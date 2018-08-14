Обозреватель «Советского спорта» – о матче Лиги чемпионов «Спартак» - ПАОК.

«Спартак» и «Зенит» на данный момент две команды в нашем чемпионате, которые могут бороться за золото. Но «Зенит» проигрывает в Минске 0:4, а «Спартак» не может на своем поле ничего сделать с не самым именитым греческим клубом.

В старые времена опытные футболисты нас учили: если ничего не получается впереди, надо применять навал, грузить в штрафную. Мяч летает по штрафной и появляются какие-то шансы. Применительно к этой игре. Тот же Зе Луиш как-то может зацепиться, а в концовке вперед пошел Жиго. Но ведь даже нормально нагрузить в штрафную не могут!

Тренеры считают: если мы владеем мячом, значит, контролируем игру. Но даже, когда еще на поле было 11 человек, «Спартак» игру не вел и был ничем не лучше ПАОКа. И надо говорить, что за эти три года при Каррере «Спартак» ни в чем не прибавил. Если говорить о тактике, то разговор шел только о том, в три центральных защитника команда играет или в два. Но ведь тактика заключается не только в этом, а в том, как переиграть оборону соперника. Для этого нужно быстро готовить атаки. Но каждый раз, когда кто-то из защитников получает мяч, первое движение – либо пас назад, либо поперек. Еще можно активно использовать фланги, с прострелами и навесами. Но ведь ничего этого нет. И получается какая-то безликая игра. И все разговоры о тренерских достоинствах Карреры сводятся к одному – он хороший мотиватор.

Квалификация Лиги чемпионов – это главные матчи начала сезона. На кону серьезные деньги. Футболисты должны летать по полю, а мы видим измученные лица. С такими лицами не играют в футбол. Поэтому и получается, что человек, который отыграл от звонка до звонка весь чемпионат мира, отдохнул всего пару недель, затем отыграл без замен все стартовые матчи чемпионата, сегодня лучший на поле. Я имею в виду Романа Зобнина. И тогда возникает вопрос: как тренер подготовил команду к сезону?

Луис Адриану на ровном месте заработал удаление. Ну что с ним делать, как его наказывать? Можно сказать, что за такое взять, и вообще выгнать из команды. Но это же неправильно, да и невозможно в наше время такое сделать. Он что не понимал, что сегодня важнейший матч, что надо побеждать, забивать голы? Для этого его и поставили в состав. Подвел, сильно подвел.

Каррера хотя бы скажет, что этот человек нас здорово подвел? Думаю, не скажет. Будет говорить: мы вдесятером играли на равных.

Если подвести итог, невозможно выиграть, если не попадаешь в ворота!