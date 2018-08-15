Внутри большой российской четверки («Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Локомотив») красно-белые – безоговорочные лидеры по числу неудач в отборочных раундах еврокубков.

«Спартак» не смог преодолеть отборочный барьер евротурнира уже седьмой раз! Впервые это произошло в 1997 году, когда команду Олега Романцева не пустил в группу Лиги чемпионов словацкий «Кошице». Впоследствии красно-белые оступались в ЛЧ на «Селтике», киевском «Динамо» и сейчас ПАОКе, а в квалификации Лиге Европы – на «Легии», «Санкт-Галлене» и кипрском АЕКе.

Вторым по провалам идет ЦСКА, который был обижен трижды – «Мольде», «Вардаром» и АИКом. У «Локомотива» и «Зенита» по два таких конфуза – соответственно с «Лозанной» и «Аполлоном» и «Насьоналом» и «Осером». Правда, питерцы уже в четверг могут догнать ЦСКА. Ведь свой первый матч 3-го квалификационного раунда ЛЕ-2018/19 они проиграли минскому «Динамо» со счетом 0:4.

Что касается «Спартака», то предыдущая неудача команды в еврокубковом отборе случилась два года назад – и тогда за поражение от АЕКа был уволен Дмитрий Аленичев, на смену которому пришел нынешний рулевой красно-белых Массимо Каррера. Помимо него, Аленичева и Романцева на предварительных стадиях спотыкались Станислав Черчесов (в 2007-м и 2008-м) и Валерий Карпин (в 2011-м и 2013-м).

Впрочем, нынешнее фиаско с ПАОКом для команды Карреры не фатально. Да, красно-белые вылетели из Лиги чемпионов, зато продолжат выступления в групповой стадии Лиги Европы.

НЕУДАЧИ РОССИЙСКИХ ТОП-КЛУБОВ В ОТБОРОЧНЫХ РАУНДАХ ЕВРОКУБКОВ