Массимо Каррера: Квинси точно не потерял мотивацию!
После вылета «Спартака» из борьбы за путевку в групповой этап Лиги чемпионов на вопросы корреспондентов ответил наставник «Спартака».
- Лига чемпионов – не уровень «Спартака»?
- Я горжусь своей командой и ее игрой сегодня. В этих двух матчах у нас было 20 кошмарных минут, которые и привели к поражению в Салониках. Сегодня мы 70 минут играли в меньшинстве и сделали все для победы. Ни на что не буду жаловаться.
- Что вы сказали Адриано, который заставил вашу команду играть вдесятером 70 минут?
- Я не видел момент. Адриано всегда отдавался на 100 процентов и я не могу обвинять его.
- С чем связана замена Фернандо на Самедова?
- Просто потом мы хотели поменять Комбарова на Мельгарехо и больше атаковать.
- Не боитесь, что сезон окажется скомканным?
- Почему он должен быть скомканным? Мы сыграем в Лиге Европы.
- Потому, что не будет трансферов.
- Я доволен теми, кто есть в команде.
- Вам не кажется, что Квинси потерял мотивацию? Особенно после непопадания в Лигу чемпионов.
- Почему ты задаешь мне такой вопрос? Потому, что он не забил? Он точно не потерял мотивацию!
- Показалось, что векторы атак «Спартака» смещены на фланги. Почему команда мало атакует по центру?
- Есть разные варианты. В российском чемпионате много команд, которые защищаются большим количеством игроков. Эту оборону тяжело взломать.
- Что стало ключевым в двухматчевом противостоянии?
- Те 20 минут, когда мы перестали прессинговать в Салониках и упустили инициативу.
- Болельщики сейчас в соцсетях «уничтожают» Комбарова и Глушакова. Как прокомментируете их игру?
- Они отдавались игре полностью и я благодарен им за это.