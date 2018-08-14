21-летний нападающий «Крыльев Советов», забивший в Ростове-на-Дону лучший гол 3-го тура, поделился планами на будущее. Своими и команды.

«КУДА ЦЕЛИЛ, ТУДА И ПОПАЛ»

- Вы не просто забили «Ростову» гол-красавец, но и принесли команде первую в сезоне победу. Как настроение?

- Отлично! В понедельник уже тренировались, со вторника начали готовиться к следующей игре. С «Локомотивом» будет в два раза сложнее, чем с «Ростовом».

- Признайтесь, попали в девятку случайно или били на исполнение?

- Никакого везения там не было. Мяч отскочил ко мне, я обыграл сначала одного оппонента, затем на замахе убрал второго - и решил пробить. Метил туда, куда и попал. Считайте это ударом на исполнение.

- А туром ранее «Крылья» уступили 0:3 дома «Оренбургу». Почему команду так лихорадит?

- Стечение обстоятельств. С «Оренбургом» все могло закончиться хорошо, реализуй мы пенальти в первом тайме. Но вместо 1:1 получили 0:2, а потом и 0:3. Вернуться в игру было тяжело. Но та неудача нас сильно разозлила. И эту злость мы выместили на «Ростов». И против «Локо» намерены играть на победу.

- На домашние матчи «Крыльев» после чемпионата мира ходит под 40 тысяч зрителей…

- Да, это мощный стимул показывать лучший футбол. Кстати, в Ростове-на-Дону тоже была приличная аудитория. Здорово, что в РПЛ сейчас такая посещаемость. Играть приятно.

«ДАДИМ «ЛОКО» БОЙ»

- После ФНЛ играть в РПЛ сложнее?

- Разница есть. Мастерство соперников, скорости, качество передач - все другое. В ФНЛ не за любую ошибку тебя накажут, а здесь чуть расслабишься, потеряешь концентрацию - и вынимай.

- Некоторые считают футбол в РПЛ скучным…

- Не согласен. Просто в России команды умеют обороняться. Порядок часто бьет класс - и это скорее говорит в пользу нашего чемпионата. Ведь почти нет предсказуемых матчей. Любой фаворит может проиграть кому угодно. Претензии по поводу «автобусов» вообще не понимаю. Каждый добивается результата, как считает нужным. Это футбол. У кого-то лучше получается контролировать мяч, у кого-то играть через навесы и так далее.

- «Локомотив» не забил в трех стартовых турах. Это на руку «Крыльям»?

- Наоборот, у чемпионов страны мощный стимул. К ним недавно добавился Федор Смолов, против нас может выйти Бенедикт Хеведес. И, тем не менее, повторюсь, мы будем биться за три очка. У нас отличная, сплоченная команда. Во всех линиях.

«К ТИХОНОВУ МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ С ЛЮБЫМ ВОПРОСОМ»

- Хотели бы со временем перейти в какой-нибудь российский топ-клуб?

- В РПЛ высокая конкуренция, понятие «топ-клуб» весьма условно. Если бы меня куда-нибудь позвали прямо сейчас, сто раз подумал бы, имеет ли смысл уходить из «Крыльев». Самара стала для меня родным городом. Я наслаждаюсь здесь футболом.

- В конце сезона-2016/17 вы, совсем еще молодым, успели поиграть в РПЛ за «Томь» и даже забили тогда три гола…

- Тот опыт, конечно, пригодился. Я начал сезон не с нуля, а уже имея представление о премьер-лиге. Но «Крылья», конечно, намного сильнее той «Томи». Хотя, я общаюсь и с томичами, и со всеми своими нынешними одноклубниками. У нас дружный коллектив. А мои лучшие друзья - Алан Чочиев и Азер Алиев.

- У главного тренера «Крыльев» Андрея Тихонова есть свои любимчики? Он, кстати, в интервью нашему изданию заявил, что не удивился вашему голу. Сказал, что вы парень - нестандартный, и любите забивать так же - нестандартно.

- Андрей Валерьевич – прекрасный специалист. Отношения у него со всеми хорошие. Он умеет расположить футболиста к себе. К нему можно всегда подойти и обратиться с любым вопросом. «Крыльям» определенно повезло с тренером.

«МАСТЕРСТВО ВАЖНЕЕ ДЕНЕГ»

- Вы родом из Барнаула. Как стали футболистом в промышленном районе Сибири?

- Первый контракт подписал в 18 лет в Томске. До этого играл за барнаульское «Динамо», у тренера Александра Николаевича Горбунова. Он меня воспитывал как футболиста с пяти лет до 18. В Томске оказался на просмотре - и меня сразу взяли. До зимы играл за дубль, а потом дебютировал в премьер-лиге в матче с «Уфой»…

Когда опытные ребята начали покидать «Томь» из-за долгов, в основной состав влилась молодежь. В том числе и я. За 13 матчей забил 3 гола, отдал одну голевую. После вылета в ФНЛ еще полсезона поиграл в Томске, а потом переехал в Самару. На приглашения в «Крылья» ответил согласием без раздумий. Хотелось двигаться дальше, развиваться - здесь это проще.

- За большими деньгами не гнались?

- Нет. На первом плане сейчас - карьерный рост, возможность прибавлять в мастерстве. Допустим, к «Зениту» я на данный момент объективно не готов. Сколько бы денег ни предлагали, не видел бы смысла туда идти. Посмотрите, какой там состав! Пока там в атаке есть Артем Дзюба, ловить нечего.

- Сравниваете себя с Дзюбой?

- Думаю, где-то мы похожи. А где-то маленько различаемся.

- Сибирь дала много талантливых футболистов. Можно вспомнить того же Александра Головина.

- Саша Ерохин с Барнаула, кстати, тоже. А Головин - из Кемерова, это рядом… Однако многое зависит не от школы, а от самого футболиста. Многие великие игроки вышли из серых, промышленных городов, потому что были мотивированы. При желании можно выбиться в люди откуда угодно.

А так, в Барнауле - хорошая школа. Про Ерохина сказал. Могу вспомнить двух вратарей, которые играют сейчас в РПЛ, - Евгения Городова и Юрия Дюпина.

«ЧЕМПИОНОМ СТАНЕТ ПИТЕР»

- Кто фаворит РПЛ-2018/19?

- Думаю, чемпионом станет «Зенит». У них состав мощный и рисунок игры - четкий.

- Разгромное поражение питерцев от минского «Динамо» в Лиге Европы вас не разубедил?

- У всех команд случаются подобные сбои. У «Зенита» произошел сбой. С кем не бывает?

- А «Спартак» и «Локо» за золото не поборются?

- Поборются. Но вы попросили назвать фаворита, я назвал - это «Зенит». Питерцев я ставлю выше московских команд, у которых тоже огромный потенциал.

- О сборной России уже подумываете?

- Об основной команде пока нет. А что касается молодежки, надеюсь, вызовут в сентябре на отборочный матч чемпионата Европы против сербов.

- И все-таки о главной команде страны мечтаете?

- А кто не мечтает? Федор Чалов уже попадал в расширенный список. Головин, которому я почти ровесник, вообще был одним из лучших на чемпионате мира. Все возможно, если работать на тренировках. Вот и буду работать.