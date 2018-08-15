«Спартак» – чемпион по европровалам
Внутри большой российской четверки («Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Локомотив») красно-белые – безоговорочные лидеры по числу неудач в отборочных раундах еврокубков.
«Спартак» не смог преодолеть отборочный барьер евротурнира уже седьмой раз! Впервые это произошло в 1997 году, когда команду Олега Романцева не пустил в группу Лиги чемпионов словацкий «Кошице». Впоследствии красно-белые оступались в ЛЧ на «Селтике», киевском «Динамо» и сейчас ПАОКе, а в квалификации Лиге Европы – на «Легии», «Санкт-Галлене» и кипрском АЕКе.
Вторым по провалам идет ЦСКА, который был обижен трижды – «Мольде», «Вардаром» и АИКом. У «Локомотива» и «Зенита» по два таких конфуза – соответственно с «Лозанной» и «Аполлоном» и «Насьоналом» и «Осером». Правда, питерцы уже в четверг могут догнать ЦСКА. Ведь свой первый матч 3-го квалификационного раунда ЛЕ-2018/19 они проиграли минскому «Динамо» со счетом 0:4.
Что касается «Спартака», то предыдущая неудача команды в еврокубковом отборе случилась два года назад – и тогда за поражение от АЕКа был уволен Дмитрий Аленичев, на смену которому пришел нынешний рулевой красно-белых Массимо Каррера. Помимо него, Аленичева и Романцева на предварительных стадиях спотыкались Станислав Черчесов (в 2007-м и 2008-м) и Валерий Карпин (в 2011-м и 2013-м).
Впрочем, нынешнее фиаско с ПАОКом для команды Карреры не фатально. Да, красно-белые вылетели из Лиги чемпионов, зато продолжат выступления в групповой стадии Лиги Европы.
НЕУДАЧИ РОССИЙСКИХ ТОП-КЛУБОВ В ОТБОРОЧНЫХ РАУНДАХ ЕВРОКУБКОВ
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Вылеты
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Клуб
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Сезон, матчи
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7
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Спартак
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1997/98, 2-й раунд Лиги чемпионов - Кошице (1:2 - г, 0:0 - д)
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2007/08, 3-й раунд Лиги чемпионов - Селтик (1:1 - д, 1:1 - г, пен. 3:4)
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2008/09, 3-й раунд Лиги чемпионов - Динамо К (1:4 - д, 1:4 - г)
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2011/12, раунд плей-офф Лиги Европы - Легия (2:2 - г, 2:3 - д)
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2013/14, раунд плей-офф Лиги Европы - Санкт-Галлен (1:1 - г, 2:4 - д)
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2016/17, 3-й раунд Лиги Европы - АЕК Л (1:1 - г, 0:1 - д)
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2018/19, 3-й раунд Лиги чемпионов - ПАОК (2:3 - г, 0:0 - д)
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3
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ЦСКА
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1999/00, 2-й раунд Лиги чемпионов - Мольде (2:0 - д, 0:4 - г)
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2003/04, 2-й раунд Лиги чемпионов - Вардар (1:2 - д, 1:1 - г)
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2012/13, раунд плей-офф Лиги Европы - АИК (1:0 - г, 0:2 - д)
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2
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Локомотив
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2010/11, раунд плей-офф Лиги Европы - Лозанна (1:1 - г, 1:1 - д, пен. 3:4)
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2014/15, раунд плей-офф Лиги Европы - Аполлон (1:1 - г, 1:4 - д)
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2
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Зенит
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2009/10, раунд плей-офф Лиги Европы - Насьонал (3:4 - г, 1:1 - д)
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2010/11, раунд плей-офф Лиги чемпионов - Осер (1:0 - д, 0:2 - г)