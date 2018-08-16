Сегодня состоятся ответные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, небезынтересные российскому болельщику. «Витесс» Леонида Слуцкого сыграет в гостях с «Базелем» (дома голландцы уступили 0:1), «Пюник» Андрея Талалаева – в Тель-Авиве с «Маккаби» (0:0), «Кайрат», за который выступает Андрей Аршавин, примет на своем поле «Сигму» (0:2), а брестское «Динамо» – «Аполлон» из Лимассола (0:4). Чем же нам любопытен белорусский клуб? А как же?! Им же теперь руководит Диего Марадона!

Нет, Диего Армандо не тренер. И не президент. В мае великий аргентинец заключил с клубом из Бреста трехлетний контракт, став председателем правления «Динамо». Он должен заниматься стратегическим развитием клуба.

Планировалось, что к своим обязанностям Марадона приступит сразу после окончания чемпионата мира. Мы позвонили в Брест, чтобы выяснить, так ли это. Ведь момент для динамовцев – критический. Они оказались в шкуре «Зенита» – чтобы не вылететь из Лиги Европы, нужно отыгрывать у киприотов гостевую фору в четыре мяча…

ДОМА НА ВЫБОР

– Где сейчас находится Марадона? – вопрос пресс-секретарю брестской команды Ольге Хижинковой.

– Пока в Бресте его нет. Он задержался в Аргентине. Решает кое-какие дела. В частности – со стоматологом… Сейчас могу лишь сказать, что приезд Марадоны ожидается во второй половине августа. Может, он прилетит завтра, а, может, через неделю или две. Зависит от того, как быстро решит свои проблемы. Точная дата прилета аргентинца не определена.

– То, есть максимум через две недели Марадона все-таки приступит к обязанностям председателя правления «Динамо»?

– Да, так и есть. Мы на это рассчитываем.

– Какие матчи «Динамо» Марадона посещал?

– В свой первый приезд он побывал на домашней игре чемпионата Белоруссии с солигорским «Шахтером». Пока это единственный случай.

– Дом ему в Бресте подобрали, как он хотел, с тренажерным залом?

– Пока он еще выбирает. Варианты есть. Мы предложили Марадоне на выбор несколько домов. В ближайшее время он определится, какой его больше устроит.

– Недавно 57-летний Диего женился на своей 28-летней подруге Росио Оливе, с которой посещал матчи ЧМ-2018. В Белоруссии он будет жить с семьей?

– Нам пока об этом ничего неизвестно.

– А как вообще поддерживается с ним связь?

– У нас в клубе есть помощник Марадоны, который находится с ним в постоянном контакте и решает все организационные и логистические вопросы.

КЕПКИ С ДИЕГО РАСХОДЯТСЯ НА УРА

– Сообщалось, что «Динамо» намерено выпускать клубную атрибутику с портретом Марадоны. Уже что-то продается?

– Конечно. В нашем фан-шопе можно приобрести множество товаров с его изображением: майки, кружки, шариковые ручки, сладости, шарфы, кепки. Отмечу, что все это пользуется спросом у покупателей. Особенно кепки.

– По условиям контракта, Марадона должен уделять внимание подрастающему поколению белорусских футболистов. Что конкретно он будет делать?

– У нас есть детская академия, и Диего будет непосредственно общаться детьми, помогать тренерам академии, давать какие-то указания. Иными словами, он будет способствовать тому, чтобы вырастить из наших ребят талантливых футболистов.

– Как председателю правления, ему будет хватать на это времени?

– Конечно.

Лига Европы

3-й квалификационный раунд

Путь лиг. Ответные матчи

«Динамо» Брест – «Аполлон» (первый матч 0:4)

«Зенит» – «Динамо» Минск (0:4)

«Прогресс» – «Уфа» (1:2)

«Базель» – «Витесс» (1:0)

«Кайрат» – «Сигма» (0:2)

«Маккаби» Т-А – «Пюник» (0:0)

«Жальгирис» – «Севилья» (0:1)

«Марибор» – «Рейнджерс» (1:3)

«Мольде» – «Хайберниан» (0:0)

«Аталанта» – «Хапоэль» Х (4:1)

«Университатя» – «Лейпциг» (1:3)

«Бернли» – «Истанбул Башакшехир» (0:0)

ЛАСК – «Бешикташ» (0:1)

«Фейеноорд» – «Тренчин» (0:4)

«Бордо» – «Мариуполь» (3:1)

«Брага» – «Заря» (1:1)

«Люцерн» – «Олимпиакос» (0:4)

«Брондбю» – «Спартак» Сб (2:0)

«Лех» – «Генк» (0:2)

«Гент» – «Ягеллония» (1:0)

«Копенгаген» – ЦСКА София (2:1)

«Партизан» – «Норшелланн» (2:1)

АЕК – «Штурм» (2:0)

«Риека» – «Сарпсборг» (1:1)

«Рапид» – «Слован» (1:2)

«Стяуа» – «Хайдук» (0:0)

В парах «Мольде» – «Хайберниан» и «Марибор» – «Рейнджерс» определятся соперники соответственно «Зенита» и «Уфы» по раунду плей-офф в случае выхода наших команд в эту стадию турнира. Напомним, что отбор в групповую стадию Лиги Европы параллельно осуществляется через путь чемпионов, а также путем отсева проигравших в квалификации Лиги чемпионов.