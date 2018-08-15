После инцидента во время первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ПАОК – «Спартак» в Салониках многие опасались неадекватной реакции со стороны российских фанатов. Однако никаких инцидентов ни до, ни во время, ни после игры корреспондент «Советского спорта» не заметил.

Матч в Салониках омрачился скандалом, в который были вовлечены российские журналисты. Во время и по окончании игры наши соотечественники сообщали в соцсетях, что болельщики греческого клуба нападали на них у входа в ложу прессы, а также отмечали, что ни стюарды, ни полиция не предпринимали необходимых мер для поддержания порядка. Пресс-служба ПАОКа все опровергла и сообщила, что конфликт между российскими журналистами и фанатами был вызван неэтичным поведением одного из представителей СМИ при входе на арену. Мол, пусть будут рады, что конфликт не заполыхал по-настоящему. Позднее РФС и «Спартак» обратились в УЕФА, но он не стал открывать дисциплинарное дело по факту нападения на российских журналистов.

Самые горячие головы из числа российских фанатов, причем, едва ли не всех ведущих клубов в соцсетях обещали грекам не менее горячий прием в Москве. Однако было понятно, что это – пустые слова одиночек. Опыт чемпионата мира, а также работающие на матче 3000 бойцов Росгвардии – серьезный козырь для желающих опровергнуть принципы российского гостеприимства.

Серьезные объединения болельщиков никаких реваншистских настроений не выказывали. «Трибуны для вас открыты в Москве. Welcome to Russia», – сообщается в твиттере одной из спартаковских группировок.

Им вторил корреспондент Ставрос Сонтолидис, корреспондент ведущего издания Греции Gazzetta.gr, который долгое время работавший пресс-атташе ПАОК: «Уверен, болельщики ПАОК посетят второй матч в Москве. И, опять же, не надо ждать драк. Все будет в порядке». Сам он пять раз был в российской столице и признался, что очень уважает россиян.

Выходя из станции метро «Спартак» за 1,5 часа до стартового свистка корреспондент «Советского спорта» с ужасом заметил двух мужчин, которые шли навстречу бурному потоку болельщиков в красно-белых шарфах. Это точно были поклонники ПАОКа, но на них никто не обращал внимания. Вообще. Ни один человек даже не обернулся! «Про скандал в Салониках, конечно, слышал, – сказал мне Василий, один из спартаковских фанатов. – Но те, кто пытался надавать нашим журналистам тумаков, наверняка сюда не приехали. А простые «кузьмичи» не при делах. Они про те локальные конфликты даже не слышали».

Накануне встречи пошли разговоры, что в Москву непосредственно из Салоников обираются около 200 греческих болельщиков. По прикидкам, еще 400 могли приехать из других стран.

Стюарды у входа на гостевую трибуну D сообщили, что болельщики «Спартака» и ПАОКа никак пересечься не смогут: «Гостей привезут на одном или двух автобусах. Их будет не более ста» В итоге на секторе, отведенном для фанатов ПАОКа с 4500 (10 процентов от вместимости стадиона) креслами, сидели около 50 человек. Они развесили пару флагов и вели себя очень тихо.

Была еще одна категория жителей Греции, которые 14 августа приехали в Москву по срочному делу. Оно называлось ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Это – журналисты. Они, хоть и защищали своих соотечественников, нападавших на их коллег в Салониках, в российскую столицу прилетели без боязни.

Предматчевые тренировки и пресс-конференции посетили десять греческих журналистов. В день матча к ним присоединились еще семь человек, включая сотрудников пресс-службы ПАОК.

Они тоже чувствовали себя в полной безопасности. Пресс-ложи на российских стадионах охраняются как секретные объекты. Посторонним туда вход строго воспрещен.