставке очередного тренера. Так уж случилось, что последним матчем Гунько у руля «Спартака» была игра все с тем же роковым московским «Динамо». Ее, правда, красно-белые выиграли со счетом 3:2, финишировав на пятом месте в чемпионате – позади бело-голубых.

Мурат Якин

Следующий сезон «Спартак» начинал со швейцарским тренером Муратом Якином, которого Федуну порекомендовал сам Жохе Моуринью. Тренера со скрипом дотерпели до окончания сезона. В последних пяти играх красно-белые не одержали ни одной победы при трех поражениях и двух ничьих. Сезон 2014/15 клуб завершил на шестом месте, вновь не попав в еврокубки.

Дмитрий Аленичев

За Якином шел Дмитрий Аленичев. Единственные его полный сезон «Спартак» завершил на пятом месте – в зоне Лиги Европы. Тренер хоть и не впечатлил, но все же остался на своем посту. В следующем сезоне чемпионата он успел поработать со «Спартаком» всего в одном матче, победив свой бывший тульский «Арсенал» со счетом 4:0. В отставку Аленичева отправили после того, как клуб провалил квалификацию Лиги Европы, уступив скромному кипрскому АЕКу дома со счетом 0:1.

Так пост тренера «Спартака» занял Массимо Каррера, которому теперь предстоит непростая, а может даже судьбоносная квалификация Лиги чемпионов. Мы не на что не намекаем, но… в следующем домашнем матче чемпионата России «Спартак» играет с московским «Динамо», тем самым, поражение от которого в последнем туре прошлого сезона не позволило красно-белым попасть в групповой турнир Лиги чемпионов напрямую.