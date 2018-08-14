Пока клубы РПЛ пытаются научиться зарабатывать, в Англии достигли уникальных результатов.

Оказывается, что сразу 11 из 20 клубов английской премьер-лиги в сезоне 2016/2017 могли заработать вообще без болельщиков на стадионе. Как такое возможно?

Сразу же нужно напомнить, что перед сезоном 2016/2017 был заключен новый контракт на телеправа в АПЛ. В итоге, клубы заработали 8,3 миллиарда фунтов от телетрансляций. Для сравнения, еще в 2012 году представители премьер-лиги смогли заработать лишь 3,018 миллиарда фунтов. На лицо колоссальный прогресс и понимание того, как нужно вести футбольный бизнес в современных реалиях.

Фанаты клубам не нужны? Нет, об этом никто не говорит. Болельщиков в Англии любят, ценят и даже иногда идут на уступки. В этом момент почему-то вспоминаются наши отечественные полупустые трибуны и умирающие из-за нехватки денег клубы. В числе которых даже недавний обладатель Кубка России. Парадокс. Причем мы обращаем внимание как раз на посещаемость: мол, будут по 40 тысяч ходить каждый матч, будут и деньги. Англичане доказывают обратное. Да, фанаты – это неотъемлемая часть футбола и без них теоретически можно зарабатывать. Основной доход целого ряда клубов идет именно от телетрансляций. А у нас, как известно, с этим вопросом все очень туманно.



Доходы клубов АПЛ без учета прибыли от фанатов. Источник: BBC Sport

И все же надо оговориться, без фанатов не сделаешь даже красивой картинки, которую так хочется продать. Так что совершенно прав Малкольм Кларк, глава федерации футбольных болельщиков, говоря, что «менеджеры и игроки уходят, а мы (фанаты) остаемся всегда». «Именно благодаря созданной нами атмосфере клубы могут продать красивую картинку», - резюмирует Кларк. С ним тут не поспоришь.



Процентное соотношение доходов от телетрансляций в общей прибыли клубов АПЛ. Источник: BBC Sport

И все же давайте взглянем на цифры сухой статистики. Согласно BBC, в сезоне 2016/2017 «Лестер» сумел заработать 76,03 миллиона фунтов без учета продажи билетов, а «Эвертон» - 16,60 миллионов фунтов. Даже скромный «Борнмут» с вместимостью стадиона в 11450 мест заработал 136 миллионов фунтов, из которых лишь 5,2 миллиона фунтов от продажи билетов на матчи.

Всего же в сезоне 2016/2017 в 61 профессиональном английском клубе доход от продажи билетов составил лишь четверть от общего. Примечательно, что заработать «без фанатов» могли бы лишь представители АПЛ, не входящие в богатую пятерку Англии. «Юнайтед», «Сити», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси» по сути не вышли в плюс без учета доходов от билетов. Но это уже другая история.

Получается, что теоретически можно зарабатывать и при неполных трибунах? Видимо да. По крайней мере, об этом говорит статистика. Но в целом такая система работает только с учетом ряда составляющих: креативной работе клуба с болельщиками, красочных и шумных стадионах, хорошем уровне футбола и, конечно, продуманной политикой продажи телевизионных прав. Учимся зарабатывать у Англии, друзья.