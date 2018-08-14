– Как поется в известной песне «Нам нужна одна победа». Что скажете?

– Одной вряд ли хватит, там дальше ждет, судя по всему, «Бенфика». Что касается предстоящего матча, на мой взгляд, будет очень тяжело. Саввиди пообещал миллион своим футболистам, для Греции это очень большие деньги. Такая сумма может здорово взбодрить игроков ПАОКа. И любой забитый гол в ворота «Спартака» может стать проблемой, если сам «Спартак» не успеет до этого забить.

И прошедший матч с «Анжи» оптимизма не добавил, когда, играя против девятерых, еле один мяч запихнули.

– Но ведь ПАОК в первом матче ничем особенным не удивил. А «Спартак» в основном сам себе забивал.

– Не соглашусь – у хозяев были моменты. Проблема в том, что оборона «Спартака» самое слабое звено. И то, что она ошибется, у меня практически сомнений нет. И если «Спартак» будет вести 1:0, в конце может потерять концентрацию, и один гол греков все решит. Поэтому минимум надо забивать два, на защиту надежды мало. ПАОКу терять нечего, а за эти деньги ребята будут землю грызть.

– Вы критикуете оборону «Спартака». А как вам Жиго – кажется, он придал уверенности защите?

– Мне нравится Джикия, про Жиго пока такого не могу сказать. Но Каррера отдает предпочтение своему соотечественнику Бокетти, а тот пожарит в каждом матче. Помните, в конце игры в Афинах он ошибся, нападающий соперника вышел один на один, но хорошо, что не попал в ворота. А так было бы 4:2, совсем комфортный счет для греков.

– В Афинах был неприятный инцидент с нашими журналистами, когда на них наезжали греческие болельщики. Что об этом думаете?

– Мне кажется, раздувать этот эпизод не стоило, жаловаться тоже никуда не надо. Нужно аккуратно паре греческих журналистов в Москве тоже воткнуть в грызло и все. Дать по уху, и пусть с ухом, как у чебурашки, комментируют матч. По принципу – зуб за зуб. И будем квиты. Но это должны делать специально обученные люди.

– Давайте подытожим: верим в команду, пройдет «Спартак» дальше?

– Надеюсь. Верю, что дальше пройдем, но там ждет молодая «Бенфика», которая начинает прогрессировать. Это соперник – явно посложнее ПАОКа.

Матч «Спартак» – ПАОК пройдет сегодня на «Открытие Арене». Начало в 20.30.