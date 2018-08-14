V4x3 l 1534278427722

После вылета «Спартака» из борьбы за путевку в групповой этап Лиги чемпионов на вопросы корреспондентов ответил наставник «Спартака».

V4x3 m 1534278000228
Ну, теперь-то в «Спартаке» поняли, что Каррера – тренер-двоечник?!

- Лига чемпионов – не уровень «Спартака»?
- Я горжусь своей командой и ее игрой сегодня. В этих двух матчах у нас было 20 кошмарных минут, которые и привели к поражению в Салониках. Сегодня мы 70 минут играли в меньшинстве и сделали все для победы. Ни на что не буду жаловаться.

- Что вы сказали Адриано, который заставил вашу команду играть вдесятером 70 минут?
- Я не видел момент. Адриано всегда отдавался на 100 процентов и я не могу обвинять его.

- С чем связана замена Фернандо на Самедова?
- Просто потом мы хотели поменять Комбарова на Мельгарехо и больше атаковать.

- Не боитесь, что сезон окажется скомканным?
- Почему он должен быть скомканным? Мы сыграем в Лиге Европы.

V4x3 m 1534277891737
Евгений Ловчев: Невозможно выиграть, если не попадаешь в ворота

- Потому, что не будет трансферов.
- Я доволен теми, кто есть в команде.

- Вам не кажется, что Квинси потерял мотивацию? Особенно после непопадания в Лигу чемпионов.
- Почему ты задаешь мне такой вопрос? Потому, что он не забил? Он точно не потерял мотивацию!

- Показалось, что векторы атак «Спартака» смещены на фланги. Почему команда мало атакует по центру?
- Есть разные варианты. В российском чемпионате много команд, которые защищаются большим количеством игроков. Эту оборону тяжело взломать.

- Что стало ключевым в двухматчевом противостоянии?
- Те 20 минут, когда мы перестали прессинговать в Салониках и упустили инициативу.

- Болельщики сейчас в соцсетях «уничтожают» Комбарова и Глушакова. Как прокомментируете их игру?
- Они отдавались игре полностью и я благодарен им за это.

Теги

Нажимая кнопку «Зарегистрироваться» Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте. Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.

Введите свою почту для восстановления пароля

Чтобы проголосовать, нужно войти или зарегистрироваться.