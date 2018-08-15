V4x3 l 1534325127317

Внутри большой российской четверки («Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Локомотив») красно-белые – безоговорочные лидеры по числу неудач в отборочных раундах еврокубков.

«Спартак» не смог преодолеть отборочный барьер евротурнира уже седьмой раз! Впервые это произошло в 1997 году, когда команду Олега Романцева не пустил в группу Лиги чемпионов словацкий «Кошице». Впоследствии красно-белые оступались в ЛЧ на «Селтике», киевском «Динамо» и сейчас ПАОКе, а в квалификации Лиге Европы – на «Легии», «Санкт-Галлене» и кипрском АЕКе.

V4x3 m 1534321153687
Наш адекватный ответ Греции

Вторым по провалам идет ЦСКА, который был обижен трижды – «Мольде», «Вардаром» и АИКом. У «Локомотива» и «Зенита» по два таких конфуза – соответственно с «Лозанной» и «Аполлоном» и «Насьоналом» и «Осером». Правда, питерцы уже в четверг могут догнать ЦСКА. Ведь свой первый матч 3-го квалификационного раунда ЛЕ-2018/19 они проиграли минскому «Динамо» со счетом 0:4.

Что касается «Спартака», то предыдущая неудача команды в еврокубковом отборе случилась два года назад – и тогда за поражение от АЕКа был уволен Дмитрий Аленичев, на смену которому пришел нынешний рулевой красно-белых Массимо Каррера. Помимо него, Аленичева и Романцева на предварительных стадиях спотыкались Станислав Черчесов (в 2007-м и 2008-м) и Валерий Карпин (в 2011-м и 2013-м).

Впрочем, нынешнее фиаско с ПАОКом для команды Карреры не фатально. Да, красно-белые вылетели из Лиги чемпионов, зато продолжат выступления в групповой стадии Лиги Европы.

НЕУДАЧИ РОССИЙСКИХ ТОП-КЛУБОВ В ОТБОРОЧНЫХ РАУНДАХ ЕВРОКУБКОВ

Вылеты

Клуб

Сезон, матчи

7

Спартак

1997/98, 2-й раунд Лиги чемпионов - Кошице (1:2 - г, 0:0 - д)

 

 

2007/08, 3-й раунд Лиги чемпионов - Селтик (1:1 - д, 1:1 - г, пен. 3:4)

 

 

2008/09, 3-й раунд Лиги чемпионов - Динамо К (1:4 - д, 1:4 - г)

 

 

2011/12, раунд плей-офф Лиги Европы - Легия (2:2 - г, 2:3 - д)

 

 

2013/14, раунд плей-офф Лиги Европы - Санкт-Галлен (1:1 - г, 2:4 - д)

 

 

2016/17, 3-й раунд Лиги Европы - АЕК Л (1:1 - г, 0:1 - д)

 

 

2018/19, 3-й раунд Лиги чемпионов - ПАОК (2:3 - г, 0:0 - д)

3

ЦСКА

1999/00, 2-й раунд Лиги чемпионов - Мольде (2:0 - д, 0:4 - г)

 

 

2003/04, 2-й раунд Лиги чемпионов - Вардар (1:2 - д, 1:1 - г)

 

 

2012/13, раунд плей-офф Лиги Европы - АИК (1:0 - г, 0:2 - д)

2

Локомотив

2010/11, раунд плей-офф Лиги Европы - Лозанна (1:1 - г, 1:1 - д, пен. 3:4)

 

 

2014/15, раунд плей-офф Лиги Европы - Аполлон (1:1 - г, 1:4 - д)

2

Зенит

2009/10, раунд плей-офф Лиги Европы - Насьонал (3:4 - г, 1:1 - д)

 

 

2010/11, раунд плей-офф Лиги чемпионов - Осер (1:0 - д, 0:2 - г)
Теги

Нажимая кнопку «Зарегистрироваться» Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте. Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.

Введите свою почту для восстановления пароля

Чтобы проголосовать, нужно войти или зарегистрироваться.