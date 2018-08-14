После вылета «Спартака» из борьбы за путевку в групповой этап Лиги чемпионов на вопросы корреспондентов ответил наставник «Спартака».

- Лига чемпионов – не уровень «Спартака»?

- Я горжусь своей командой и ее игрой сегодня. В этих двух матчах у нас было 20 кошмарных минут, которые и привели к поражению в Салониках. Сегодня мы 70 минут играли в меньшинстве и сделали все для победы. Ни на что не буду жаловаться.

- Что вы сказали Адриано, который заставил вашу команду играть вдесятером 70 минут?

- Я не видел момент. Адриано всегда отдавался на 100 процентов и я не могу обвинять его.

- С чем связана замена Фернандо на Самедова?

- Просто потом мы хотели поменять Комбарова на Мельгарехо и больше атаковать.

- Не боитесь, что сезон окажется скомканным?

- Почему он должен быть скомканным? Мы сыграем в Лиге Европы.

- Потому, что не будет трансферов.

- Я доволен теми, кто есть в команде.

- Вам не кажется, что Квинси потерял мотивацию? Особенно после непопадания в Лигу чемпионов.

- Почему ты задаешь мне такой вопрос? Потому, что он не забил? Он точно не потерял мотивацию!

- Показалось, что векторы атак «Спартака» смещены на фланги. Почему команда мало атакует по центру?

- Есть разные варианты. В российском чемпионате много команд, которые защищаются большим количеством игроков. Эту оборону тяжело взломать.

- Что стало ключевым в двухматчевом противостоянии?

- Те 20 минут, когда мы перестали прессинговать в Салониках и упустили инициативу.

- Болельщики сейчас в соцсетях «уничтожают» Комбарова и Глушакова. Как прокомментируете их игру?

- Они отдавались игре полностью и я благодарен им за это.