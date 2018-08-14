Полузащитник сборной России и «Локомотива» Алесей Миранчук ответил на вопросы журналистов на презентации молодежного кубка UTLC Cup – Young Eurasian Stars 2018.

- Хорошо, что РЖД проводит такой детский турнир. В мое время приходилось уезжать за границу и там пробовать себя и проверять свой уровень. А сейчас к нам приезжают команды со всего Света. Ребятам желаю удачи, пусть победит сильнейший.

Я бывал на турнирах в Италии, два года подряд проигрывали «Сампдории» по пенальти. Еще запомнился турнир во Франции, но больше не футболом, а бытом. Мы там жили в семьях по обмену, а не в отелях. Жил кстати не с братом, а с другом. В конце турнира поменялись с Антоном местами и только под конец все поняли, что нас двое.

- Вы были в сборной России на ЧМ. Какие ощущения посещали во время матча с Уругваем (0:3)?

- Самые крутые. С одной стороны, на чемпионате мира мне не удалось проявить себя по максимуму, а с другой, я прочувствовал атмосферу домашнего ЧМ, это ни с чем не сравнится. Теперь это мотивация – нужно проявлять себя и далее выступать на самом высоком уровне. Александр Головин – пример: показал себя и уехал во Францию.

- За счет чего сборная добилась такого результата?

- В команде было все здорово, по результату это понятно. У нас получилось и в раздевалке и на поле.

- «Локомотив» не может забить на протяжении трех туров. Чего не хватает команде?

- Мы работаем, делаем все возможное, чтобы исправить положение. Никого происходящее не устраивает. Надеюсь, в ближайшем матче с «Крыльями Советов» придут и голы и победы.

- Как играется с Федором Смоловым?

- Это классный форвард, мы все об этом знаем. Качественному футболисту не нужно как-то специально вливаться в команду. А тут еще и русскоговорящий игрок, нет недопонимания. До перехода к нам или сразу после с Федором как-то специально не общались. Сейчас нам главное забить, уж как-нибудь, тогда, надеюсь, у нас пойдет.

- Будете следить за ответным матчем «Спартака» против ПАОКа?

- Да, стараюсь смотреть все ерокубковые матчи наших клубов. Очень интересно наблюдать за нашими. Желаю «Спартаку» удачи, хочется, чтобы в групповых стадии еврокубков выходили как можно больше российских представителей.

- С кем бы хотели сыграть в группе Лиги чемпионов?

- Мой ответ ни к чему не приведет, уже по факту будем готовиться к тем, кто попадется. Тогда и детальнее обсудить можно будет. А так, в любом случае два классных соперника нам точно обеспечены.