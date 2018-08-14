Наставник ПАОК после игры со «Спартаком» (0:0) ответил на вопросы журналистов.

- Какое у вас настроение после ничьей и выхода в раунд плей-офф?

- Мы выдержали свой план, играя под давлением. Особенно тяжело пришлось в последние 50 минут.

- Как относитесь к упущенным вашей командой моментам?

- Конечно, мы хотели победить. Но и «Спартак» играл хорошо. Особенно понравился Жиго. Главное, что мы достигли нужного результата.

- Насколько нормально для футбола артистическое падение вашего игрока, за которым последовало удаление Луиса Адриано?

- Аналогичная ситуация была в Салониках, когда «Спартак» получил право на пенальти.

- Вашим соперником будет «Бенфика». Вам хватит недели для подготовки, ведь, наверное, хочется попраздновать?

- Сначала я буду наслаждаться победой вместе с женой, а потом начнем готовиться.

- Ваш вратарь с первых минут тянул время. Это – нормально?

- Мы добились своей цели. Пусть и играли, как вы говорите, в антифутбол. Эти вопросы (два последних задали российские журналисты) считаю провокационными.

- Почему не было болельщиков на этом матче?

- Видимо, им было не просто добраться до Москвы.