«Спартак» больше тайма в матче с ПАОК играл в меньшинстве, но по остроте у чужих ворот смотрелся не хуже греков. Во многом благодаря Роману Зобнину.

ВКЛЮЧЕНИЯ ЗОБНИНА СТАВИЛИ ПАОК В ТУПИК

Благодаря скоростным включения в атаку Роман Зобнин нашел сразу три голевых момента после перерыва. Много для одного игрока, чья команда играет в меньшинстве. Дважды хавбек встречался с мячом в штрафной площади в позиционных атаках, один раз – после подачи углового.

На 53-й минуте Роман взял мяч около штрафной площадки, ускорился в прямоугольник, увернулся на скорости от Маурисио и Варелы (у Зобнина порядок со скоростным дриблингом и координацией), словно от тренировочных фишек, и нанес удар с левой ноги. Увы, неточный.

На 57-й минуте Зобнин совершил классное открывание на скорости в штрафной площади, предложив себя под пас Денису Глушакову. Партнер все исполнил идеально – вложил мяч в ногу товарищу. Но Роман не разобрался в эпизоде, позволив накрыть себя двум защитникам.

Наконец, на 71-й минуте 47-й номер убежал от Евгения Хачериди после подачи от углового флажка. И бил из убойной позиции. Но, как и в первом случае, по воротам не попал. Даже несмотря на то, что удар на сей раз наносил с правой ноги – рабочей.

И это еще не все. На 76-й минуте хавбек своевременно ускорился в свободную зону под пас Дениса Глушакова. И пробил издали – рядом со штангой.

ЗОБНИН РАБОТОСПОСОБЕН И ТОНКО ЧИТАЕТ ИГРУ

Оказываться в убойных зонах Зобнину помогают два сильных качества – скоростные данные (ускорение, дистанционная скорость, выносливость) и чтение игры/чувство ситуации. Благодаря им он терзал соперника, игравшего в большинстве.

Не секрет, что Зобнин работоспособен. На ЧМ-2018 на момент окончания четвертьфинальной стадии он был лидером турнира по пробегу – 62 километра. Да, Россия сыграла два овертайма. Но то же самое сделала и Хорватия, за которую во всех играх выступал Лука Модрич. Лучшим оказался наш футболист.

Что Зобнин прекрасно читает игру, можно было понять во время матча с «Анжи». На 63-й минуте Роман подошел к Массимо Каррере, подозвал к себе переводчика и о чем-то проконсультировался с тренером, получив в ответ одобрительный кивок. Спустя 5 минут хавбек, игравший единственного опорника, ускорился к чужой штрафной и был сбит Дмитрием Белоруковым, который за фол получил вторую желтую карточку. «Анжи» остался вдевятером, так как ранее был удален Понсе. Через две минуты «Спартак» открыл счет. Роман вовремя смекнул: пришло время, чтобы переломить игру! На это указывает и другой момент: спустя несколько минут после гола «Спартака» Зобнин оказался уже в штрафной, где открылся под передачу.

Зобнин умный футболист. Таким не нужно мешать творить. Каррера это понимает. В Европе примером подобного игрока является Джержан Шакири. Владимир Петкович в сборной Швейцарии строил игру вокруг лидера. «В атаке у нас организационный хаос. Во главе с Шакири», – сказал специалист во время ЧМ-2018. В «Баварии» этого полузащитника не ограничивал в действиях Юпп Хайнкес. Лишь просил Анатолия Тимощука страховать зону творца.

Во втором туре чемпионата России «Спартак» играл с «Локомотивом». В той игре Зобнин дурачил открываниями за спину двукратного победителя Лиги Европы в составе «Севильи», опорника Гжегожа Крыховяка! Просто неуловимый русский!

В одном из двух продемонстрированных эпизодов мяч до Зобнина не довели. А в другом доставили, но он промазал. С линии вратарской! Как и в игре с ПАОК, его подвела точность.

ОДИН МИНУС ПЕРЕЧЕРКИВАЕТ ДВА ПЛЮСА

Несмотря на отличные открывания, Зобнин не забил ни ПАОК, ни «Локомотиву». И вообще никому в этом сезоне! Реализация перечеркивает два больших плюса игрока. Получается так, что на выходе открывания Романа не приносят «Спартаку» никакой пользы, кроме красивых моментов в видеообзорах.

Увы, реализация – проблема игрока. В 110 матчах на взрослом клубном уровне он забил лишь 4 гола! Все – в чемпионате России. Интересна статистика его ударов в этом турнире. В четырех последних сезонах полузащитник нанес 63 удара из пределов штрафной, голевыми стали три. Издали хавбек угрожал воротам 37 раз и забил один гол. Скромные цифры для полузащитника. Даже очень, если учесть, что он не нацелен на разрушение. Как, например, Н’Голо Канте в «Челси».

С голевыми передачами ситуация лучше, но не значительно – 8 в 110 играх. Все – в первенстве России. Показатель тоже скромный.

В матче с ПАОК, в ситуациях, когда было нужно обострять игру, Роман не преуспел.

Показательны два момента - на 80-й и 81-й минутах.

В одном случае игрок, пытаясь сделать пас Самедову, послал мяч слишком слабо, позволив сопернику перехватить мяч.

В другом эпизоде Зобнин не стал рисковать, делая передачу открытому одноклубнику в центре поля. Вместо этого Роман сыграл вперед. Но мяч был перехвачен. Сама передача была не столь перспективна.

ОТЛИЧИЕ ОТ ШАКИРИ

Зобнин взрывает игру. Но в тех ситуациях, когда работает без мяча. Когда он с мячом, игру хавбек не вскрывает. И в этом его главное отличие от Джержана Шакири. Футболиста, перешедшего этим летом в «Ливерпуль», а несколько лет назад игравшего в «Баварии». В свои 26 лет швейцарец забил в клубной карьере 56 мячей и сделал 63 передачи. Он умеет решать эпизоды в свою пользу – делать разницу в счете.

Зобнин ответственен и исполнителен. Он надежно сыграл на ЧМ-2018, никого не подведя. Но в Европу после турнира не уехал. Почему? Ответ на поверхности. В мире достаточно полузащитников, лучше начинающих атаки. И хватает игроков, лучше их завершающих. Добавь Зобнин к свои отличным открываниям результативность – и «Спартак» был бы в групповом этапе Лиги чемпионов. А Роман, возможно, в более классном клубе. Как Шакири.

Кадры: «Матч ТВ», «Матч Премьер».