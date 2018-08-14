Журналист «Советского спорта» о плюсах и минусах перехода Дениса Черышева из «Вильярреала» в «Валенсию».

Денис Черышев возвращается в свой бывший клуб. Нет, пока это не мадридский «Реал», но уже и не местечковый «Вильярреал». 27-летний полузащитник вернулся в «Валенсию». Опять – в аренду.

Летучая мышь

Да, может в Валенсии Дениса не будут так боготворить, как в Вильярреале, но и чужим здесь россиянин себя чувствовать не будет. За «летучих мышей» Черышев уже играл. Зимой 2016 года «Валенсия» взяла россиянина в аренду у мадридского «Реала». Тогда в чемпионате Испании Денис появился на поле в шести матчах, забив три гола, после чего получил травму и надолго выбыл из строя. Черышев вроде восстановился, вышел на поле еще в одной игре, но через полчаса вынужден был покинуть поле – футболисту предстояла операция.

В то время Черышев, уже 25-летний, все еще считался многообещающим воспитанником футбольной академии королевского клуба, оценивался в 10 млн евро и не выходил на поле в белой футболке только по одной причине – на его позиции в «Реале» играл Криштиану Роналду. Сейчас все по-другому – Денис Черышев – один из лучших бомбардиров ЧМ-2018 и уже состоявшаяся звезда сборной России. Так что в «Валенсию» он едет в высоком статусе – железобетонным игроком основного состава.

Главное преимущество «Валенсии» перед тем же «Вильярреалом» - Лига чемпионов. По итогам прошлого сезона «летучие мыши» заняли четвертую строчку, опередив как раз «желтую подлодку». По новым правилам желто-оранжевые начнут играть сразу с группового этапа – минуя все квалификационные раунды.

Еще один плюс переезда в «Валенсию» для Черышева – практически полное отсутствие конкуренции на его позиции. В прошлом сезоне левым полузащитником в тактических построениях Гарсии Марселино был арендованный у «ПСЖ» 21-летний португалец Гонсало Гуэдес. В «Валенсии» он сыграл так, что в Париже посчитали, что такая корова нужна самому. Единственным конкурентом за место в основе у Черышева станет 22-летний Начо Хиль – воспитанник клуба, звезд с неба не хватающий. Прошлый сезон он провел в аренде в «Лас-Пальмасе» - 14 матчей и ни одного гола. Черышеву не придется переживать за место в составе и можно будет сосредоточиться на игре – ничто не будет мешать ему показать свой лучший футбол.

Человек-хрусталь

Проблема одна – к 27-ми годам Денис в Испании на уровне примеры провел лишь один полноценный сезон в качестве игрока стартового состава. В остальных случаях в ход событий вмешивались травмы. Никто не гарантирует, что в этом сезоне «хрустальному» футболисту удастся избежать повторения печальных событий. Отчасти по этой же причине «Валенсия» не стала сразу покупать игрока, за которого требовали порядка 20-25 млн евро, а остановила выбор на аренде – эдакий вариант тест-драйва для футболиста, по игам которого и решится его судьба.

Кстати, свой единственный полноценный и пока лучший в карьере сезон Черышев провел в «Вильярреале», главным тренером которого тогда был… Гарсия Марселино. Он же покупал Черышева в команду из «Реала», но ровно через месяц был отправлен в отставку. Проведя год без работы он возглавил «Валенсию», в которую теперь зовет своего любимого футболиста – Черышева.

Остается надеяться, что Денис наконец-то окончательно залечил травму, которая попила у него столько крови, и готов провести свой лучший сезон. Начало уже было положено на ЧМ. А там – чем черт не шутит. Повышение из «Валенсии» может быть одним – Топ-3 испанского футбола: «Барселона», «Атлетико» или «Реал», котором Роналду, уйдя в «Ювентус», чуть ослабил конкуренцию с левого края.