1. Инициативность Зобнина

Матч: «Спартак» – «Анжи» – 1:0

Лучший маневр нашего уик-энда совершил не тренер, а футболист – полузащитник «Спартака» Роман Зобнин.

На 68-й минуте Зобнин оставил «Анжи» вдевятером. Хавбек красно-белых подхватил мяч на своей половине поля и ускорился на чужую. Обыграв во время забега двух соперников – Гиголаева и Чайковского, Роман был сбит третьим – Дмитрием Белоруковым. А у того уже была желтая карточка. За фол он получил вторую и покинул поле досрочно. Ранее у команды Магомеда Адиева был удален Понсе.

Был ли чудо-прорыв Зобнина спланированным? Возможно. За пять минут до обозначенного момента Роман подошел к тренерской скамейке, попил водички и подозвал к себе переводчика, чтобы о чем-то спросить Массимо Карреру! Футболист говорил значительно больше наставника, тот вообще в ответ сказал пару слов и кивнул. Очевидно, полузащитник внес идею.

Против махачкалинцев 47-й номер красно-белых играл на позиции опорника и ранее таких включений не предпринимал. Что не помешало ему переломить игру. Эпизод стал ключевым – уже через две минуты «Спартак» открыл счет. Имея на два игрока меньше, исполнители «Анжи» не помешали хозяева разыграть угловой и упустили в своей штрафной Зе Луиша. Вскоре Зобнин еще раз включился в атаку – открылся под пас в штрафной площадке, впервые в матче при позиционной атаке. Вероятно, именно о включениях в атаку он спрашивал Карреру. Даже если нет, то игру переломил прорыв игрока сборной России.

Многим тренерам нравится, когда спортсмены предлагают свои идеи. Гаджи Гаджиев придерживается мнения, что футболист-участник процесса принесет больше пользы, чем игрок-исполнитель. В его командах всегда есть место диалогам о тактике. Виктор Гончаренко в прошлом сезоне прислушивался к наблюдениям и предложениям Сергея Игнашевича. Ситуация Зобнина показывает, что в «Спартаке» футболист тоже может право подойти к тренеру и озвучить предложение.

Что такое футбол? Игра. Она подразумевает импровизацию. На нее даже можно делать ставку. Владимир Петкович в сборной Швейцарии строил игру вокруг Джердана Шакири. «В атаке у нас организационный хаос. Во главе с Шакири», – сказал специалист во время ЧМ-2018. В «Баварии» этого полузащитника не ограничивал в действиях Юпп Хайнкес. Лишь просил Анатолия Тимощука страховать зону творца.

Роман Зобнин – футболист с творческим началом, как и Шакири. И иметь такого игрока в составе – большая удача «Спартака». Он всегда может переломить ход матча. Такому не нужно мешать. Каррера это понимает.

2. Вариативность Мусаева и удар по слабым зонам

Матч: «Уфа» – «Краснодар» – 0:1

В столице Башкортостана «Краснодар» показал вариативность в атаке. У «быков» был и привычный розыгрыш мяча низом, и дальние удары, и фланговые подачи, и забросы из глубины. А еще гости продемонстрировали готовность к контратакам – разбежаться коллективу Сергея Томарова не дали. А ведь он хотел.

«Уфа» неожиданно решила защищаться по схеме 5-3-2, два нападающих играли удаленно от восьми партнеров. Обычно команда обороняется по модулю 5-4-1. Расчет понятен – убежать в контратаку, за счет быстрых Ивана Облякова и Игбуна. Но не удалось. «Краснодар» или сразу накрывал соперника контротбором, или разбирался сзади. У хозяев ни разу не возникло численного преимущества в контратаке. Из-за правильных действий «быков» – один из крайних защитников в фазе атаки был нацелен на сдерживание – он определялся в зависимости от ситуации.

А вот «быки» в атаке нащупали слабые места у соперника. Это подступы перед штрафной. Тремя полузащитниками всю ширину поля перекрыть нельзя. Особенно при низкой защите. Обычно при схеме 5-3-2 нападающие теснят атакующих игроков на фланги, где идет фаза отбора, но у «Уфы» форварды располагались очень высоко и не могли никого никуда выпроваживать. Когда «Краснодар» быстро разыгрывал мяч (менял фланги, обычно – несколькими быстрыми передачами низом), то оказывался на открытых участках. Подопечные Мурада Мусаева нанесли сразу 13 ударов издали. А всего – 20. Соперник позволял. 14 из них гости выполнили после перерыва – когда поняли, как играет «Уфа».

Успех «Краснодару» принесла фланговая атака. Вандерсон забил, выиграв подбор на линии штрафной после подачи Классона. При атаках правым флангом он неизменно открывался на линии штрафной. Для подачи или подбора. «Уфа» со своей оборонительной системой на подборах не преуспела.

При подачах с правой бровки за спиной Вандерсона ни на одном кадре не видно Рамиреса. Левый защитник оставался в глубине для срыва контратаки. «Уфа» любит убегать во фланги, бросая мяч Облякову или Сильвестру Игбуну.

«Краснодар» выдал не самый зрелищный футбол. Но он был зрелым, правильным. На победу «быки» наиграли.

3. Ходы Хохлова с Панченко

Матч: «Урал» – «Динамо» – 1:1

Атакующий полузащитник Кирилл Панченко начал встречу в опорной зоне.

Матч Кирилл провел не самый лучший – он упускал оппонентов, позволяя им открываться за спину. Но «Динамо» не пропустило – помогла превентивная мера Дмитрия Хохлова, выраженная в трех центральных защитниках. Они успевали подчищать огрехи атакующего игрока.

На 62-й минуте Дмитрий Хохлов решил передвинуть Кирилл в атаку. Если в обороне он ошибался, то в созидании ранее не преуспел никак. Передвижение вперед состоялось после выхода на поле Антона Соснина. Он появился вместо Хольмена – с переводом Панченко вперед большой надобности в трех защитниках у «Динамо» не было.

Перейдя вперед, Панченко накалил ситуацию у чужих ворот. Трижды он открывался между линиями соперника, две атаки завершились ударами!

Панченко пошатал оборону «Урала». А обрушил ее Евгений Марков – он забил при фланговой атаке. Марков вышел на замену вместо старательного Панченко.

Перевод Панченко в атаку сказался на «Динамо» положительно. Выход вместо него на поле Маркова тоже. К появлению Кирилла в опорной зоне как к ошибке тренерского штаба относиться трудно, так как это бригада наставников выбрала трех защитников, подстраховавшись креативщика. У них могла быть надежда, что Панченко преуспеет в разгоне контратак. За атакующие инициативы критиковать не хочется.

Кадры: «Матч Премьер».